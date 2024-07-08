Хронический гепатит B

Противовирусные средства

Иногда трансплантация печени

(См. также рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени [AASLD] Обновление по профилактике, диагностике и лечению хронического гепатита B: Руководство AASLD 2018 по гепатиту B.)

Противовирусное лечение показано пациентам с хроническим гепатитом В и одним или более из следующих признаков:

Повышены уровни аминотрансферазы

Повышенная вирусная нагрузка при гепатите В

Клинические признаки или результаты биопсии говорят о прогрессирующем заболевании

Основая цель лечения – элиминация ВГB-ДНК (1). Лечение иногда может привести к потере е-антигена ВГВ (HBeAg), или, еще реже, потере поверхностного антигена (HBsAg). Тем не менее, большинство пациентов с хроническим гепатитом B, необходимо лечить неограниченное время. Эти препараты не могут вылечить болезнь.

Преждевременное прерывание лечения может привести к рецидиву с тяжелым клиническим течением. Тем не менее, лечение может быть прекращено, если происходит следующее:

HBeAg превращается в антитела к HBeAg (анти-HBe).

Анализы на HBsAg становятся отрицательными.

Несколько противовирусных препаратов активны против гепатита В, но в настоящее время рекомендованы только 4 из них: энтекавир, тенофовир дизопроксил фумарат, тенофовир алафенамид и пегилированный интерферон-альфа (пегинтерферон альфа). Адефовир, интерферон альфа, ламивудин и тельбивудин использовались ранее, но сейчас не рекомендуются в качестве препаратов первой линии из-за повышенного риска возникновения побочных эффектов и развития резистентности к лекарственным препаратам.

Терапия первой линии обычно проводится одним из следующих препаратов:

Пероральными противовирусными препаратами, такими как энтекавир (нуклеозидный аналог) и адефовир (нуклеотидный аналог)

Пегилированный интерферон альфа

Пероральные противовирусные препараты обладают незначительным количеством побочных эффектов и могут назначаться пациентам с декомпенсированным заболеванием печени. Потенциальным побочным эффектом является лактоацидоз, и если есть клинические причины для озабоченности, то необходимо проверять уровни молочной кислоты. Не было доказано, что комбинированная терапия превосходит монотерапию. Пациенты должны пройти тестирование на ВИЧ до начала лечения.

Если у пациентов с HBeAg-положительным хроническим гепатитом не обнаруживается HBsAg и проявляется сероконверсия HBeAg, они могут прекратить прием противовирусных препаратов. Пациентам с HBeAg-отрицательным хроническим ВГB почти всегда нужно принимать противовирусные препараты для подавления вируса. У них уже выработались антитела к HBeAg, и, таким образом, единственным критерием для прекращения лечения будет, если HBsAg перестанет проявляться в анализах.

Энтекавир имеет высокую противовирусную активность и устойчивость к нему является редкостью. Он относится к препаратам первой линии для лечения инфекции ВГB. Энтекавир эффективен против штаммов, устойчивых к адефовиру. Доза составляет 0,5 мг перорально 1 раз в день; однако для тех, кто ранее принимал нуклеозидные аналоги – 1 мг перорально 1 раз в день. У пациентов с почечной недостаточностью доза должна быть уменьшена. Серьезные побочные эффекты встречаются редко, хотя безопасность во время беременности не установлена.

Тенофовир сменил адефовир (более старый аналог нуклеотида) в качестве препарата первой линии. Тенофовир является самым мощным пероральным противовирусным препаратом против гепатита. Устойчивость к нему является минимальной. У него мало побочных эффектов. Существует 2 формы тенофовира:

Тенофовира дизопроксил фумарат (ТДФ)

Тенофовира алафенамид (ТАФ)

Частоту дозирования ТДФ, возможно, потребуется уменьшить, если клиренс креатинина снижен. Потенциальные побочные эффекты включают нефропатию, синдром Фанкони и остеомаляцию. Если пациенты подвержены риску развития почечной недостаточности, не реже одного раза в год следует проверять клиренс креатинина, содержание фосфатов в сыворотке крови, а также уровень глюкозы и белка в моче. Если у пациентов в анамнезе были переломы или факторы риска остеопении, тогда на начальном этапе и во время лечения следует учитывать результаты исследования плотности костной ткани.

При снижении клиренса креатинина частоту дозирования не меняют. Тенофовира дизопроксил фумарат (TDF) аналогичен по эффективности TAF, но последний более безопасен для применения пациентами, у которых вызывает озабоченность нефротоксичность или плотность костей. Уровни креатинина и фосфора в сыворотке крови, клиренс креатинина, а также содержание глюкозы и белка в моче следует проверять до начала и во время терапии.

Пегилированный интерферон-альфа может быть использован вместо интерферона-альфа. Пегилированный интерферон альфа вводится один раз в неделю в течение 48 недель. Побочные эффекты аналогичны интерферон альфа, но выражены несколько слабее. Более 40% пациентов, получавших пегилированный интерферон альфа, сообщают об усталости, лихорадке, миалгии и головной боли. Другие потенциальные побочные эффекты включают нарушения настроения, цитопению и аутоиммунные нарушения.

Противопоказания к пегилированному альфа-интерферону включают такие заболевания, как:

Декомпенсированное заболевание печени

Аутоиммунный гепатит

Почечная недостаточность

Иммуносупрессия

Трансплантация паренхиматозных органов

Цитопения

Для исследования пациентов, получавших пегилированный интерферон альфа, следует использовать следующие тесты:

Полный анализ крови (ежемесячно каждые 3 месяца)

Уровень тиреотропного гормона (каждые 3 месяца)

Клинический мониторинг аутоиммунных, ишемических, нервно-психических и инфекционных осложнений

Определение уровня молочной кислоты, если есть клиническое подозрение

Тест на ВИЧ перед началом лечения

Можно рассмотреть использование непредпочтительных противовирусных препаратов (адефовир, ламивудин, тельбивудин, интерферон альфа), если вышеуказанные препараты недоступны.

Аденовир является нуклетидным аналогом. Дозировка 10 мг перорально 1 раз в день. Он не является предпочтительным препаратом терапии первой линии, потому как имеется риск возникновения почечной недостаточности и лактоацидоза.

Ламивудин (аналог нуклеозида), из-за риска развития устойчивости и снижения эффективности, по сравнению с новыми противовирусными препаратами, больше не считается препаратом первой линии при инфекции ВГB. Дозировка составляет 100 мг перорально 1 раз в день; вызывает мало побочных эффектов.

Телбивудин это нуклеозидный аналог, более эффективный и сильный, чем ламивудин, но к нему также развивается высокая степень резистентности. Он не относится к препаратам первой линии. Дозировка составляет 600 мг перорально 1 раз в день.

Можно использовать интерферон альфа, но он больше не считается терапией первой линии и обычно заменяется пегилированным интерфероном альфа.

Трансплантацию печени стоит рассматривать в конечной стадии заболевания печени, вызванного ВГВ. У пациентов с инфекцией ВГB, длительное применение пероральных противовирусных препаратов первой линии и предварительное использование иммуноглобулина против гепаптита В (HBIG) улучшают прогноз после трансплантации печени. Выживание равно или выше, чем после трансплантации по другим показаниям, и рецидивы гепатита B сведены к минимуму.