Хронический холецистит – это длительное воспаление желчного пузыря, практически всегда вызванное камнями.
(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).
Хронический холецистит почти всегда возникает на фоне камней в желчном пузыре и предыдущих эпизодов острого холецистита (даже умеренной степени выраженности). Характер повреждения варьирует от умеренной хронической инфильтрации воспалительными клетками до фиброзных изменений, что приводит к сморщиванию желчного пузыря. Выраженная кальцификация фиброзно измененных стенок называется фарфоровым желчным пузырем.
Симптомы и признаки хронического холецистита
Камни вызывают периодическую обструкцию пузырного протока, что клинически проявляется рецидивирующими желчными коликами. Такие приступы боли не обязательно сопровождаются выраженным воспалением желчного пузыря; степень воспаления не коррелирует с интенсивностью и частотой желчных колик. При осмотре можно обнаружить мышечное напряжение в верхнем правом квадранте живота, температура обычно не повышается. Лихорадка предполагает наличие острого холецистита. Однажды возникшая желчная колика склонна к рецидивам.
Диагностика хронического холецистита
Ультразвуковое исследование
Хронический холецистит подозревают у пациентов с рецидивирующей желчной коликой и наличием камней в желчном пузыре. УЗИ или другое визуальное исследование обычно подтверждает наличие камней в желчном пузыре, а иногда позволяет обнаружить сморщенный, фиброзный желчный пузырь. Диагноз ставится пациентам с наличием в анамнезе рецидивирующих желчных колик и конкрементов в желчном пузыре, подтвержденных ультразвуковым исследованием. Холесцинтиграфия может свидетельствовать в пользу «отключенного» желчного пузыря, но это исследование является менее точным.
Лечение хронического холецистита
Лапароскопическая холецистэктомия
Лапароскопическая холецистэктомия показана для предотвращения рецидивов клинических симптомов и дальнейших осложнений. Эта операция особенно целесообразна при фарфоровом желчном пузыре, который служит фактором риска развития карциномы.