Обзор гериатрической помощи

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) обновляет свой стратегический план и определяет свою миссию и цели каждые четыре г. Стратегический план HHS на 2022–2026 гг. включает следующие 5 целей (1):

Стратегическую цель 1: защиту и укрепление равного доступа к высококачественному и доступному медицинскому обслуживанию

Стратегическую цель 2: сохранение и улучшение условий и результатов в области здравоохранения на национальном и глобальном уровнях

Стратегическую цель 3: укрепление социального благополучия, равноправия и экономической устойчивости

Стратегическую цель 4: восстановление доверия и ускорение прогресса в области науки и исследований для всех

Стратегическую цель 5: продвижение стратегического управления для создания доверия, прозрачности и подотчетности

Центр услуг Медикэр и Медикейд (Center for Medicare and Medicaid Services [CMS]) затем обновляет свой стратегический план, основанный на стратегическом плане HHS, и внедряет свою программу качества на следующие 5–10 лет. Текущий стратегический план CMS состоит из следующих основных направлений (2):

Продвижение равноправия

Расширение доступа

Вовлечение партнеров

Стимуляция инноваций

Защита програм

Поощрение совершенствования

Практикующие врачи, оказывающие помощь пожилым людям, должны знать об этих целях и компонентах и включать их в свой подход к гериатрической помощи. Главная цель — улучшить качество обслуживания пациентов и предоставить высококачественную, безопасную, ориентированную на пациента медицинскую помощь, которая является экономически эффективной. Важно устранить неравенство в области здравоохранения и добиваться справедливости в области здравоохранения.

Взаимодействие с пациентами и их семьями для того, чтобы стать партнерами по уходу за пациентом, приводит к более осмысленной, ориентированной на человека, опеке за ним и более эффективным планам профилактики и лечения с лучшими результатами. Практикующие врачи должны координировать оказание медицинской помощи между различными учреждениями здравоохранения и эффективно взаимодействовать с другими врачами, а также пациентами и их семьями. Кроме того, практикующие специалисты гериатрического профиля должны работать с сообществами над созданием и внедрением наиболее эффективных профилактических практик, целью которых является поддержание здоровья пациентов и населения. Наконец, профессионалы и сотрудники здравоохранения, ученые и исследователи должны сотрудничать с представителями директивных органов, чтобы сделать медицинское обслуживание более справедливым и доступным.

Поскольку пожилые люди склонны к множественным хроническим расстройствам и могут также иметь когнитивные, социальные или функциональные проблемы, они имеют более высокие потребности в области здравоохранения и используют непропорционально больший объем ресурсов здравоохранения.

В 2020 году США потратили на медицинское обслуживание одного пожилого человека 22 356 долларов в среднем, что в 5 раз больше, чем на детей, и в 2,5 раза больше, чем на молодых людей (3).

Расходы Medicare увеличились на 5,9% до 944,3 млрд долларов в 2022 году, что составляет 21% от всех национальных расходов на здравоохранение (3).

Люди в возрасте 65 лет и старше имеют наибольший показатель обращений в отделений скорой помощи на душу населения (538,3 посещения на 1000 человек населения) (4).

В 2013 году 50% традиционных получателей Medicare в возрасте 65 лет и старше тратили 14% или более от своего общего дохода на расходы на здравоохранение из собственного кармана, а для тех, кому за 85, эта нагрузка была еще больше; по прогнозам, к 2030 году 42% бенефициаров традиционной программы Medicare будут тратить не менее 20% своего совокупного дохода на покрытие расходов на здравоохранение (5).

Среди пожилых людей 88% принимают по крайней мере один рецептурный препарат, а 36% принимают 5 или более рецептурных препаратов, стоимость которых создает финансовые трудности для многих пожилых людей (6, 7).

