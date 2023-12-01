Эссенциальный Тромбоцитоз

Общий анализ крови (ОАК) и мазок периферической крови

Исключение причин вторичного тромбоцитоза и других миелопролиферативных новообразований

Цитогенетические исследования

JAK2 мутация и, если она отрицательная, анализ мутаций CALR или MPL

Редко аспирация костного мозга и биопсия

Эссенциальная тромбоцитемия диагностируется методом исключения и ее следует предполагать у пациентов, у которых исключены распространенные реактивные причины тромбоцитемии и другие миелопрофилеративные патологии.

При подозрении на эссенциальную тромбоцитемию следует провести общий анализ крови (ОАК) с микроскопическим исследованием мазка крови, и (поскольку тромбоцитоз может быть вызван дефицитом железа) исследования, связанные с содержанием железа.

При эссенциальной тромбоцитемии количество тромбоцитов > 450 000/мкл (> 450 × 109/л), но может достигать >1 000 000/мкл (> 1000 × 109/л). Уровень тромбоцитов может снижаться во время беременности.

Диагноз подтверждается нормальным уровнем гематокрита, количеством лейкоцитов, средним объемом эритроцитов (MCV) и исследованием содержания железа, а также отсутствием транслокации BCR-ABL.

В мазке периферической крови могут обнаруживаться гигантские тромбоциты и фрагменты мегакариоцитов.

Некоторые миелодиспластические синдромы (например, рефрактерная анемия с кольцевидными сидеробластами и тромбоцитозом [РАКС-T] и 5q-синдром) могут сопровождаться повышением количества тромбоцитов. При определении цитопении, следует выяснить, нет ли миелодиспластического синдрома.

Необходимо провести генетические исследования, включая количественный анализ на JAK2 V617F (путем секвенирования следующего поколения [NGS] или количественной полимеразной цепной реакции), а также анализ на BCR-ABL для исключения хронического миелолейкоза (ХМЛ, который может проявляться только тромбоцитозом). Если анализы на JAK2 V617F и BCR-ABL отрицательные, должны быть проведены анализы на мутации CALR и MPL. У некоторых пациентов тесты на все три мутации отрицательные; многие имеют редкие варианты драйверных мутаций миелопролиферативных новообразований, а у других мутации зародышевой линии в генах MPL или JAK2. Пациенты, которые не имеют мутаций в генах JAK2 V617F, CALR или MPL (называемые "тройными негативными"), встречаются редко.

Анализ мутаций всегда должен быть количественным, потому что аллельная нагрузка драйверного гена при JAK2 V617F-положительной эссенциальной тромбоцитемии не превышает 50%. Количественная аллельная нагрузка мутаций > 50% указывает на истинную полицитемию или первичный миелофиброз. Тем не менее уровень < 50% при количественном определении аллельной нагрузки не исключает истинную полицитемию или первичный миелофиброз, потому что эти два расстройства могут проявляться только тромбоцитозом, и при истинной полицитемии (особенно у женщин) увеличение объема плазмы может маскировать увеличение объема эритроцитарной массы. Кроме того, примерно у 25% пациентов (в основном женщин), у которых первоначально была диагностирована эссенциальная тромбоцитемия, со временем (около 12 лет) происходит трансформация в явную истинную полицитемию, что приводит к увеличению гематокрита и увеличению уровня аллельной нагрузкиJAK2V617F.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для диагностики эссенциальной тромбоцитемии необходимо, чтобы биопсия костного мозга показывала повышенное количество увеличенных, зрелых мегакариоцитов, но этот критерий никогда не подлежал перспективной валидации, и исследование костного мозга не может дифференцировать эссенциальную тромбоцитопению от истинной полицитемии (1). Количество аллелей обычно составляет > 50% при истинной полицитемии и первичном миелофиброзе.