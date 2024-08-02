Обзор плазмоклеточных заболеваний (Overview of Plasma Cell Disorders)

(Структурные особенности и классификация иммуноглобулинов, см. Антитела).

После синтеза недифференцированных В-клеток в костном мозге они проникают в периферическую лимфоидную ткань: лимфатические узлы, селезенку и кишечник (например, пейеровы бляшки). Здесь происходит их дифференцировка в зрелые клетки, каждая из которых способна осуществлять иммунный ответ на ограниченное количество антигенов. После контакта с соответствующим антигеном некоторые В-клетки претерпевают клональную пролиферацию и превращаются в плазматические клетки. Каждая клональная линия плазматических клеток нацелена на синтез одного специфического иммуноглобулинового антитела, которое состоит из следующих компонентов:

2 идентичные тяжелые цепи (гамма [γ], мю [μ], альфа [α], дельта [δ]] или эпсилон [ε])

2 идентичные легкие цепи (каппа [κ] или лямбда [λ])

В норме существует избыток легких цепей, поэтому небольшое количество свободных поликлональных легких цепей экскретируется с мочой (≤ 40 мг/24 часа).

При плазмоклеточных заболеваниях диспропорциональная пролиферация одного клона в костном мозге приводит к соответствующему повышению уровня его продукта в сыворотке, моноклонального белка иммуноглобулина (М-протеина). М-протеины могут являться комбинацией тяжелых и легких цепей или состоять из цепей только одного типа (обычно легких цепей).

Пролиферация плазматических клеток и выработка М-протеина вызывают следующие осложнения:

Повреждение органов (особенно почек из-за гиперкальциемии или наличия токсичных легких цепей, секретируемых злокачественной плазматической клеткой): некоторые М-протеины проявляют активность в качестве антител против собственных антигенов

Нарушение иммунитета: Наблюдается снижение продукции других иммуноглобулинов и нарушение Т-клеточного ответа.

Склонность к кровотечениям: М-протеины могут вызывать кровотечения, оседая на поверхности тромбоцитов, инактивируя факторы свертывания крови, повышая ее вязкость и посредством других механизмов.

Амилоидоз: М-протеин может образовывать фибриллярные отложения в органах, чаще всего в сердце и почках.

Остеопороз, гиперкальциемия, анемия, панцитопения: клональные клетки могут проникать в матрикс костей и/или в костный мозг.

Течение плазмоклеточных заболеваний может варьировать от бессимптомных форм, стабильных состояний (обнаруживается только моноклональный белок) до прогрессирующего рака (например, множественная миелома — для классификации см. таблицу Классификация плазмоклеточных заболеваний). Изредка транзиторные нарушения плазматических клеток возникают у пациентов с гиперчувствительностью к различным лекарственным препаратам (например, сульфаниламидам, фенитоину, пенициллину), при предполагаемых вирусных инфекциях, а также после операций на сердце или трансплантации.