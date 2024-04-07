Обзор гемолитической анемии (Overview of Hemolytic Anemia)

Мазок периферической крови и количество ретикулоцитов

Исследование уровня сывороточного билирубина (непрямого), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и гаптоглобина

Иногда антиглобулиновый тест (проба Кумбса) и/или скрининг на гемоглобинопатию

Общий анализ мочи

Гемолиз необходимо подозревать у пациентов с анемией и ретикулоцитозом. При подозрении на гемолиз исследуют мазок с периферии и измеряют билирубин, ЛДГ и гаптоглобин в сыворотке крови. Мазок периферической крови и количество ретикулоцитов являются наиболее важными тестами для диагностики гемолиза. Антиглобулиновый тест или скрининг на гемоглобинопатию (например, высокоэффективная жидкостная хроматография [ВЭЖХ]) могут помочь определить причину гемолиза, установленного на основании результатов вышеупомянутых лабораторных исследований. Тем не менее у некоторых пациентов с гемолитической анемией количество ретикулоцитов не увеличивается из-за таких факторов, как почечная недостаточность, инфекция или недостаточность костного мозга, что приводит к возникновению неотложного гематологического состояния. Отсутствие ожидаемой компенсации (ретикулоцитопения) требует немедленного проведения трансфузионной терапии.

Сфероциты Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Шизоциты (фрагменты эритроцитов) Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Аномалии морфологии эритроцитов часто свидетельствуют о наличии и причине гемолиза (см. таблицу Морфологические изменения эритроцитов при гемолитической анемии). Наличие сфероцитов в периферическом мазке указывает на внесосудистую причину гемолиза, такую как аутоиммунная гемолитическая анемия или наследственный сфероцитоз, тогда как наличие шистоцитов или других фрагментированных эритроцитов предполагает внутрисосудистую причину, такую как микроангиопатическая гемолитическая анемия (например, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром или клапанный гемолиз). К данным, позволяющим предполагать гемолитическую анемию, относятся повышение уровня ЛДГ и непрямого билирубина в сыворотке, снижение гаптоглобина и наличие уробилиногена в моче.

Уровень гаптоглобина может снижаться из-за гепатоцеллюлярной дисфункции и может увеличиваться из-за системного воспаления. Наличие внутрисосудистого гемолиза можно предполагать по результатам исследования содержания гемосидерина в моче. Гемоглобинурия, так же как гематурия и миоглобинурия, характеризуется положительным бензидиновым тестом (по экспресс-полоске); дифференциальная диагностика гемолиза и гематурии может быть основана на отсутствии эритроцитов при микроскопическом исследовании мочи. Кроме того, свободный гемоглобин придает плазме красновато-коричневый цвет, что часто может быть заметно при центрифугировании крови; миоглобин данным свойством не обладает.

После подтверждения гемолиза необходимо выявить его причину. Для ограничения числа вариантов при проведении дифференциальной диагностики при гемолитической анемии:

Следует учесть факторы риска (например, географическое положение, генетику, первопричинные заболевания)

Осмотр пациента на предмет увеличения селезёнки

Если причина не выявлена при первичных лабораторных исследованиях, следует провести прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

В большинстве случаев гемолитическая анемия вызывает аномалии по одному из этих показателей, поэтому результаты тестов могут способствовать выбору дальнейших анализов.

Другие лабораторные анализы, которые могут способствовать выявлению причин гемолиза, включают в себя следующие исследования:

Количественный электрофорез гемоглобина и ВЭЖХ

Анализ ферментов эритроцитов

Флуоцитометрия

Холодовые агглютинины

Осмотическая резистентность

Генетическое обследование на мембранопатии и энзимопатии

Если подозреваются тромботические микроангиопатии, то проверьте активность ADAMTS13, при диарее проведите анализ на шига-токсин, а при отрицательном результате исследуйте секвенирование генов регуляции комплемента и анализ на аутоантитела к фактору Н.

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).

Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса).