Обзор острых вирусных гепатитов (Overview of Acute Viral Hepatitis)

Острый гепатит в первую очередь необходимо дифференцировать с другими заболеваниями, имеющими сходную клиническую симптоматику. В продромальной фазе гепатит маскируется под различные неспецифические вирусные заболевания и его трудно диагностировать. Безжелтушным пациентам с подозрением на наличие гепатита, основанным на имеющихся факторах риска, первично проводят печеночные пробы, включающие определение уровня аминотрансфераз, билирубина и щелочной фосфатазы. Острый гепатит часто манифестирует желтушной фазой и поэтому его следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенная диагностика предполагаемого острого вирусного гепатита).

Острый гепатит обычно дифференцируют от других причин, вызывающих желтуху, по таким признакам:

Выраженное повышение АСТ и АЛТ: часто ≥ 400 МЕ/л (6,68 мккат/л)

АЛТ обычно выше, чем АСТ, абсолютные значения ферментов плохо коррелируют с клинической тяжестью. Ферменты повышаются рано в продромальной фазе, максимальный пик наблюдается перед появлением желтухи, медленное снижение происходит в период выздоровления. Появление билирубина в моче обычно предвосхищает желтуху. Гипербилирубинемия при остром гепатите варьирует по тяжести, фракции билирубина не имеют клинического значения. Щелочная фосфатаза обычно повышена умеренно, значительные уровни позволяют предполагать внепеченочный холестаз, что требует проведения визуальных исследований (например, УЗИ).

Биопсия печени, как правило, не требуется, за исключением случаев неясного диагноза.

Если по результатам лабораторных исследований предполагается острый гепатит, особенно при показателях АЛТ и АСТ > 1000 МЕ/л (16,7 мккат/л), для оценки состояния функции печени необходимо измерить показатели ПВ/МНО.

При проявлениях портосистемной энцефалопатии в комбинации с геморрагическим диатезом или при удлинении МНО предполагается острая печеночная недостаточность, что, в свою очередь, указывает на фульминантный гепатит.

При подозрении на острый гепатит последующие действия направлены на выявление его причины. Воздействие химических веществ в анамнезе может быть единственным ключом к постановке диагноза при медикаментозном или токсическом гепатите. Анамнез также должен выявить факторы риска вирусного гепатита.

Продромальная боль в горле и диффузная аденопатия предполагают инфекционный мононуклеоз, а не вирусный гепатит.