Бытовое насилие включает в себя физические, сексуальные и психологические издевательства между людьми, которые живут вместе, включая сексуальных партнеров, родителей или опекунов и детей, бабушек-дедушек и внуков, а также родных братьев и сестер. Бытовое насилие в семье включает насилие со стороны интимного партнера (НИП), которое относится к физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны текущего или бывшего сексуального партнера или супруга.

(См. также Жестокое обращение с детьми (Child Maltreatment) а также Жестокое обращение с пожилыми людьми (Elder Abuse).)

Бытовое насилие является распространенной проблемой. В Соединенных Штатах с 2003 по 2012 год домашнее насилие составило 21% от общего числа насильственных преступлений, причем 15% насильственных преступлений — это насилие со стороны сексуального партнера (1). Во всем мире, в среднем, каждые 11 минут женщина или девушка убивается кем-то из ее собственной семьи; в 2020 году 47 000 женщин и девочек были убиты интимным партнером или членом семьи (2).

Во время пандемии COVID-19 во многих странах насилие в семье стало более распространенным. Причины, вероятно, включают стресс из-за потери дохода и контакта с другими людьми. Кроме того, люди, которые подверглись жестокому обращению, часто не имели возможности переместиться в более безопасное место (7).

В отчете National Intimate Partner and Sexual Violence Survey Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) было выявлено, что в своей жизни 47% женщин и 44% мужчин подвергались преследованию, физическому насилию и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера; женщины чаще подвергаются жестокому физическому насилию или контактному сексуальному насилию (3). Насилие со стороны полового партнера встречается среди людей всех возрастов, рас и этнических групп. В США, в среде лесбиянок, геев, бисексуальных женщин и мужчин и транссексуалов бытовое насилие распространено в той же степени, что и среди населения в целом (4). Женщины чаще погибают от рук интимного партнера, чем мужчины; в 2021 году 34% женщин, ставших жертвами убийств и непредумышленных убийств, были убиты интимным партнером, тогда как среди мужчин этот показатель составлял 6% (5). Риск особенно высок, если преступник имеет доступ к оружию (6).

Нанесение телесных повреждений является наиболее явной формой бытового насилия. Подобные формы насилия могут включать удары, сильные броски, удары ногами, нанесение колотых ран, разбивание костей, волочение за волосы, сильные толчки и выкручивание рук. Жертвы могут быть лишены пищи или сна. Оружие, например, пистолет или нож, может быть использовано с целью угрозы или нанесения травмы.

Высока также и частота сексуальных нападений: многие женщины, подвергшиеся физическому насилию со стороны своих партнеров, становятся также жертвами их сексуальных нападений. Сексуальное насилие — это любой тип сексуальной активности или полового контакта, на которые жертва не давала своего согласия. К насильственным действиям сексуального характера относится использование угрозы или силы для принуждения к сексуальному контакту, оно включает принудительные прикосновения, объятия или поцелуи, а также само сексуальное насилие.

Психологическое насилие может быть даже более распространенным явлением, чем физическое насилие, и может предшествовать ему или происходить одновременно. Психологическое насилие включает любую форму поведения, не связанную с физическим контактом, цель которой состоит в дестабилизации психического состояния или унижении человеческого достоинства жертвы, что позволяет преступнику контролировать ее. Психологическое насилие может включать:

Оскорбительную речь

Социальную изоляцию

Финансовые ограничения

Часто преступники используют слова, чтобы дискредитировать, унижать, запугивать или угрожать жертвам наедине или публично. Преступники могут эмоционально жестоко обращаться с жертвами, чтобы жертвы начали подвергать сомнению свои собственные чувства, инстинкты и здравый смысл (газлайтинг) и могут заставить жертв чувствовать себя виновными или ответственными за насилие в отношениях.

Правонарушитель может предпринять попытки частичной или полной изоляции жертвы, контролируя ее доступ к друзьям, родственникам и другим людям. Контроль может включать запрещение непосредственного или письменного общения с другими людьми, контактов по телефону или по электронной почте. Преступник может манипулировать жертвой, думая, что другие не могут помочь или не помогут, или использует ревность, чтобы оправдать эти действия. Преступник может также мешать жертве получить доступ к медицинской помощи.

Зачастую, правонарушитель отказывает в денежном содержании, чтобы контролировать жертву. Жертва может быть зависима от преступника в аспекте получения большей части или же всех своих денег. Правонарушитель может сохранять контроль над жертвой, препятствуя ее выходу на работу, утаивая от нее информацию о финансовом положении семьи, или забирая деньги.

После инцидента с насильственными действиями, преступник может просить прощения, обещать измениться и прекратить противоправное поведение. Однако, как правило, насилие будет продолжаться и часто даже усиливаться.

Вспышки насилия со стороны преступника, как правило, имеют эпизодический и непредсказуемый характер. Таким образом, жертвы могут практически непрерывно пребывать в страхе перед следующей вспышкой.

Преследование – это модель повторяющегося нежелательного внимания и контакта со стороны партнера, которая вызывает страх или беспокойство за свою безопасность или безопасность кого-то рядом с жертвой. К преследованию может относится

Нежелательные телефонные звонки, электронные письма, сообщения в социальных сетях, по почте или подарки (например, цветы)

Наблюдение, шпионаж или преследование жертвы на расстоянии

Вторжение в дом, на работу или в школу жертвы.

Преступники могут использовать современные технологии (например, социальные сети, телефоны) для размещения видеозаписей или преследования жертвы, а также для отслеживания, изоляции, наказания, угроз и/или унижения жертв (8, 9). Кроме того, преступники могут контролировать устройства жертвы, часто без ведома жертвы.

