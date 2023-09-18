Спонтанный бактериальный перитонит (СБП)

СБП представляет собой инфицирование асцитической жидкости без наличия очевидного источника. Клинические проявления могут включать в себя лихорадку, слабость, симптомы, сопряженные с наличием асцита, и усиление печеночной недостаточности. Диагноз основывается на результатх исследования асцитической жидкости. Лечение проводится цефотаксимом или другим антибиотиком.
(См. также раздел Асцит (Ascites).)
СБП особенно часто встречается при асците, вызванным цирозом печени. Эта инфекция может привести к серьезным осложнениям или смерти. Чаще всего СБП вызывается грамнегативными бактериями Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae и грамположительными бактериями Streptococcus pneumoniae, обычно в патологический процесс вовлечен только один микроорганизм.
Симптомы и признаки СБП
У пациентов имеются симптомы и признаки, связанные с наличием асцита. Обычно ощущается постоянный дискомфорт в животе; типично он диффузного характера, умеренной или средней степени выраженности.
Признаки СБП могут включать лихорадку, энцефалопатию, ухудшение степени печеночной недостаточности и необъяснимое общее ухудшение в состоянии пациента. Перитонеальные знаки (например, напряженность брюшной стенки и симптом Щеткина), как правило, имеются, но могут быть выражены слабее из-за наличия асцитической жидкости.
Диагностика СБП
Диагностический парацентез
Клиническая диагностика СБП может быть затруднена; она требует весомого клинического обоснования и свободного применения диагностического парацентеза, включающего посев культуры. Помещение асцитической жидкости в емкость с культурой перед инкубацией повышает чувствительность метода почти до 70%. Количество полиморфноядерных лейкоцитов (PMNs) > 250 клеток/мкл (0,25 × 109/л) является диагностическим показателем СБП. Количество ПМЯ - это общее количество лейкоцитов в жидкости, полученной при асците на процент нейтрофилов. Также показаны исследования культуры крови. Так как СБП обычно возникает от одного микроорганизма, обнаружение смешанной флоры в асцитической жидкости предполагает перфорирование органа брюшной полости или заражение образца.
Лечение СБП
Цефотаксим или другие антибиотики
Альбумин для предотвращения гепаторенальный синдром
Если диагностирован СБП, антибиотик, например, цефтриаксон или цефотаксим назначается в дозе 2 г внутривенно через каждые 4–8 часов (пока ожидаются результаты окраски по Граму и посева на культурные среды) в течение как минимум 5 дней, пока анализ асцитической жидкости не покажет < 250 полиморфоядерных лейкоцитов/мкл. Антибиотики увеличивают шанс выживания. Так как СБП рецидивирует в течение года почти у 70% пациентов, показано профилактическое назначение антибиотиков; хинолонов (например, норфлоксацина 400 мг/день), что широко используется в клинической практике.
Пациенты с СБП должны получать 1,5 г/кг альбумина (25%) в 1-й день и 1 г/кг на 3-й день, чтобы уменьшить риск гепаторенального синдрома.
Профилактическое назначение антибиотиков пациентам с асцитом и кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода снижает риск развития СБП.