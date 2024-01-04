Гиперэозинофильный синдром

Выделяют два основных подтипа клонального гиперэозинофильного синдрома (см. таблицу Клональные гиперэозинофильные синдромы):

Миелопролиферативный

Лимфопролиферативный

Миелопролиферативный вариант часто связан с небольшой интерстициальной делецией хромосомы 4 на участке CHIC2 которое вызывает связанный с FIP1L1/PDGFRA гибридный ген (имеющий тирозинкиназную активность, которая способна трансформировать гематопоэтические клетки). У пациентов часто наблюдается

Анемия

Повышение уровня триптазы в сыворотке крови

Повышенный уровень витамина B12

Гипогранулярные или вакуолизированные эозинофилы

Миелофиброз

Спленомегалия

Тромбоцитопения

У пациентов с миелопролиферативным подтипом часто развивается эндомиокардиальный фиброз и редко возникает острая миелоидная лейкемия или острая лимфобластная лейкемия. Пациенты, имеющие связанный с FIP1L1/PDGFRA гибридный ген, чаще являются мужчинами и могут быть восприимчивы к приему низких доз иматиниба (ингибитор тирозинокназы).

Небольшая часть пациентов с миелопролиферативным вариантом гиперэозинофильного синдрома имеет цитогенетические изменения, которые затрагивают бета-рецептор тромбоцитарного фактор роста (PDGFRB) и может также отвечать на применение ингибиторов тирозин-киназы, таких как иматиниб (2). К другим цитогенетическим аномалиям относится реаранжировка гена рецепторов 1 фактора роста фибробластов (FGFR1) или гена янус-киназы-2 (PCM1-JAK2). В последнее время к реаранжировкам генов, ассоциированных с гиперэозинофилией, было добавлено слияние генов ETV6-ABL1 с различным вовлечением FLT3.

У некоторых пациентов наблюдается хронический эозинофильный лейкоз, когда количество бластных клеток при исследовании костного мозга увеличено, но не более чем на 20%.

Лимфопролиферативный вариант связан c клональной популяцией Т-клеток с аберрантным фенотипом. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) показывает клональную перестановку генов рецепторов Т-клеток. У больных часто наблюдаются:

Ангионевротический отек, кожные нарушения, или оба признака

Циркулирующие иммунные комплексы (иногда с сывороточной болезни)

Гипергаммаглобулинемия (особенно высокие IgE)

Пациенты с лимфопролиферативным подтипом также восприимчивы к кортикостероидам, а иногда у них развивается Т-клеточная лимфома.

К другим вариантам гиперэозинофильного синдрома относятся синдром Глейха (эпизодический ангионевротический отек с эозинофилией), семейный гиперэозинофильный синдром, картированный на 5q 31-33, и другие органо-специфические синдромы. При органоспецифических эозинофильных синдромах эозинофильная инфильтрация ограничивается одним органом (например, эозинофильное заболевание желудочно-кишечного тракта, хроническая эозинофильная пневмония—3).

Гиперлейкоцитоз может возникать у пациентов с эозинофилическим лейкозом и большим количеством эозинофилов (например, > 100 000 клеток/мкл [> 100 × 109/л]). Эозинофилы могут образовывать агрегаты, которые закупоривают мелкие кровеносные сосуды, что приводит к ишемии тканей и микроинфарктам. Общие проявления включают гипоксию мозга или легких (например, энцефалопатия, одышка или дыхательная недостаточность).