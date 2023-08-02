Ультразвуковое исследование

Хронический холецистит подозревают у пациентов с рецидивирующей желчной коликой и наличием камней в желчном пузыре. УЗИ или другое визуальное исследование обычно подтверждает наличие камней в желчном пузыре, а иногда позволяет обнаружить сморщенный, фиброзный желчный пузырь. Диагноз ставится пациентам с наличием в анамнезе рецидивирующих желчных колик и конкрементов в желчном пузыре, подтвержденных ультразвуковым исследованием. Холесцинтиграфия может свидетельствовать в пользу «отключенного» желчного пузыря, но это исследование является менее точным.