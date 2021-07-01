Группы лекарственных препаратов, которые могут вызывать осложнения при их применении пожилыми пациентами

Пероральные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) используются > 30% людей в возрасте от 65 до 89 лет, и половина всех рецептов НПВП выписаны для людей > 60. Некоторые НПВП продаются без рецептов.

Люди пожилого возраста могут быть склонны к развитию у них побочных эффектов от употребления этих препаратов, и неблагоприятные последствия могут быть более серьезными по следующим причинам:

НПВП хорошо растворяются в липидах, а т.к. с возрастом объем жировой ткани обычно увеличивается, препарат распределяется по тканям более обширно.

Уровень белка в плазме часто снижается, что, при использовании препаратов с высокой степенью связывания с белками, приводит к более высоким уровням несвязанного препарата и более выраженным фармакологическим эффектам.

Функция почек снижена у многих пожилых пациентов, что приводит к снижению почечного клиренса и приводит к увеличению концентрации лекарственного препарата.

Серьезные побочные эффекты включают пептическую язву и кровотечение из верхних отделов пищеварительного тракта, риск возрастает после начала приема НПВП и при увеличении дозы. Риск кровотечения из верхних отделов ЖКТ увеличивается при назначении НПВС с кортикостероидами, варфарином, пероральными антикоагулянтами, аспирином или другими антитромбоцитарными препаратами (например, клопидогрелом). НПВП могут увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, т.к. могут являться причиной задержки жидкости и иногда нефропатии.

НПВП могут также повысить артериальное давление; на это врач может не обратить внимания и назначить усиленную антигипертензивную терапию (каскад назначений препаратов). Врач не должен упускать это из вида и при увеличении артериального давления у людей пожилого возраста обязательно спрашивать их о применении НПВП, особенно безрецептурных.

Селективные ЦОГ-2 (циклооксигеназы-2) ингибиторы (коксибы) вызывают меньшее повреждение слизистой желудочно-кишечного тракта и торможение тромбоцитов, нежели другие НПВП. Тем не менее, коксибы все же создают риск кровотечения из желудочно-кишечного тракта, особенно при терапии варфарином и аспирином (даже в низких дозах) и на фоне нарушений в желудочно-кишечном тракте в анамнезе. Коксибы, как класс, похоже, увеличивают риск развития случаев сердечно-сосудистых заболеваний, но степень риска может меняться в зависимости от употребляемого препарата; они должны использоваться с осторожностью. Коксибы имеют почеченые эффекты, сопоставимые с другими НПВП.

При возможности следует использовать альтернативные препараты с меньшим риском нежелательных явлений (например, ацетаминофен, топический гель с диклофенаком). Если НПВП используются в случае пожилых пациентов, должна назначаться наименьшая эффективная доза и ее необходимо часто пересматривать. При длительном применении НПВС необходимо тщательно контролировать уровень сывороточного креатинина и артериальное давление, особенно у пациентов с другими факторами риска (например, сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью, циррозом печени с асцитом, дегидратацией, приемом диуретиков) и рассмотреть возможность сопутствующего приема гастропротекторных препаратов (например, ингибитора протонной помпы или мизопростола).