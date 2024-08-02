Обзор плазмоклеточных заболеваний (Overview of Plasma Cell Disorders)

Плазмоклеточные заболевания представляют собой разнородную группу заболеваний неизвестной этиологии, характеризующихся
Чрезмерной пролиферацией одного клона В-клеток
Наличием структурно и электрофоретически гомогенного (моноклонального) иммуноглобулина или полипептидных субъединиц в сыворотке крови и/или в моче
Патофизиология нарушений плазматических клеток
(Структурные особенности и классификация иммуноглобулинов, см. Антитела).
После синтеза недифференцированных В-клеток в костном мозге они проникают в периферическую лимфоидную ткань: лимфатические узлы, селезенку и кишечник (например, пейеровы бляшки). Здесь происходит их дифференцировка в зрелые клетки, каждая из которых способна осуществлять иммунный ответ на ограниченное количество антигенов. После контакта с соответствующим антигеном некоторые В-клетки претерпевают клональную пролиферацию и превращаются в плазматические клетки. Каждая клональная линия плазматических клеток нацелена на синтез одного специфического иммуноглобулинового антитела, которое состоит из следующих компонентов:
2 идентичные тяжелые цепи (гамма [γ], мю [μ], альфа [α], дельта [δ]] или эпсилон [ε])
2 идентичные легкие цепи (каппа [κ] или лямбда [λ])
В норме существует избыток легких цепей, поэтому небольшое количество свободных поликлональных легких цепей экскретируется с мочой (≤ 40 мг/24 часа).
При плазмоклеточных заболеваниях диспропорциональная пролиферация одного клона в костном мозге приводит к соответствующему повышению уровня его продукта в сыворотке, моноклонального белка иммуноглобулина (М-протеина). М-протеины могут являться комбинацией тяжелых и легких цепей или состоять из цепей только одного типа (обычно легких цепей).
Пролиферация плазматических клеток и выработка М-протеина вызывают следующие осложнения:
Повреждение органов (особенно почек из-за гиперкальциемии или наличия токсичных легких цепей, секретируемых злокачественной плазматической клеткой): некоторые М-протеины проявляют активность в качестве антител против собственных антигенов
Нарушение иммунитета: Наблюдается снижение продукции других иммуноглобулинов и нарушение Т-клеточного ответа.
Склонность к кровотечениям: М-протеины могут вызывать кровотечения, оседая на поверхности тромбоцитов, инактивируя факторы свертывания крови, повышая ее вязкость и посредством других механизмов.
Амилоидоз: М-протеин может образовывать фибриллярные отложения в органах, чаще всего в сердце и почках.
Остеопороз, гиперкальциемия, анемия, панцитопения: клональные клетки могут проникать в матрикс костей и/или в костный мозг.
Течение плазмоклеточных заболеваний может варьировать от бессимптомных форм, стабильных состояний (обнаруживается только моноклональный белок) до прогрессирующего рака (например, множественная миелома — для классификации см. таблицу Классификация плазмоклеточных заболеваний). Изредка транзиторные нарушения плазматических клеток возникают у пациентов с гиперчувствительностью к различным лекарственным препаратам (например, сульфаниламидам, фенитоину, пенициллину), при предполагаемых вирусных инфекциях, а также после операций на сердце или трансплантации.
Классификация плазмоклеточных заболеваний
Симптомы
Описание
Примеры
Моноклональная гаммапатия неясного генеза
Бессимптомная, обычно медленно прогрессирующая
Развивается у клинически здоровых людей или у людей с другими состояниями
Связана с В-клеточным раком но также и опухолями не лимфоретикулярного происхождения
В-клеточная лимфома, хронический лимфолейкоз, множественная миелома или, реже, карциномы молочных желез, желчных путей, желудочно-кишечного тракта, почек и предстательной железы
Связана с хроническими воспалительными и инфекционными заболеваниями
Хронический холецистит, остеомиелит, пиелонефрит, ревматоидный артрит, туберкулез
Связана с различными другими нарушениями
Семейная гиперхолестеринемия, болезнь Гоше, саркома Капоши, микседематозный лихен, поражения печени, тяжелая миастения, пернициозная анемия, гипертиреоз
Злокачественные плазмоклеточные поражения
Бессимптомные, прогрессирующие
Обычно интактные молекулы моноклонального иммуноглобулина (IgG, IgA, IgM, IgD) с моноклональными легкими цепями или без них (белок Бенс-Джонса) в моче и/или в сыворотке)
Вялотекущая множественная миелома*
Клинически проявляющиеся, прогрессирующие
Избыточная выработка IgM
Чаще IgG, IgA, или только легкие цепи (белок Бенс-Джонса)
Обычно интактные молекулы иммуноглобулина (IgG, IgA, IgM, IgD) с моноклональными легкими цепями или без них (белок Бенс-Джонса) в моче и/или сыворотке)
Тяжелые цепи
Болезнь тяжелых цепей IgG (иногда доброкачественная)
Болезнь тяжелых цепей IgD
Преходящие плазмоклеточные поражения
Не обязательно имеют клинические проявления
Связано с лекарственной гиперчувствительностью, вирусными инфекциями, трансплантациями, операциями на сердце
Гиперчувствительность к сульфаниламидам, фенитоину, пенициллину
* Тлеющая множественная миелома определяется при уровне моноклонального (М) белка сыворотки ≥ 3 г/дл и/или 10–59% клональных плазматических клеток костного мозга при отсутствии повышения уровня кальция, почечной недостаточности, анемии или заболевании костей.
Диагностика нарушений плазматических клеток
Плазмоклеточные заболевания могут быть заподозрены по клиническим проявлениям, чаще всего костных заболеваний, почечной недостаточности и низких показателей крови, либо при случайном выявлении повышенного уровня сывороточного белка или протеинурии, которое ведёт к следующему этапу диагностики – проведению электрофореза белков сыворотки крови или белков, содержащихся в моче.
Электрофорез часто обнаруживает М-протеин и/или повышенное количество сывороточных легких цепей.
Эти результаты для идентификации классов тяжелых и легких цепей в дальнейшем оцениваются с помощью иммунофиксационного электрофореза.