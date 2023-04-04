При подозрении на инфекцию лечение необходимо начинать незамедлительно. При наличии лихорадки или гипотензии предполагают тяжелую инфекцию и вводят внутривенно антибиотики широкого спектра действия в высоких дозах. Выбор режима терапии основан на предположении об инфицировании наиболее распространенными возбудителями, знаниях о чувствительности патогенов к тем или иным препаратам в рамках того или иного лечебного учреждения, а также о возможной токсичности выбранного режима терапии. В связи с риском возникновения резистентности возбудителей ванкомицин используют только в случаях, когда предполагается инфицирование грамположительными бактериями, устойчивыми к другим лекарственным препаратам.

Как правило, использование имплантированных сосудистых катетеров можно продолжать, даже при подозрении или подтверждении бактериемии, но следует рассмотреть их удаление, если инфекция включает S. aureus, Bacillus, Corynebacterium или Candida или других грибов, или же в случаях, если результаты бактериологического исследования крови остаются положительными, несмотря на применение соответствующих антибиотиков. Инфекции, вызванные коагулазонегативными стафилококками, обычно удается купировать только антимикробной терапией.

Длительное стояние катетера Фолея может также предрасполагать к развитию инфекций у пациентов с нейтропенией, и смена или удаление катетера необходимы при персистирующих инфекциях мочевыводящих путей.

При высевании бактериальной культуры антибиотикотерапия подбирается в соответствии с тестами на чувствительность. Если температура у пациента снижается в течение 72 часов, применение антибиотиков продолжают по крайней мере 7 дней до исчезновения признаков и симптомов инфекции. Если нейтропения является временной (например, после миелосупрессивной химиотерапии), лечение антибиотиками обычно продолжается до тех пор, пока число нейтрофилов не станет > 500/мкл (> 0,5 × 109/л); однако, если культуры остаются отрицательными, можно рассмотреть остановку противомикробных препаратов у отдельных пациентов с персистирующей нейтропенией, особенно у тех, у которых симптомы и признаки воспаления исчезли.

Лихорадка, которая сохраняется > 72 часов, несмотря на антибактериальную терапию, свидетельствует о:

Небактериальной причине

Инфекции резистентными видами

Суперинфекции 2-м видом бактерий

Неадекватных сывороточных или тканевых уровнях антибиотиков

Локализованной инфекции, такой как абсцесс

Состояние пациентов с нейтропенией и персистирующей лихорадкой оценивают каждые 2–4 дня, проводя физикальный осмотр, посев материала и рентгенографию грудной клетки. Если состояние пациента удовлетворительное, за исключением лихорадки, первоначальную схему антибиотикотерапии можно продолжить, но также следует рассмотреть возможность медикаментозной лихорадки. Если состояние пациента ухудшается, необходима коррекция антибиотикотерапии (1).

Наиболее вероятной причиной персистирующей лихорадки и ухудшения состояния являются грибковые инфекции. Противогрибковая терапия добавляется эмпирически, если сохраняется необъяснимая лихорадка после 3-4 дней антибактериальной терапии широкого спектра действия. Выбор определенного противогрибкового препарата (например, флуконазол, каспофунгин, вориконазол, посаконазол) зависит от типа риска (например, продолжительность и степень тяжести нейтропении, предыдущие микозы в анамнезы, постоянная лихорадка несмотря на более использование противогрибкового препарата более узкого спектра) и должен контролироваться инфекционистом.

Если лихорадка сохраняется после 3 недель эмпирически назначенной терапии (включая 2 недели противогрибковой терапии) и нейтропения разрешилась, можно рассмотреть возможность прекращения всей антимикробной терапии и повторной оценки этиологии лихорадки.

Для афебрильных пациентов с нейтропенией может быть рассмотрена антибиотикопрофилактика, хотя изменения в бактериальном составе микробиома могут замедлить восстановление костного мозга. Лечение фторхинолонами (левофлоксацин, ципрофлоксацин) используется в некоторых центрах для пациентов, которые получают схемы химиотерапии, которые обычно приводят к снижению нейтрофилов ≤ 100/мкл (≤ 0,1 × 109/л) в течение > 7 дней. Профилактику обычно назначает лечащий онколог. Прием антибиотиков продолжают, пока количество нейтрофилов не увеличивается до > 1500/мкл (> 1,5 × 109/л). Кроме того, противогрибковая терапия может проводиться у пациентов с нейтропенией и без лихорадки, подверженных более высокому риску грибковой инфекции (например, после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или интенсивной химиотерапии при остром миелобластном лейкозе или имеющим миелодиспластические заболевании или предшествующие грибковые инфекции в анамнезе). Выбором и приемом конкретного противогрибкового препарата должен руководить инфекционист. Обычно применение антибиотико- и противогрибковой профилактики не рекомендуется рутинно для пациентов с нейтропенией и без лихорадки без факторов риска, которые, как ожидается, остаются нейтропеническими в течение < 7 дней на основе их конкретного режима химиотерапии.

Миелоидные факторы роста (например, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор [Г-КСФ]) широко используются для увеличения количества нейтрофилов и для профилактики инфекций у пациентов после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или интенсивной химиотерапии рака. Если риск фебрильной нейтропении превышает (≥) 30% (в случае уровня нейтрофилов < 500/мкл [< 0,5 × 109/л], при наличии инфекции на фоне предыдущего цикла химиотерапии, ассоциированных сопутствующих заболеваний или у больных > 75 лет), показано применение факторов роста (2). В целом, наибольший клинический эффект достигается при начале введения ростовых факторов в течение 24 часов после завершения химиотерапии. Пациентам с нейтропенией, вызванной идиосинкратической реакцией на лекарственную терапию, также могут быть полезны Г-КСФ, особенно если ожидается, что процесс восстановления затянется. Обычная доза для Г-КСФ (филграстим) составляет 5 мкг/кг подкожно 1 раз в день, а доза для пегилированного Г-КСФ (пэгфилграстим) составляет 6 мг подкожно один раз на цикл химиотерапии.

Глюкокортикоиды, анаболические стероиды и витамины не стимулируют выработку нейтрофилов и, как правило, не эффективны для пациентов с нейтропенией. Если есть подозрение, что острая нейтропения вызвана лекарственным препаратом или токсином, прием всех потенциально связанных с этим агентов прекращают. Если нейтропения развивается на фоне приема антибиотика, который снижает число нейтрофилов (например, хлорамфеникол), то рекомендуется переход на альтернативный режим антибиотикотерапии.

Ощущение дискомфорта при язвенном стоматите ротоглотки можно облегчить при помощи полосканий каждые несколько часов солевым раствором или раствором перекиси водорода, растворами для полоскания рта (с содержанием вязкого лидокаина, дифенгидрамина, жидких антацидов), пастилок с анестетиками (бензокаин 15 мг каждые 3–4 часа) или с помощью хлоргексилина (1% раствора) для полоскания рта 2 или 3 раза в сутки.

Кандидоз ротовой полости или пищевода лечат с помощью нистатина (раствор для полоскания рта 400 000 – 600 000 единиц 4 раза в день; при эзофагите – проглатывается), клотримазола в таблетках (10 мг, медленно рассасывать, 5 раз в день) или применением системных противогрибковых препаратов (например, флуконазола).

При остром стоматите или эзофагите может требоваться назначение диеты с жидкой или полутвердой пищей, для уменьшения дискомфорта могут потребоваться местные анестетики.