Терминология, касающаяся людей, переживших домашнее насилие, различна. Термин "жертва" используется в системе уголовного правосудия, а также часто применяется к человеку, который в настоящее время или недавно пережил насилие. Термин «выживший» часто используется для обозначения человека, прошедшего через выздоровление. Клиницисты должны спрашивать пациентов о терминах, которые они предпочитают (см. RAINN [Rape, Abuse & Incest National Network]: Key Terms and Phrases ([Национальная сеть по вопросам изнасилований, домогательств и инцеста]: ключевые термины и фразы) и Женщины против жестокого обращения: "Язык, который мы используем" (Женщины против насилия: термины, которые мы используем).

Оценка бытового насилия Сбор анамнеза и физикальное обследование Клиницисты могут заподозрить насилие в семье на основании травм, противоречивых или загадочных симптомов и/или поведения жертвы и/или партнера (например, партнер не хочет оставлять жертву наедине с врачом). Или же жертва сама может сообщить о насилии. Если врачи подозревают насилие в семье, они могут осторожно расспросить пациента о его отношениях с партнером или с другими людьми, проживающими в их доме. Многие эксперты рекомендуют врачам опрашивать на предмет насилия в семье, с задаванием конкретных вопросов, всех пациентов. Врачи также должны определить, может ли жертва безопасно вернуться домой, прежде чем покинуть лечебное учреждение. Безопасность сомнительна при следующих обстоятельствах: Жертва угрожала разорвать отношения (наиболее распространенный фактор, провоцирующий фемицид) (1, 2).

Насилие все чаще приводит к риску получения травм или смерти (например, нападения перерастают в удушения).

У партнера есть доступ к оружию.

Партнер угрожал убить или нанести травму жертву. При подозрении на насилие в семье, врачи должны предоставить информацию о ресурсах, которые могут помочь. Если факт домашнего насилия подтверждается, от врача может потребоваться документальное подтверждение факта насилия, часто путем фотографирования полученных травм. Эта документация может быть использована для поддержки судебного дела против правонарушителя. Законы об отчетности о бытовом насилии варьируют в зависимости от штата, а иногда и от специализации врача (см. MandatedReporter.com). Справочные материалы по обследованиям 1. Auchter, B: Men who murder their families: what the research tells us. NIJ Journal, No. 266 (June 2010), pp. 10-12 2. Nicolaidis C, Curry MA, Ulrich Y, et al: Could we have known? A qualitative analysis of data from women who survived an attempted homicide by an intimate partner. J Gen Intern Med 18(10):788-794, 2003. doi:10.1046/j.1525-1497.2003.21202.x

Руководство в случае бытового насилия В ситуациях с бытовым насилием наиболее важным фактором является безопасность. Во время случаев насилия жертве/ам следует по возможности удалиться от таких мест, где она/и может/могут оказаться в ловушке или в которых преступник может получить доступ к оружию, таких, как кухня, хотя это может быть и невозможно. Если это возможно, пострадавшие должны незамедлительно вызвать службу неотложной помощи или полицию и покинуть место пребывания. Потерпевшая/ие должна/ы обработать и задокументировать любые травмы с помощью фотографий. Жертве/ам следует научить своих детей не вмешиваться в конфликт, но они должны знать, когда и куда обращаться за помощью. Разработанный заранее план безопасности имеет важное значение. Он должен включать пункты, куда обратиться за помощью, как выйти из дома, и как получить доступ к денежным средствам. Потенциальной жертве/ам также заранее следует сделать и спрятать копии официальных документов (например, свидетельств о рождении детей, социальных карт, страховых карт, и номера банковского счета). Круглые сутки следует держать сумку упакованной на случай, если (потенциальной жертве/ам) понадобится быстро покинуть дом. Порой единственно правильным решением является окончательный уход от отношений, связанных с насилием, потому что домашнее насилие имеет тенденцию к продолжению, особенно среди очень агрессивных абъюзеров. Кроме того, даже когда опасность нанесения физических повреждений ослабевает, могут сохраняться психологические проявления насилия. Решение об уходе не является простым и лёгким. Жертвы часто не могут оставить насильственные отношения по нескольким причинам, включая страх возмездия и экономическую зависимость от обидчика. Если правонарушитель узнает, что жертва решила уйти, то риск нанесения ей серьезного вреда, и даже смерти, может стать максимальным. В это время жертве/ам следует предпринять дополнительные шаги по защите себя и своих детей; например, она может получить запретительный судебный приказ или охранный ордер (хотя такой ордер не гарантирует безопасности). В Соединенных Штатах помощь предоставляется через приюты для жертв насилия в семье (в том числе в ЛГБТК+ сообществах), группы поддержки, суды и национальную горячую линию (1-800-799-SAFE или, для телетайпа, 1-800-787-3224). National Domestic Violence Helpline (Национальная телефонная служба помощи жертвам домашнего насилия) также предоставляет возможность общаться в чате, если жертва не может сделать голосовой вызов.

Основные положения Бытовое насилие включает в себя физические, сексуальные и психологические издевательства между людьми, которые живут вместе, включая сексуальных партнеров, родителей или опекунов и детей, а также родных братьев и сестер.

Результатом подобных действий могут стать физические травмы, психологические проблемы, социальная изоляция, потеря работы, финансовые трудности и даже смерть.

Меры безопасности на случай возникновения ситуации с насилием - например, наличие плана побега - являются самым важным аспектом.

Поскольку насилие в семье, как правило, продолжается, иногда единственным решением является прекращение насильственных отношений, что требует подготовки и дополнительных мер предосторожности для обеспечения безопасности.