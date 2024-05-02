Тромбоз воротной вены приводит к портальной гипертензии и, как следствие, желудочно-кишечному кровотечению из варикозно-расширенных вен пищевода или желудка. Диагноз устанавливается на основании результатов УЗИ. Лечение включает в себя контроль за варикозным кровотечением (обычно посредством эндоскопического лигирования, внутривенного введения октреотида или того и другого), профилактику рецидивов с использованием бета-блокаторов, а иногда – применение хирургических шунтов и тромболизис при остром тромбозе.
(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).
Этиология тромбоза воротной вены
Причины различаются в разных возрастных группах (см. таблицу Частые причины тромбоза воротной вены). *В большинстве случаев причины многофакторны, примерно в трети случаев - остаются неизвестными (1).
Частые причины тромбоза воротной вены
Возрастная группа
Причина
Примечания
Новорожденные
Инфекция пупочной культи или омфалит (распространяется через пупочную вену в воротную вену)
Врожденная патология воротной вены (реже)
Врожденная патология воротной вены обычно сочетается с другими врожденными аномалиями.
Дети более старшего возраста
Пилефлебит
При остром аппендиците инфекция попадает в портальную систему; сосудистая инфекция/воспаление впоследствии вызывают тромбоз.
Взрослые
Хирургические вмешательства (например, спленэктомия)
Гиперкоагуляционные состояния (например, миелопролиферативное заболевание, дефицит протеина С или дефицит протеина S, беременность)
Рак (например, гепатоцеллюлярная или панкреатическая карцинома, опухоли почки или надпочечников)
Травма
Возможной причиной портальной гипертензии может служить застой и стаз
Справочные материалы по этиологии
1. Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al: Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 73(1):366-413, 2021. doi: 10.1002/hep.31646.
Симптомы и признаки тромбоза воротной вены
Острый тромбоз портальной вены обычно протекает бессимптомно, если не связан с другим заболеванием, таким как панкреатит (служит его причиной) или другим осложнением, например тромбозом брыжеечной вены. Чаще всего, такие клинические признаки, как спленомегалия (особенно у детей) и варикозное кровотечение, развиваются в течение некоторого времени на фоне портальной гипертензии. В случае пресинусоидальной портальной гипертензии асцит встречается редко (10%). Асцит может быть ускорен из-за цирроза печени или снижения сывороточного альбумина (и, следовательно, онкотического давления) после возмещения большого объема жидкости по причине тяжелого желудочно-кишечного кровотечения.
Диагностика тромбоза воротной вены
Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени
Допплеровская ультрасонография
Подозрение на тромбоз воротной вены возникает в следующих ситуациях:
Проявления портальной гипертензии без цирроза;
Умеренные нарушения функции печени или повышение ферментов в сочетании с такими факторами риска, как неонатальная инфекция пупочной культи, аппендицит в детстве или гиперкоагуляционные расстройства
Допплеровская ультрасонография обычно является хорошим диагностическим методом, показывающим сниженный или отсутствующий венозный кровоток и иногда тромб. Сложные случаи могут потребовать проведения МРИ или КТ с контрастом. Для проведения хирургического шунтирования может потребоваться выполнение ангиографии.
У пациентов с циррозом печени с помощью методов визуализации с контрастированием должна быть исключена венозная обструкция вследствие гепатоцеллюлярной карциномы. У пациентов без цирроза, у которых тромбоз портальной венозной системы не имеет четкой причины, следует исключить миелопролиферативные заболевания или другие тромбофилические состояния; необходима консультация гематолога (1).
Справочные материалы по диагностике
1. Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al: Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 73(1):366-413, 2021. doi: 10.1002/hep.31646
Лечение тромбоза воротной вены
В некоторых острых ситуациях тромболизис
Длительное применение антикоагулянтов
Ведение портальной гипертензии и ее осложнений
В острых случаях с успехом может применяться тромболизис, особенно если его проводят при недавней окклюзии, в частности, при гипер-коагуляционных состояниях (1). Антикоагулянты не лизируют сгустки, но имеют некоторое значение для долгосрочной профилактики повторных тромбозов при гиперкоагуляционных состояниях, несмотря на риск варикозного кровотечения. У новорожденных и детей лечение направлено на устранение причины (например, омфалит, аппендицит). Также необходима коррекция портальной гипертензии и ее осложнений; возможно внутривенное введение октреотида (синтетический аналог соматостатина) и эндоскопическое лигирование для контроля над варикозными кровотечениями, а также назначение неселективных бета-блокаторов для профилактики повторных кровотечений. Такое лечение уменьшает необходимость в наложении хирургических шунтов (например, мезокавальных, спленоренальных), которые также могут быть окклюзированы, а операционная смертность составляет 5–50%. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ [TIPS]) играет ограниченную роль в лечении тромбоза воротной вены (2).
Справочные материалы по лечению
1. Northup PG, Garcia-Pagan JC, Garcia-Tsao G, et al: Vascular Liver Disorders, Portal Vein Thrombosis, and Procedural Bleeding in Patients With Liver Disease: 2020 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology 73(1):366-413, 2021. doi: 10.1002/hep.31646
2. Valentin N, Korrapati P, Constantino J, et al: The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the management of portal vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol 30(10):1187-1193, 2018. doi: 10.1097/MEG.0000000000001219
Основные положения
Причины и факторы риска тромбоза воротной вены включают пупочный сепсис (у новорожденных), аппендицит (у детей) и повышенную свертываемость крови (у взрослых).
Следует рассматривать тромбоз воротной вены, если у пациента проявляются признаки портальной гипертензии при отсутствии цирроза или если имеются слабые, неспецифические патологии печени при наличии факторов риска.
Диагноз подтверждается с помощью допплерографии или, если результаты не убедительны, МРТ или КТ с использованием контрастного вещества.
Проводят лечение причины возникновения тромбоза воротной вены и осложнений портальной гипертензии.