Первичный билиарный холангит (ПБХ)

Замедление или обратное развитие повреждения печени

Лечение осложнений (хронического холестаза и печеночной недостаточности)

Иногда трансплантация печени

Прием алкоголя и гепатотоксичных лекарств должен быть прекращен. Урсодезоксихолевая кислот уменьшает повреждение печени, увеличивает выживаемость и продлевает время до необходимости в трансплантации печени (1). Около 40% пациентов через ≥ 12 месяцев не показывают улучшения по биохимическим показателям (уровень щелочной фосфатазы в 1,5–2 раза ниже нормы и нормализация общего билирубина); заболевание может начать прогрессировать и через несколько лет потребуется трансплантация печени. Обетихолевая кислота используется в дополнение к урсодезоксихолевой кислоте у пациентов, у которых отсутствует адекватный результат лечения урсодезоксихолевой кислотой, или в качестве монотерапии у пациентов, которые не переносят урсодезоксихолевую кислоту. Пациентам с декомпенсированным циррозом, декомпенсацией в анамнезе или компенсированным циррозом с признаками портальной гипертензии, противопоказана обетихолевая кислота, поскольку она может вызвать печеночную недостаточность.

Пациентам, которые не реагируют адекватно на урсодезоксихолевую кислоту и не имеют доступа к обетихоловой кислоте, может быть назначен безафибрат в комбинации с урсодезоксихолевой кислотой. Добавление безафибрата к урсодезоксихолевой кислоте оценивалось в 3-й фазе рандомизированного исследования для пациентов, у которых отсутствовал адекватный ответ на одну только урсодезоксихолевую кислоту (2). Эта комбинация показала более высокую скорость полного биохимического ответа, чем одна только урсодезоксихолевая кислота. Также ретроспективное исследование показало улучшение выживаемости у пациентов, получавших урсодезоксихолевую кислоту в комбинации с безафибратом, по сравнению с теми, кто получал только урсодезоксихолевую кислоту (3). Однако безафибрат не доступен в США. Фенофибрат, другой тип фибрата, доступный в Соединенных Штатах, не был так хорошо изучен в этой популяции, но он все еще используется, поскольку существует немного доступных вариантов лечения. Фибраты могут вызывать повышение уровня аминотрансфераз и ухудшение функции почек, которую следует контролировать. Также фибраты не следует принимать пациентам с декомпенсированным циррозом.

Зуд можно контролировать с помощью холестирамина в дозировке 4–16 г/день. Этот анион-связывающий препарат связывает соли желчных кислот и, следовательно, может усугубить мальабсорбцию жиров. При длительном приеме холестирамина необходимо назначить жирорастворимые витамины. Холестирамин может уменьшить абсорбцию урсодезоксихолевой кислоты, поэтому эти препараты не следует назначать одновременно. Холестирамин может также ухудшить абсорбцию различных препаратов. Если пациенты принимают препарат, на абсорбцию которого может быть оказано воздействие, то их нужно предупредить о том, что нельзя принимать данный препарат за 1 час до или в течение 4 часов после приема холестирамина. Зуд может быть одним из частых побочных эффектов обетихолевой кислоты, что приводит к прекращению лечения.

Некоторые пациенты с зудом реагируют на урсодезоксихолевую кислоту и ультрафиолетовое излучение; для других может оказаться оправданным пробное назначению рифампицина, налтрексона, сертралина, фенобарбитала или антигистаминных препаратов.

Пациенты с нарушением всасывания жиров в связи с дефицитом желчных солей должны получать витамины А, D, Е и К. При остеопорозе в дополнение к добавкам кальция и витамина D могут понадобиться упражнения с отягощениями, бисфосфонаты или ралоксифен. На более поздних стадиях портальная гипертензия или осложнения цироза требуют лечения.

Трансплантация печени дает очень хорошие результаты. Показанием является декомпенсированное заболевание печени (неконтролируемые варикозные кровотечения, рефрактерный асцит, неутихающий зуд и печеночная энцефалопатия). В долгосрочном ретроспективном исследовании 785 пациентов в Северной Америке и Европе, которые перенесли трансплантацию печени для лечения ПБЦ, сообщалось, что показатель выживаемости пациентов составлял 90% в течение 5 лет, 81% – в течение 10 лет, 70% – в течение 15 лет и 53% – в течение 20 лет (4). Антимитохондриальные антитела могут персистировать после трансплантации печени. Рецидив первичного билиарного холангита наблюдается у 15% пациентов в течение первых нескольких лет и >30% – к 10-му году. Если после трансплантации печени развивается рецидив ПБХ, то заболевание имеет доброкачественное течение. Цирроз возникает редко.

АМА-отрицательный ПБЦ сопровождается похожим ответом на лечение урсодезоксихолевой кислотой.