Выработка и функции эозинофилов

Эозинофилы являются гранулоцитами (лейкоциты, содержащие гранулы в цитоплазме), возникающими из тех же клеток-предшественников, что и моноциты-макрофаги, нейтрофилы и базофилы. Они являются частью врожденного иммунитета. Эозинофилы имеют целый ряд функций, в том числе:

Защиту от паразитарных инфекций

Защиту от внутриклеточных бактерий

Модуляцию реакций гиперчувствительности немедленного типа

Эозинофилы особенно важны для защиты против паразитарных инфекций. Однако, хотя эозинофилия обычно сопровождает гельминтные инфекции, и эозинофилы токсичны к гельминтам in vitro, отсутствуют прямые доказательства того, что они убивают паразитов в in vivo.

Как фагоциты эозинофилы менее эффективны, чем нейтрофилы, в уничтожении внутриклеточных бактерий.

Эозинофилы способны модулировать реакции гиперчувствительности немедленного типа с помощью распада или инактивации медиаторов, высвобождаемых тучными клетками, таких как гистамин, лейкотриены (которые способны вызывать вазоконстрикцию и бронхоспазм), лизофосфолипиды и гепарин.

Длительная эозинофилия может приводить к повреждению тканей посредством механизмов, которые до настоящего времени полностью не ясны.

Образование эозинофилов и их функции Образование эозинофилов, вероятно, регулируется Т-клетками посредством секреции таких гемопоэтических ростовых факторов, как гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ), интерлейкин-3 (ИЛ-3) и интерлейкин-5 (ИЛ-5). Хотя ГМ-КСФ и ИЛ-3 повышают производство других миелоидных клеток, ИЛ-5 стимулирует образование только эозинофилов. Эозинофильные гранулы содержат главный основной протеин и эозинофильный катионный протеин, которые являются токсичными для ряда паразитов и клеток млекопитающих. Эти протеины связывают гепарин и нейтрализуют его антикоагулянтную активность. Эозинофильный нейротоксин может вызывать тяжелое повреждение миелиновой оболочки нейронов. Эозинофильная пероксидаза, которая значительно отличается от пероксидазы других гранулоцитов, генерирует окислительные радикалы в присутствии перекиси водорода и галоидных соединений. Кристаллы Шарко–Лейдена, состоящие в основном из фосфолипазы В, локализуются в мокроте, тканях и кале при заболеваниях, сопровождаемых эозинофилией (например, астма, эозинофильная пневмония).

Содержание эозинофилов Нормальное содержание эозинофилов в периферической крови колеблется, но по общепринятым меркам, абсолютное количество, превышающее > 500/мкл (> 0,5 × 109/л), считается увеличением числа эозинофилов. Эозинофилия периферической крови характеризуется как Легкая: 500–1500/мкл (0,5-1,5 × 10 9 /л)

Умеренная: 1500–5000/мкл (1,5-5 × 10 9 /л)

Тяжелая: > 5000/мкл (> 5 × 109/л) Дневные уровни изменяются обратно пропорционально с плазменными уровнями кортизола; обычно максимальный пик возникает ночью и минимум – утром. Количество эозинофилов может уменьшаться при стрессе, приеме бета-блокаторов или кортикостероидов, а иногда во время бактериальных или вирусных инфекций. Количество может увеличиться (эозинфилия) в связи с аллергическими заболеваниями, во время определенных (обычно, паразитарных) инфекций и по многим другим причинам. Период полужизни эозинофилов в кровотоке составляет от 6 до 12 часов, большая часть эозинофилов находится в тканях (например, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожа, матка). Состояние, чаще всего ассоциируемое с низким уровнем эозинофилов, - это гиперкортицизм. Данные ограничены, но предполагают связь между эозинопенией и дыхательными изменениями при COVID-19 инфекции; однако легочная эозинофилия не является частью патологии легких при SARS-CoV-2 (1).