В связи с наличием многочисленных хронических заболеваний пожилые люди нуждаются в консультациях нескольких медицинских работников и переводах из одного медицинского учреждения в другое. Предоставление последовательной, комплексной медицинской помощи в конкретных учреждениях иногда называется преемственностью оказания медицинской помощи, что особенно важно для пожилых пациентов. Связь между врачами первичного звена, специалистами, другими медицинскими работниками, пациентами и членами их семей, особенно когда пациенты переводятся из одного учреждения в другое, играет важнейшую роль в обеспечении пациентов надлежащим уходом в любых учреждениях здравоохранения. Помощь в облегчении связи могут оказать электронные медицинские карты.

Учреждения здравоохранения Уход может осуществляться в следующих учреждениях: В кабинете врача: Наиболее распространенными причинами для посещений являются рутинная диагностика и лечение хронических или острых заболеваний, мероприятия по укреплению здоровья и профилактика заболеваний, дооперационная и послеоперационная оценка пациентов. Medicare оплачивает ежегодную диспансеризацию пожилым, включенным в программу Medicare Часть B на срок более 12 месяцев (информацию по ограничениям и исключениям см. в Medicare Coverage). Ежегодный профилактический осмотр направлен на выявление областей риска, профилактику заболеваний и инвалидности, скрининг когнитивных нарушений и составление плана профилактики.

Дом пациента: домашнее медицинское обслуживание чаще всего используется после выписки из больницы, но госпитализация не является обязательным условием. Кроме того, небольшое, но растущее число практикующих медицинских работников обеспечивает уход при острых и хронических заболеваниях, а иногда и уход до конца жизни в доме пациента.

Учреждения по оказанию долгосрочного ухода: эти учреждения включают пансионаты для проживания пожилых людей, дома престарелых и инвалидов, центры квалифицированного сестринского ухода, а также сообщества по уходу за пожилыми людьми. Нуждаются ли пациенты в услугах помощи в учреждениях по оказанию долгосрочного ухода, отчасти зависит от желаний и потребностей пациента и от возможности семьи удовлетворить потребности пациента. Из-за тенденции к более короткому пребыванию в стационаре, некоторые учреждения по оказанию долгосрочного ухода теперь также оказывают помощь после купирования острых симптомов (например, реабилитацию и высококвалифицированные услуги сестринского ухода), что ранее проводилось во время госпитализации.

Дневная медицинская помощь: Такие льготы предоставляются в получении медицинских, реабилитационных, когнитивных и социальных услуг несколько часов в день в течение нескольких дней в неделю.

Больницы : пожилые пациенты должны быть госпитализированы, только если они серьезно больны. Госпитализация как таковая представляет риск для пожилых пациентов из-за изоляции, неподвижности, диагностических обследований и риска контакта с инфекционными микроорганизмами. Некоторые больницы разработали программы, с помощью которых предоставляют больничные услуги в домашних условиях. Эти программы особенно эффективны для пациентов, которые нуждаются в длительной терапии, которая должна проводиться лицензированной медсестрой и может уменьшить риск внутрибольничных заболеваний, таких как делирий и некоторые инфекции.

Больницы для долгосрочного интенсивного лечения: эти учреждения предоставляют расширенное лечение и реабилитацию на уровне больницы пациентам с тяжёлыми травмами и клинически сложными состояниями (например, тяжёлый инсульт, тяжёлые травмы, множественные острые и хронические заболевания) (8). Эти учреждения предназначены для пациентов, чье состояние, как ожидается, улучшится и они вернутся домой, но для этого поребуется более длительный период времени. Долгосрочное выживание возможно после длительной механической вентиляции легких (9).

Хосписы: Хосписы обеспечивают уход за умирающими больными. Целью является в большой степени облегчение симптомов и поддержание комфортных условий, чем лечение заболевания. Хосписная помощь может оказываться на дому, в доме престарелых или в стационаре. В целом, должен использоваться наименее ограничительный уровень ухода, соответствующий потребностям пациента. Такой подход экономит финансовые ресурсы, а также помогает сохранить самостоятельность и жизнедеятельность пациента.