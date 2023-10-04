Нарушения походки у пожилых людей

Существует много проявлений нарушения походки. Некоторые патологические паттерны походки предполагают определенные причины. Демонстрации видео отдельных аномальных видов походки доступны на NeuroLogic Exam website.

Потеря симметрии движения и согласования по времени между левой и правой сторонами тела, как правило, указывает на расстройство. При отсутствии нарушений, тело движется симметрично; длина шага, частота шага, движение туловища, лодыжки, колена, бедра и таза равномерны с обеих сторон. Односторонняя асимметрия обычно развивается у пациентов с односторонним неврологическим заболеванием либо с заболеванием опорно-двигательного аппарата (например, хромота, вызванная болью в бедре или колене).

Может возникать нарушение синхронности. Нормальная синхронность походки зависит от регулярных ритмичных движений и плавной координации верхних и нижних конечностей в циклическом порядке для перемещения центра тяжести вперед. Неврологические или скелетно-мышечные нарушения, которые затрагивают определенные компоненты походки, приводят к потере синхронности. Непредсказуемость или чрезвычайная вариабельность ритма походки, длины цикла шага или ширины цикла шага свидетельствуют о нарушении регуляции моторики походки из-за мозжечкового синдрома, синдрома лобной доли или многократного приема психотропных препаратов.

Могут развиться затруднения с началом или поддержанием ходьбы. При начале ходьбы ноги пациентов могут «прилипать к полу», т.к. они перекладывают свой вес на одну ногу, с тем чтобы дать другой ноге возможность двинуться вперед. Эта проблема может указывать на изолированное нарушение инициации походки, болезнь Паркинсона, либо может быть обусловлена нарушениями в лобных долях или подкорковых отделах мозга, включая когнитивные нарушения при нормотензивной гидроцефалии. С момента начала ходьбы шаги должны быть непрерывными, с небольшими колебаниями в сроках действия. Затормаживание, остановка или почти остановка, как знак осторожной походки, предполагает страх падения или синдром походки поражения лобной доли. Также встречаются патологические изменения в виде волочения ног (что является фактором риска споткнуться); эти аномалии могут возникать у пациентов с паркинсонизмом или слабостью и/или онемением ног, вызванных нейропатией.

Ретропульсия — это падение назад в начале ходьбы или во время ходьбы. Она может произойти у пациентов при так называемой магнитной (шаркающей) походке, паркинсонизме, сифилисе центральной нервной системы или прогрессирующем надъядерном параличе.

Отвислая стопа вызывает волочение пальцев стопы или петушиную походку (т.е., высокое поднимание ноги, чтобы не споткнуться). Она может быть вторичной по отношению к

Слабости передней большеберцовой мышцы (например, вызванной травмой малоберцового нерва на боковой поверхности колена, мононейропатией малоберцового нерва, обычно связанной с диабетом, или компрессионной травмой)

Спастичности икроножных мышц (икроножной и камбаловидной)

Перекосу таза из-за мышечной слабости проксимальных мышц на пораженной стороне (особенно средней ягодичной мышцы)

Низкая амплитуда ног (например, из-за сокращения сгибания колена) может напоминать отвислую стопу.

Длина короткого шага не специфична и может быть проявлением страха падения, неврологической проблемы или проблемы опорно-двигательного аппарата. Сторона с короткой длиной шага – это, как правило, здоровая сторона, а короткий шаг, как правило, появляется из-за проблем противоположной (пораженной) ноги. К примеру, пациент со слабой или болезненной левой ногой тратит меньше времени в единой позиции на левую ногу и вырабатывает меньше энергии, чтобы продвигать тело вперед, что приводит к более короткому времени ходьбы для правой ноги и более короткому правому шагу. Здоровая правая нога имеет нормальную продолжительность единой позиции, в результате чего отмечается нормальное время ходьбы для левой ноги и длина шага левой ноги становится больше, нежели правой.

Укорочение длины шага встречается у пациентов с паркинсонизмом, вследствие ли это идиопатической болезни Паркинсона, нормотензивной гидроцефалии, сосудистых заболеваний или приема лекарственных препаратов.

Размашистая походка (увеличенная ширина шага) выявляется путем наблюдения за походкой пациента на полу, выложенным 30 см-плиткой. Походка считается размашистой, если наружные края ног выходят за пределы ширины плитки. С уменьшением скорости движения ширина шага увеличивается незначительно. Размашистая походка может быть вызвана мозжечковой недостаточностью или двусторонней болезнью коленного или тазобедренного суставов. Переменная ширина шага (разбрасывание ног к одной или другой стороне) свидетельствует о низком уровне моторного контроля, который обусловлен снижением подкорковой регуляции.

Циркумдукция (движение ногой по дуге, а не по прямой линии при ходьбе вперед) возникает у больных при слабости мышц тазового дна или затруднений при сгибании колена. Частой причиной бывают спастические явления в мышцах-разгибателях колена.

Наклон тела вперед может происходить у пациентов с кифозом, болезнью Паркинсона или паркинсоноподобными расстройствами, связанными с деменцией (особенно при сосудистой деменции и деменции с диффузными тельцами Леви).

Семенящая походка проявляется убыстряющимся увеличением шагов (обычно с наклоном вперед), из-за чего пациенты могут переходить на бег, чтобы предотвратить падение вперед. Семенящая походка возникает наиболее часто у пациентов с болезнью Паркинсона или, реже, как проявление нежелательных последствий от приема блокаторов дофамина (типичных и атипичных нейролептиков).

Отклонение туловища в сторону пораженной ноги является предсказуемым из-за желания снизить боль в пораженных артрозом тазобедренном или коленном суставе («безболезненная» походка). При гемипаретической походке корпус может опереться на сильную сторону. В этом положении, чтобы освободить пространство для передвижения из-за невозможности сгибания колена, пациент наклоняется, чтобы поднять таз в противоположную сторону.

Неравномерная и непредсказуемая нестабильность положения туловища может быть вызвана дисфункцией мозжечка, подкорковых или базальных ганглиев.

Отклонения от пути движения являются показателем дефицита управления двигательным контролем.

Амплитуда взмахов рук может быть снижена или полностью отсутствовать при болезни Паркинсона при сосудистой деменции. К побочным эффектам от приема блокаторов дофаминовых рецепторов (типичных и атипичных нейролептиков) также относится тремор кистей.