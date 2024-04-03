Физические изменения, сопровождающие старение

Большинство биологических функций, связанных с возрастом, достигают пика до возраста 30 лет, а затем постепенно линейно угасают (см. таблицу Избранные физиологические возрастные изменения); это снижение может ускоряться, например, при сильном или хроническом стрессе, что, однако, практически не сказывается на повседневной жизнедеятельности. Таким образом, основной причиной утраты функций в пожилом возрасте являются нарушения, а не нормальное старение.

Во многих случаях снижение функций, происходящее при старении, может быть обусловлено, по крайней мере частично, образом жизни, поведением, рационом питания и влиянием окружающей среды и, следовательно, может быть изменено. Например, аэробные упражнения могут предотвратить или частично обратить вспять снижение максимальной выносливости к физической нагрузке (потребление O2 за единицу времени, или VO2max), мышечной силы и толерантности к глюкозе у здоровых, но малоподвижных лиц пожилого возраста.

Менее 15% лиц пожилого возраста выполняют рекомендации по аэробной и укрепляющей мышцы физической активности, содержащиеся в Руководстве Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) (). Причин снижения активности пожилых людей достаточно много, но чаще всего это заболевания, ограничивающие физическую активность.

Польза от физических нагрузок для пожилых людей несомненна и намного превышает возможные риски (например, в результате падения, разрыва связок или растяжения мышц). Преимущества включают (1)

Снижение уровня смертности, даже у курящих и страдающих избыточной массой тела

Сохранение скелетной мышечной силы, аэробных способностей и плотности костной ткани способствует большей мобильности и независимости

Снижение риска увеличения массы жировой ткани

Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе реабилитация после инфаркта миокарда), сахарного диабета, остеопороза, рака толстой кишки и психических расстройств (особенно аффективных расстройств)

Предотвращение падения и получения травм благодаря возрастанию мышечной силы, укреплению чувства равновесия и улучшению координации и выносливости

Повышение возможностей для реализации функциональных потребностей

Повышение возможностей для реализации функциональных потребностей

Ощущение чувства благополучия

Нередко улучшение качества сна

Физические нагрузки нередко являются едва ли не единственным мероприятием, позволяющим восстановить утраченный физиологический потенциал.

Таблица Избранные физиологические возрастные изменения Таблица

Сегодня более здоровое, энергичное старение может стать возможным для многих людей, и эффекты старения могут быть менее драматичными. Сегодняшние 65-летние и старше находятся в лучшем состоянии, чем их сверстники предшествующих поколений, и дольше остаются здоровыми.

Общие справочные материалы 1. Department of Health and Human Services USA: Physical activity guidelines for Americans midcourse report: Implementation strategies for older adults. По состоянию на 09.03.2024.