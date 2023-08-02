Холангиопатия при СПИДе представляет собой билиарную обструкцию вследствие билиарных стриктур, вызванных различными оппортунистическими инфекциями.

(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).

До начала использования антиретровирусной терапии холангиопатия встречалась у 25% пациентов со СПИДом, особенно у которых число CD4 было (< 100/мкл. Наиболее часто встречающийся патоген – это криптоспоридия (Cryptosporidium parvum). Другие инфекционные агенты включают цитомегаловирусы, микроспоридии и виды циклоспоры (Cyclospora). У большинства пациентов развиваются стеноз папиллы, внутрипеченочный или внепеченочный склерозирующий холангит. Более половины имеют оба отклонения.

Среди клинических симптомов часто встречаются боль в правом верхнем квадранте живота и эпигастрии, диарея. В более редких случаях наблюдаются лихорадка и желтуха. Сильные боли характерны для стеноза Фатерова соска. Умеренно выраженная боль встречается при склерозирующем холангите. Диарея указывает на тонкокишечную инфекцию, часто – криптоспоридиями.

Диагностика холангиопатии при СПИДе Обычно УЗИ и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) Визуализация обычно начинается с УЗИ, которое является неинвазивным и очень точным (> 95%). Тем не менее, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография зачастую является необходимой процедурой. ЭРХПГ дает возможность установить диагноз, позволяет врачам взять образец для биопсии из тонкого кишечника, чтобы выявить возбудителя болезни и обеспечивает возможность устранения стриктур. КТ и магнитно-резонансная холангиопанкреатография играют поддерживающую диагноз роль. Аномальные результаты исследований печени (особенно высокий уровень щелочной фосфатазы) указывают на холестаз.