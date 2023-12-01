Миелопролиферативные нарушения, обзор [Overview of Myeloproliferative Disorders]

Миелопролиферативные новообразования представляют собой клональную пролиферацию гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, которая может проявляться в виде изолированого или сочетаного увеличения количества функционально нормальных тромбоцитов, эритроцитов (RBC) или лейкоцитов (WBC), в кровотоке, а иногда и в сочетании с фиброзом костного мозга и экстрамедуллярным гемопоэзом (продукцией кровеносных клеток за пределами костного мозга). Основываясь на этих патологических изменениях, их классифицируют как

Эссенциальная тромбоцитемия (увеличение числа тромбоцитов)

Первичный миелофиброз (фиброз или рубцевание костного мозга)

Истинная полицитемия (любая комбинация повышенных лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, но редко только эритроцитоз)

Хронический миелолейкоз (ассоциирован с филадельфийской хромосомой и экспрессией гибридного гена BCR/ABL)

Эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз и истинная полицитемия могут спонтанно трансформироваться в острый лейкоз. Эссенциальная тромбоцитемия и истинная полицитемия трансформируются в острый лейкоз с очень низкой частотой при отсутствии длительного воздействия химиотерапевтических агентов, таких как гидроксимочевина.

Менее распространенные миелопролиферативные новообразования включают гиперэозинофильные синдромы и мастоцитоз. Миелопролиферативные заболевания также могут сопровождаться миелодиспластическим синдромом.

Каждое из этих заболеваний определяется в соответствие с преобладающими клиническими признаками (см. таблицу Классификация миелопролиферативных заболеваний). Хотя пролиферация одного или нескольких типов гемопоэтических типов клеток преобладает в клинической картине при каждом из этих нарушений, все три вызваны клональной пролиферацией плюрипотентных гемопоэтических стволовых клеток, что вызывает повышенную пролиферацию нормальных эритроцитов, лейкоцитов и предшественников тромбоцитов в костном мозге. Однако этот аномальный клон не продуцирует фибробласты костного мозга, которые могут поликлонально, реактивно и обратимо пролиферировать в ответ на аномальные стволовые клетки.

Наложение клинических и лабораторных данных происходит из-за общей этиологии. Мутации гена Янус-киназы 2 ( JAK2) ответственны за возникновение истинной полицитемии и высокую долю случаев эссенциальной тромбоцитемии и первичного миелофиброза. Янускиназа 2 является членом семейства ферментов тирозинкиназы I типа и участвует в передаче сигнала для рецепторов эритропоэтина, тромбопоэтина и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (G-CSF). Ген рецептора тромбопоэтина (MPL) или ген кальретикулина (CALR) также мутирует у значительной части пациентов с эссенциальной тромбоцитемией и первичным миелофиброзом, реже – у пациентов с истинной полицитемией.

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