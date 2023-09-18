Спонтанный бактериальный перитонит (СБП)

Цефотаксим или другие антибиотики

Альбумин для предотвращения гепаторенальный синдром

Если диагностирован СБП, антибиотик, например, цефтриаксон или цефотаксим назначается в дозе 2 г внутривенно через каждые 4–8 часов (пока ожидаются результаты окраски по Граму и посева на культурные среды) в течение как минимум 5 дней, пока анализ асцитической жидкости не покажет < 250 полиморфоядерных лейкоцитов/мкл. Антибиотики увеличивают шанс выживания. Так как СБП рецидивирует в течение года почти у 70% пациентов, показано профилактическое назначение антибиотиков; хинолонов (например, норфлоксацина 400 мг/день), что широко используется в клинической практике.

Пациенты с СБП должны получать 1,5 г/кг альбумина (25%) в 1-й день и 1 г/кг на 3-й день, чтобы уменьшить риск гепаторенального синдрома.

Профилактическое назначение антибиотиков пациентам с асцитом и кровотечением из варикозно расширенных вен пищевода снижает риск развития СБП.