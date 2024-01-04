Клиническая оценка

Иногда анализы крови и/или неинвазивные тесты визуализации;

Иногда биопсия печени

Фиброз печени можно заподозрить, если у пациентов есть уже диагностированные хронические заболевания печени (например, хронический вирусный гепатит С [ХГС] или хронический гепатит В [ХГВ], алкогольная болезнь печени, метаболически ассоциированная жировая болезнь печени [МАЖБП, ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени]) или если результаты функциональных проб печени не соответствуют норме; в таких случаях проводится обследование на фиброз и, если фиброз обнаружен, определяют его степень тяжести (стадию). Знание стадии фиброза может определить медицинское решение. Например, обследования на гепатоцеллюлярную карциному и гастроэзофагиальный варикоз назначаются, если подтверждается цирроз печени, но в целом, при легкой или умеренной стадии фиброза их не назначают. Оценка степени фиброза печени помогает составить прогноз для пациентов с хроническим вирусным гепатитом. Однако в связи с широким распространением антивирусных препаратов прямого действия знание степени фиброза стало гораздо менее важным фактором при принятии решения о начале противовирусной терапии.

Тесты, используемые для определения стадии фиброза, включают традиционные методы визуализации, анализы крови, биопсию печени и новые неинвазивные методы визуализации, оценивающие эластичность печени.

Традиционные методы визуализации: традиционные методы визуализации включают УЗИ, КТ и МРТ. Эти анализы могут обнаружить признаки цирроза и портальной гипертензии, такие как узловатость поверхности печени, спленомегалия и варикозное расширение вен. Тем не менее, они не чувствительны к умеренному или даже выраженному фиброзу, и могут не выявить некоторые случаи цирроза, если спленомегалия и варикоз отсутствуют. Хотя фиброз может проявляться в виде изменения эхогенности на УЗИ или гетерогенности при КТ, эти признаки не специфичны и могут указывать только на жир в печеночных паренхиматозных клетках.

Неинвазивное визуализирующее исследование фиброза: инновационные акустические технологии позволяют повысить точность УЗИ, КТ и МРТ для выявления фиброза или раннего цирроза; они включают

Для этих исследований в процессе обследования брюшной полости с помощью зонда применяют звуковые колебания. Как быстро эти колебания передаются через ткани печени показывает то, насколько плотная (т.е., волокнистая) печень. Тем не менее, некоторые другие состояния, помимо фиброза, также увеличивают жесткость ткани печени, в том числе тяжелый активный гепатит, повышенное давление в правых отделах сердца и постпрандиальное состояние. Кроме того, эти методы не были официально утверждены при беременности, при устойчивом вирусологическом ответе после лечения ВГС и при редких заболеваниях печени. Таким образом, использование этих методов, как правило, не рекомендуется для пациентов с одним из этих состояний. Другие методы для улучшения оценки фиброза (например, скорректированные T1-изображения МРТ, 3-мерное ультразвуковое измерение) находятся в стадии разработки и ожидают подтверждения в различных клинических условиях.

Биопсия печени остается золотым стандартом в диагностике и определении стадии развития фиброза и для диагностики первичных нарушений печени, которые вызывают фиброз. Тем не менее, биопсия печени является инвазивной, в результате чего от 10 до 20% возникает риск незначительных осложнений (например, постпроцедуральная боль) и от 0,5 до 1% риск серьезных осложнений (например, значительное кровотечение) (1). Кроме того, биопсия печени ограничивается ошибкой забранного материала и неполной согласованностью заключений различных исследователей в интерпретации гистологических данных. Таким образом, не всегда можно сделать биопсию печени. Биопсия печени обычно не проводится исключительно для определения стадии фиброза печени, только если неинвазивные тесты не помогают установить диагноз (например, потому что различные неинвазивные тесты дают противоречивые результаты), или для клинических исследований.

Система стадирования METAVIR (meta-analysis of histological data in viral hepatitis) оценивает воспалительные изменения (гистологическую активность) и уровень фиброза следующим образом (2):

Гистологическая активность

A0 = неактивный

А1 = низкая активность

А2 = умеренная активность

A3 = высокая активность

Фиброз

F0 = нет фиброза

F1 = портальный фиброз без образования септ

F2 = портальный фиброз с единичными септами

F3 = многочисленные перегородки без цирроза

F4 = цирроз печени

Анализы крови включены в клинические модели (например, индекс APRI, шкала BARD, шкала FIB-4, шкала фиброза неалкогольной жировой болезни печени [НАЖБП]), которые сочетают в себе широко доступные тесты (АСТ, АЛТ, количество тромбоцитов, альбумин, МНО) с демографической и клинической информацией (например, возраст, индекс массы тела [ИМТ], диабет/нарушение гликемии натощак). В некоторых коммерчески доступных панелях (например, FibroTest [известный как Fibrosure в Соединенных Штатах], Hepascore, панель European Liver Fibrosis [ELF]) объединены непрямые маркеры (например, сывороточный билирубин) и прямые маркеры (например, проколлаген I и III типов, гиалуроновая кислота) печеночной функции. Прямые маркеры являются компонентами, вовлеченным в патогенез отложения внеклеточного матрикса или цитокинов, которые вызывают отложения внеклеточного матрикса. Эти модели и панели лучше всего использовать для различия 2 степеней фиброза: в пределах от его отсутствия до минимальных признаков и в пределах от умеренного до тяжелого состояния; они не точно различают степени между умеренным и тяжелым фиброзом. Поэтому если подозревается фиброз, один из подходов состоит в том, чтобы начать с одной из этих панелей, а затем провести новые неинвазивные визуализирующие исследования фиброза, оставляя биопсию печени как крайнюю меру.

Сочетание анализов крови и методов визуализации может улучшить оценку фиброза. Примеры включают панель FAST (FibroScan- AST), в которой объединены показатели FibroScan и уровни АСТ в сыворотке; панель MAST (MRI-AST), в которой объединены значения фракции жира в МРТ, взвешенной по протонной плотности (MRI-PDFF), результаты МР-эластографии и уровни АСТ в сыворотке; и панель MEFIB, которая сочетает в себе результаты МР-эластографии и индекс фиброза-4 (FIB-4) (3). Эти инструменты были разработаны для оценки фиброза печени при метаболически ассоциированной жировой болезни печени (МАЖБП, ранее известной как неалкогольная жировая болезнь печени).