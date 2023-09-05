Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС)

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание обычно возникает в результате контакта тканевого фактора с кровью, что запускает внешний путь активации коагуляционного каскада. Кроме того, при ДВС активируется фибринолитический путь (см. Рисунок Фибринолитический путь). Стимуляция эндотелиальных клеток цитокинами и нарушение микроваскулярного кровотока вызывает высвобождение тканевого активатора плазминогена (ТАП) из эндотелиальных клеток. Как ТАП так и плазминоген прикрепляются к полимерам фибрина и плазмин (образуется в результате расщепления плазминогена под действием ТАП) расщепляет фибрин до D-димеров и других продуктов деградации фибрина. Таким образом, ДВС-синдром может вызывать как тромбоз так и кровотечение (при наличии чрезмерного потребления тромбоцитов и/или факторов свертывания крови).

Фибринолитический путь

ДВС-синдром чаще всего встречается в следующих клинических ситуациях:

Осложнения при родах (например, отслоение плаценты, индуцированный солевым раствором аборт по медицинским показаниям, сохраненный мертвый плод или продукты зачатия, эмболия околоплодными водами): плацентарная ткань с активным тканевым фактором входит в контакт или циркулирует в крови матери.

Инфекции, особенно вызванные грамотрицательными микроорганизмами: грамотрицательный эндотоксин вызывает выработку или увеличивет активность тканевого фактора в фагоцитарных, эндотелиальных и тканевых клетках.

Рак, особенно аденокарцинома поджелудочной железы, желудка, желчевыводящих путей, легких, простаты или молочной железы, а также острый промиелоцитарный лейкоз: опухолевые клетки экспрессируют и обнажают (или высвобождают) тканевой фактор.

Шок вследствие любого состояния, которое вызывает ишемическое повреждение тканей и воздействие или выброс тканевого фактора.

Менее распространенные причины ДВС включают:

Тяжелое повреждение тканей в результате черепно-мозговой травмы, ожогов, обморожения, или огнестрельных ран

Осложнения операции на предстательной железе, при которых возможно попадание в кровоток ткани предстательной железы, которая имеет активность тканевого фактора (наряду с активаторами плазминогена)

Ферменты определенных змеиных ядов, которые попадают в кровяное русло, активируют один или несколько факторов свертывания крови, и либо генерируют тромбин, либо непосредственно превращают фибриноген в фибрин

Тяжелый внутрисосудистый гемолиз, чаще всего при острых гемолитических трансфузионных реакциях, обусловленных несовместимостью по AB0.

Аневризмы аорты или кавернозные гемангиомы (синдром Казабаха-Мерритта) с повреждением стенки сосудов и участками застоя крови

Медленно развивающееся диссеминированное внутрисосудистое свертывание, как правило, главным образом возникает вследствии рака, аневризм или кавернозных гемангиом.