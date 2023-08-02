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Хронический холецистит

Авторы:Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Проверено/пересмотрено авг. 2023

Хронический холецистит – это длительное воспаление желчного пузыря, практически всегда вызванное камнями.

(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).

Хронический холецистит почти всегда возникает на фоне камней в желчном пузыре и предыдущих эпизодов острого холецистита (даже умеренной степени выраженности). Характер повреждения варьирует от умеренной хронической инфильтрации воспалительными клетками до фиброзных изменений, что приводит к сморщиванию желчного пузыря. Выраженная кальцификация фиброзно измененных стенок называется фарфоровым желчным пузырем.

Симптомы и признаки хронического холецистита

Камни вызывают периодическую обструкцию пузырного протока, что клинически проявляется рецидивирующими желчными коликами. Такие приступы боли не обязательно сопровождаются выраженным воспалением желчного пузыря; степень воспаления не коррелирует с интенсивностью и частотой желчных колик. При осмотре можно обнаружить мышечное напряжение в верхнем правом квадранте живота, температура обычно не повышается. Лихорадка предполагает наличие острого холецистита. Однажды возникшая желчная колика склонна к рецидивам.

Диагностика хронического холецистита

  • Ультразвуковое исследование

Хронический холецистит подозревают у пациентов с рецидивирующей желчной коликой и наличием камней в желчном пузыре. УЗИ или другое визуальное исследование обычно подтверждает наличие камней в желчном пузыре, а иногда позволяет обнаружить сморщенный, фиброзный желчный пузырь. Диагноз ставится пациентам с наличием в анамнезе рецидивирующих желчных колик и конкрементов в желчном пузыре, подтвержденных ультразвуковым исследованием. Холесцинтиграфия может свидетельствовать в пользу «отключенного» желчного пузыря, но это исследование является менее точным.

Лечение хронического холецистита

  • Лапароскопическая холецистэктомия

Лапароскопическая холецистэктомия показана для предотвращения рецидивов клинических симптомов и дальнейших осложнений. Эта операция особенно целесообразна при фарфоровом желчном пузыре, который служит фактором риска развития карциномы.

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