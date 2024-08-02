Множественная миелома

Общий анализ крови (ОАК) с подсчетом тромбоцитов, мазок периферической крови и биохимический анализ крови (мочевина [АМК], креатинин, кальций, мочевая кислота, лактатдегидрогеназа [ЛДГ])

Электрофорез белка сыворотки крови и мочи (суточный сбор мочи) с последующей иммунофиксацией; количественное определение иммуноглобулинов; уровень свободных легких цепей в сыворотке

Рентгенография (исследование скелета) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)-КТ или МРТ всего тела

Исследование костного мозга, включая обычные цитогенетические исследования и флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH)

Множественную миелому необходимо подозревать у пациентов > 40 лет с наличием персистирующих болей в костях неясной этиологии, особенно ночью или во время отдыха, других типичных симптомов, или необъяснимых лабораторных отклонений (таких как повышение уровня общего белка крови или мочи, гиперкальциемия, признаки почечной недостаточности, анемия) или рентгенологическими изменениями, которые указывают на патологический перелом или литические поражения.

Лабораторная оценка включает в себя рутинные анализы крови, измерение уровней ЛДГ, сывороточного бета-2-микроглобулина, иммунофиксацию мочи и сыворотки, электрофорез белков, а также определение свободных легких цепей в сыворотке. Пациенты также должны пройти обследование скелета и либо ПЭТ-КТ, либо МРТ всего тела, потому что эти тесты более чувствительны к заболеваниям костей, чем рентгенография. Наряду с традиционным цитогенетическим исследованием и исследованиями FISH также требуется исследование костного мозга (обзор см. в ссылках 1 и 2).

К стандартным анализам крови относятся общий анализ крови и биохимический анализ. Анемия присутствует у 80% пациентов, обычно она имеет нормоцитарно-нормохромный характер и отличается формированием «монетных столбиков», которые представляют собой стопки, содержащие от 3 до 12 эритроцитов (3). Содержание лейкоцитов и тромбоцитов, как правило, нормальное. Возможно повышение уровней азота мочевины крови, сывороточного креатинина, ЛДГ, бета-2 микроглобулина и сывороточной мочевой кислоты. Иногда снижается анионная щель. Гиперкальциемия на момент установления диагноза присутствует у 10% пациентов.

Для идентификации, количественного определения и характеристики М-белка проводится электрофорез белков и иммунофиксация на образце сыворотки и концентрированном образце мочи, собранной за 24 часа. Электрофорез сывороточных белков позволяет выявить М-белок примерно у 80–90% пациентов. Большинство из оставшихся 10–20% — это пациенты, у которых присутствуют только свободные моноклональные легкие цепи (белок Бенс-Джонса), которые можно обнаружить в крови с помощью анализа свободных легких цепей или в моче с помощью электрофореза белков мочи и иммунофиксации. У небольшой части пациентов моноклональный белок не выявляется во время постановки диагноза, однако в ходе течения заболевания у некоторого числа пациентов появляются доказательства наличия моноклонального белка.

Электрофорез с иммунофиксацией позволяет определить класс иммуноглобулинов М-белка (IgG, IgA или реже IgD, IgM или IgE) и часто позволяет обнаружить белок легкой цепи, если иммуноэлектрофорез сыворотки отрицательный; электрофорез с иммунофиксацией проводится даже при отрицательном результате сывороточного теста, если есть веские основания подозревать множественную миелому.

Сывороточный анализ свободных легких цепей с определением соотношения каппа и лямбда или различий между вовлеченными и не вовлеченными легкими цепями помогает подтвердить диагноз и может также использоваться для мониторинга эффективности терапии и обеспечения прогностических данных.

Уровень бета-2-микроглобулина в сыворотке измеряется, если диагноз подтвержден или очень вероятен, и вместе с сывороточным альбумином используется в рамках международной системы стадирования (см. таблицу Пересмотренная международная система стадирования множественной миеломы). Бета-2-микроглобулин представляет собой низкомолекулярный белок, который находится на мембране всех клеток. Его концентрация напрямую зависит от опухолевой массы, а также степени тяжести почечной дисфункции.

Таблица Пересмотренная международная система стадирования множественной миеломы Таблица

Рентгенография включает исследование костей скелета (т.е., обзорная рентгенография черепа, длинных трубчатых костей, позвоночника, костей таза, ребер). Примерно в 80% случаев присутствуют перфорированные литические поражения или диффузный остеопороз (3). Радионуклидное сканирование костей обычно неинформативно. МРТ всего тела позволяет получить более детальную картину, она выполняется при наличии болей определенной локализации или неврологической симптоматики. Данные ПЭТ-КТ являются прогностически значимыми и помогают отдифференцировать единичную плазмоцитому и множественную миелому.

Множественная миелома Скрыть подробности На данном рентгеновском снимке показаны множественные "штампованные"поражения кости (стрелки), которые являются типичными для множественной миеломы. Image courtesy of Michael J. Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

Также выполняется аспирационная биопсия костного мозга, в биоптате выявляется наличие плазматических клеток, расположенных диффузно или в виде скоплений; диагноз миеломы устанавливается при наличии ≥ 10% клеток данного типа. Тем не менее, поражение костного мозга может носить очаговый характер, поэтому в некоторых образцах, полученных от пациентов с миеломой, можно обнаружить < 10% плазматических клеток. В редких случаях процент плазматических клеток в костном мозге может быть нормальным. Морфология плазматических клеток не зависит от класса синтезируемых иммуноглобулинов. Хромосомные исследования костного мозга (например, с использованием цитогенетических методов исследования, таких как FISH и иммуногистохимия) могут выявить специфические кариотипические аномалии в плазматических клетках, которые могут повлиять на выбор лечения и связаны с различиями в выживаемости.

Для диагностики и дифференциации от других злокачественных новообразований (например, метастатического рака, лимфомы, лейкоза) и моноклональной гаммапатии неясного генеза обычно требуется соблюдение нескольких критериев

Клональные плазматические клетки в костном мозге или плазмоцитома

М-протеин в плазме и/или моче

Поражение внутренних органов (гиперкальциемия, почечная недостаточность, анемия или костные повреждения)

При отсутствии М-протеина в сыворотке крови диагностика миеломы основана на выявлении протеинурии Бенс-Джонса > 200 мг/24 часа или патологических уровней свободных легких цепей в сыворотке, остеолитических поражений (при отсутствии достоверных сведений о метастазировании злокачественной опухоли или наличии гранулематозных заболеваний), наличия в костном мозге плазматических клеток, расположенных диффузно или в виде скоплений.