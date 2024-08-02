Болезнь тяжелых цепей IgA является наиболее распространенной формой болезни тяжелых цепей и иногда называется средиземноморской лимфомой (иммунопролиферативной болезнью тонкой кишки).

Болезнь тяжелых цепей IgA обычно возникает в возрасте 10–30 лет и географически сконцентрирована на Ближнем Востоке. Причиной может быть неадекватный иммунный ответ на паразитарную инвазию или инфекцию.

Обычно присутствует атрофия ворсинок и плазмоклеточная инфильтрация слизистой оболочки тощей кишки, иногда может наблюдаться инфильтрация мезентериальных лимфатических узлов. Периферические лимфоузлы, костный мозг, печень и селезенка обычно интактны. Формы, поражающие респираторный тракт, регистрируются редко.

Распространенные проявления включают лихорадку, легкую анемию, затрудненное глотание (дисфагию), рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей, а также увеличение печени и селезенки. Остеолитические повреждения нехарактерны.

Почти во всех случаях наблюдаются признаки диффузной абдоминальной лимфомы и мальабсорбции. В общем анализе крови могут определяться анемия, лейкопения, тромбоцитопения, эозинофилия, наличие циркулирующих атипичных лимфоцитов или плазматических клеток.

В половине случаев электрофорез сывороточных белков не выявляет патологий; часто наблюдается повышение фракций альфа-2 и бета или снижение гамма-фракции. Диагностика основана на выявлении моноклональных альфа-цепей при иммунофиксационном электрофорезе. Иногда их компоненты можно обнаружить в концентрированной моче. Если эта моноклональная альфа-цепь не может быть обнаружена в сыворотке или моче, необходимо провести биопсию кишечника. Иногда аномальный белок определяется в кишечном секрете. Инфильтрация кишечника может быть плеоморфной и не иметь явных признаков злокачественности. Протеинурия Бенс-Джонса отсутствует.

Лечение - кортикостероиды, цитотоксические препараты и антибиотики широкого спектра действия.

Течение сильно варьирует. Некоторые пациенты умирают через 1–2 года, у других наблюдается длительная ремиссия, в особенности после лечения.