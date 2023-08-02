Холангиопатия при СПИДе представляет собой билиарную обструкцию вследствие билиарных стриктур, вызванных различными оппортунистическими инфекциями.
(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).
До начала использования антиретровирусной терапии холангиопатия встречалась у 25% пациентов со СПИДом, особенно у которых число CD4 было (< 100/мкл. Наиболее часто встречающийся патоген – это криптоспоридия (Cryptosporidium parvum). Другие инфекционные агенты включают цитомегаловирусы, микроспоридии и виды циклоспоры (Cyclospora). У большинства пациентов развиваются стеноз папиллы, внутрипеченочный или внепеченочный склерозирующий холангит. Более половины имеют оба отклонения.
Среди клинических симптомов часто встречаются боль в правом верхнем квадранте живота и эпигастрии, диарея. В более редких случаях наблюдаются лихорадка и желтуха. Сильные боли характерны для стеноза Фатерова соска. Умеренно выраженная боль встречается при склерозирующем холангите. Диарея указывает на тонкокишечную инфекцию, часто – криптоспоридиями.
Диагностика холангиопатии при СПИДе
Обычно УЗИ и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)
Визуализация обычно начинается с УЗИ, которое является неинвазивным и очень точным (> 95%). Тем не менее, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография зачастую является необходимой процедурой. ЭРХПГ дает возможность установить диагноз, позволяет врачам взять образец для биопсии из тонкого кишечника, чтобы выявить возбудителя болезни и обеспечивает возможность устранения стриктур. КТ и магнитно-резонансная холангиопанкреатография играют поддерживающую диагноз роль.
Аномальные результаты исследований печени (особенно высокий уровень щелочной фосфатазы) указывают на холестаз.
Лечение холангиопатии при СПИДе
Эндоскопические процедуры
Эндоскопическая сфинктеротомия, часто выполняемая во время эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, может значительно облегчить боль, желтуху, и холангит у пациентов с папиллярным стенозом. Также эндоскопически могут быть стентированы изолированные или доминантные стриктуры. Антимикробная терапия назначается для лечения инфекции, но без комплексного подхода она не способна уменьшить поражение желчных путей или облегчить симптомы.
Урсодезоксихолевая кислота может играть роль в лечении внутрипеченочного протокового склероза и холестаза.