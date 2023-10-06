Бытовые и запрещенные наркотические вещества во время беременности

Курение сигарет является наиболее распространенной вредной привычкой среди беременных женщин. Окись углерода и никотин в сигаретах вызывают гипоксию и вазоконстрикцию, увеличивая риск следующего:

У новорожденных, чьи матери курят, чаще развиваются анэнцефалия, врожденные пороки сердца, расщепление неба, внезапная смерть плода, отставание в физическом и умственном развитии и девиантное поведение. Прекращение курения или ограничение курения снижает риски.

Воздействие пассивного курения может также нанести вред плоду.

Алкоголь является наиболее часто употребимым тератогеном. Употребление алкоголя во время беременности повышает риск самопроизвольного выкидыша. Степень риска вероятно зависит от количества потребляемого алкоголя, но безвредное количество алкоголя неизвестно. Регулярное употребление алкоголя снижает массу плода на 1–1,3 кг. Ежедневное употребление в дозе, даже столь низкой, как 45 мл чистого алкоголя (эквивалентно 3 глоткам), может привести к развитию алкогольного синдрома плода. Этот синдром возникает у 2,2/1000 живорожденных; он включает задержку роста плода, пороки развития лицевого черепа и сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения. Он является основной причиной умственной отсталости и может привести к смерти новорожденного из-за задержки развития.

Употребление стимуляторов, таких как кокаин или метамфетамин, имеет непрямой риск для плода (например, материнский инсульт или смерть во время беременности). Их использование также, с вероятностью, приводит к вазоконстрикции (сужению сосудов) плода и гипоксии. Повторное использование увеличивает риск следующих состояний:

Хотя основной метаболит каннабиса может проникать сквозь плаценту, эпизодическое употребление марихуаны не всегда повышает риск врожденных пороков или задержки роста плода. Использование марихуаны во время беременности было ассоциировано с неблагоприятными исходами беременности, включая малый для гестационного возраста плод, преждевременные роды и проблемы развития нервной системы и поведения у младенцев. Тенденция упрощения рекреационного доступа к марихуане и ее более широкому применению в ряде штатов может со временем привести к более глубокому пониманию ее воздействия.

Соли для ванны являются группой "дизайнерских" запрещенных наркотиков, получаемых из различных амфетаминоподобных веществ; эти препараты все чаще используют во время беременности. Хотя эффекты изучены слабо, возможны вазоконстрикция плода и гипоксия, а также существует риск мертворождения, преждевременной отслойки плаценты и, возможно, врожденных патологий развития.

Галлюциногены, в зависимости от препарата, могут увеличивать риск следующих осложнений:

Самопроизвольный аборт

Преждевременные схватки и роды

Синдрома отмены у плода или новорожденного

К галлюциногенам относятся метилендиоксиметамфетамин (МДМА, или экстази), рогипнол, кетамин, метамфетамин и ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты).

Опиоиды (например, героин, метадон, морфин) легко проникают через плаценту и, таким образом, могут привести к опиоидной зависимости у плода. Новорожденный может иметь симптомы отмены от 6 часов до 8 дней после рождения. Тем не менее, использование опиоидов редко приводит к врожденным порокам развития. Опиоидная терапия частичными агонистами, такими как бупренорфин, может быть ассоциирована с более низким, по сравнению с метадоном, риском синдрома отмены опиоидов у новорожденных и все чаще используется у пациенток с опиоидной зависимостью во время беременности.

Использование опиоидов во время беременности увеличивает риск осложнений при беременности, таких как

Самопроизвольный аборт

неправильное предлежание плода

Преждевременные роды

Прием героина увеличивает риск рождения ребенка с малой массой тела для данного срока беременности (SGA).

Может ли употребление кофеина в больших количествах увеличивать перинатальный риск, остается неясным. Потребление кофеина в небольших количествах (например, 1 чашка кофе/день), судя по всему, не представляет риска или представляет небольшой риск для плода, но имеются данные, в которых ничего не сообщается о влиянии табака или алкоголя, подтверждающие, что употребление большого количества (> 7 чашек кофе/день) увеличивает риск мертворождения, преждевременных родов, низкого веса при рождении, и спонтанных абортов. Напитки без кофеина теоретически имеют низкий риск для плода.

Применение аспартама (диетический заменитель сахара) во время беременности часто ставится под сомнение. Основной метаболит аспартама, фенилаланин, кумулируется в плоде посредством активного плацентарного транспорта; токсические уровни могут вызвать умственную неполноценность. Однако если употребление не превышает обычных количеств, уровни фенилаланина у плода намного ниже токсических. Поэтому умеренное употребление аспартама (не более литра диетического газированного напитка в день) во время беременности несет минимальный риск токсичности. Однако беременным с фенилкетонурией применение фенилаланина и, следовательно, аспартама противопоказано.