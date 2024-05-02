Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени

Допплеровская ультрасонография

Подозрение на тромбоз воротной вены возникает в следующих ситуациях:

Проявления портальной гипертензии без цирроза;

Умеренные нарушения функции печени или повышение ферментов в сочетании с такими факторами риска, как неонатальная инфекция пупочной культи, аппендицит в детстве или гиперкоагуляционные расстройства

Допплеровская ультрасонография обычно является хорошим диагностическим методом, показывающим сниженный или отсутствующий венозный кровоток и иногда тромб. Сложные случаи могут потребовать проведения МРИ или КТ с контрастом. Для проведения хирургического шунтирования может потребоваться выполнение ангиографии.

У пациентов с циррозом печени с помощью методов визуализации с контрастированием должна быть исключена венозная обструкция вследствие гепатоцеллюлярной карциномы. У пациентов без цирроза, у которых тромбоз портальной венозной системы не имеет четкой причины, следует исключить миелопролиферативные заболевания или другие тромбофилические состояния; необходима консультация гематолога (1).