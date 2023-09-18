Строение и функции печени

Распад гемоглобина с образованием нерастворимой формы билирубина и других желчных пигментов. Для выведения билирубина он должен обладать водорастворимыми свойствами. Такая трансформация проходит в 5 этапов: образование, плазменный перенос, захват печенью, конъюгация и выведение билирубина.

Образование: ежедневно образуется около 250 - 350 мг неконъюгированного билирубина; 70 - 80% - при расщеплении дегенерировавших эритроцитов, и 20% - 30% образуется первично из других белков гема в костном мозге и печени. Гемоглобин расщепляется с образованием железа и биливердина, который конвертируется в билирубин.

Транспортировка (в плазме крови): неконъюгированный (непрямой) билирубин является нерастворимым в воде, поэтому он транспортируется в плазме в связанной с альбумином форме. Это соединение не может проникнуть через гломерулярную мембрану в мочу. Связь с альбумином ослабевает при определенных состояниях (например, при ацидозе), при этом некоторые вещества конкурентно взаимодействуют с участками связывания (например, салицилаты, определенные антибиотики).

Захват печенью: печень быстро захватывает билирубин, но без присоединенной к нему молекулы альбумина.

Конъюгация: неконъюгированный билирубин в печени конъюгируется с образованием преимущественно билирубина диглюкуронида (связанного [прямого] билирубина). Эта реакция, катализируемая микросомальным ферментом глюкуронилтрансферазой, делает билирубин водорастворимым.

Выделение желчи: маленькие канальцы, образованные прилежащими гепатоцитами, соединяются в дуктулы, внутридольковые протоки, а далее - в более крупные желчные протоки и более крупные печеночные протоки. Кнаружи от ворот печени общий печеночный проток объединяется с пузырным протоком, формируя общий желчный проток, впадающий в 12-перстную кишку через Фатеров сосок.

Конъюгированный билирубин секретируется в желчные канальцы с другими компонентами желчи. В кишечнике бактерии метаболизируют билирубин с образованием уробилиногена, большая часть которого далее метаболизируется в стеркобилины, которые придают стулу коричнеый цвет. При полной билиарной обструкции стул теряет свой нормальный цвет и становится светло-серым (стул цвета глины). Некоторое количество уробилиногена всасывается обратно, захватывается гепатоцитами и вновь попадает в желчь (энтерогепатическая циркуляция). Небольшое количество выводится с мочой.

Так как конъюгированный билирубин выделяется с мочой, а неконъюгированный - нет, только конъюгированная гипербилирубинемия (например, из-за гепатоцеллюлярной или холестатической желтухи) вызывает билирубинурию.