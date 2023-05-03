Первичный рак печени

Этот отдельный вид гепатоцеллюлярной карциномы морфологически представлен злокачественно измененными гепатоцитами, окруженными пластинчатой фиброзной тканью. Опухоль обычно возникает в молодом возрасте и не имеет связи с предшествующим циррозом, заражением вирусом гепатита B (HBV) или вирусом гепатита С (HCV) или с другими известными факторами риска. Уровень альфа-фетопротеина (АФП) повышается редко.

Прогноз лучше, чем при гепатоцеллюлярной карциноме, многие пациенты живут в течение нескольких лет после проведения резекции.