Введение в гериатрию

Гериатрия относится к разделу медицинской научно-практической деятельности, изучающей и разрабатывающей виды помощи, оказываемой пожилым людям. Следует отметить, что критерии причисления людей к этой возрастной категории не всегда и не везде определяются идентичными представлениями. Геронтология – это наука о биологических, социологических и психологических изменениях при старении. «Старший» предпочтительнее, чем «пожилой», но оба термина одинаково неточны. Важно избегать терминов и подходов, которые предполагают предвзятость в отношении людей старшего возраста (эйджизм). Хотя не существует установленного возраста для определения старшего возраста, часто используется возраст > 65 лет часто, потому что именно этот возраст определяет право на получение страховки Medicare в США. Тем не менее некоторые люди с заболеваниями нуждаются в гериатрической экспертизе в более молодом возрасте. Например, Программа ухода за пожилыми людьми "Все включено" (PACE) устанавливает возраст для получения права на участие людей в возрасте, начиная с 55 лет, которые имеют потребность в уходе уровня дома престарелых.

Процент населения США в возрасте ≥ 65 лет увеличился с 5% в 1920 году до почти 17% в 2020 году. Этот процент, по прогнозам, будет увеличиваться (1).

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет дополнительно составила 18,2 года для мужчин и 20,8 года для женщин (2). В целом, женщины живут на 4–5 лет дольше мужчин (3). В конце 20-го и в 21 веках эти отличия в продолжительности жизни слабо изменились, несмотря на изменения в стиле жизни женщин (например, увеличение распространенности курения, повышенный стресс).

Общие справочные материалы 1. United States Census Bureau: 2020 Census: 1 in 6 people in the United States were 65 and over. 2023. По состоянию на 09.03.2024 г. 2. National Center for Health Statistics: NCHS Fact Sheet. 2021. По состоянию на 09.03.2024 г. 3. Thornton J: WHO report shows that women outlive men worldwide. BMJ 2019;365:l1631, 2019. doi: 10.1136/bmj.l1631 Published 05 April 2019.

Старение Старение (т.е., чистое старение) - это неизбежное необратимое снижение функции органов, происходящее с течением времени даже в отсутствие травм, болезней, рисков воздействия окружающей среды или неправильного образа жизни (например, неправильного питания, отсутствия физических нагрузок, вредных привычек). Первоначально изменения функции органов (см. таблицу Избранные физиологические возрастные изменения) не влияют на их исходное функционирование; вначале снижение способности каждого органа поддерживать гомеостаз проявляется в условиях стресса (например, болезни, травмы). Как правило, наиболее уязвимы сердечно-сосудистая система, почки, центральная нервная система (наиболее слабые звенья). Болезни влияют на чистые эффекты старения, вызывая специфичные гериатрические осложнения (сейчас известны под названием гериатрический синдром), в частности, в виде "слабых звеньев" — даже для органов, только незначительно страдающих при болезни. Типичные примеры: Делирий, осложняющий пневмонию или инфекции мочевыводящих путей

Падения, головокружение, синкопе, недержание мочи и потеря веса, которые часто сопровождают многие незначительные заболевания у пожилых людей При старении органы также более восприимчивы к травмам; например, у пожилых людей внутричерепное кровоизлияние развивается чаще и вызвано менее клинически значительными травмами. При диагностике и лечении пожилых людей необходимо учитывать эффекты старения. Клиницисты не должны: Ошибочно считать чистое старение болезнью (например, медленное усвоение информации не является деменцией)

Ошибочно приписывать болезнь только чистому старению (например, считать инвалидизирующий артрит, тремор, деменцию признаками старости)

Забывать о повышении риска развития нежелательных эффектов лекарств в системах - "слабое звено" - при стрессе, вызванном болезнью

Забывать, что у пожилых часто имеется по нескольку фоновых заболеваний (например, гипертония, сахарный диабет, атеросклероз), что ускоряет риск вредных последствий Кроме того, врачи должны быть насторожены по отношению к заболеваниям и проблемам, которые гораздо чаще встречаются среди пожилых людей (например, сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, болезнь Альцгеймера, недержание мочи, мерцательная аритмия). Это позволяет врачам лучше понимать и купировать сложные заболевания, которые к тому же у пожилых часто сочетаются. Понимание физических изменений и специфических гериатрических проявлений болезни, которые сопровождают зрелый возраст, важно для того, чтобы избежать негативных и предвзятых стереотипов в отношении лиц старшего возраста, которые характерны для эйджизма и могут негативно повлиять на уход за пациентами и качество их жизни. Эйджизм относится к предубеждениям в отношении людей старшего возраста. Как и другие формы предубеждений (например, расовые, этнические), эйджизм основан на негативных заблуждениях и стереотипах и может быть осознанным или неосознанным, явным или малозаметным. В отличие от многих других форм предубеждений, эйджизм редко является умышленно злонамеренным, но, тем не менее, может вызвать эмоциональный стресс и иметь неблагоприятные практические последствия (например, поощрение ухода с работы, отказ от участия в группах или комитетах). Медицинские работники допускают предвзятое отношение к возрасту, не предлагая лечение старшим людям, основываясь только на их возрасте, а не на таких факторах, как ожидаемая продолжительность жизни, качество жизни и предпочтения пациента.