Железо (Fe) представляет собой компонент гемоглобина, миоглобина и многих ферментов в организме. Гемовое железо в основном содержится в продуктах животного происхождения. Оно всасывается гораздо лучше, чем негемовое железо (например, в растениях и злаках). При обычном режиме питания на долю негемового железа приходится > 85% железа. Тем не менее, поглощение негемового железа увеличивается, когда оно потребляется в сочетании с животным белком и витамином С.

(См. также Обзор недостаточности и избытка минеральных элементов [Overview of Mineral Deficiency and Toxicity]).

Дефицит железа является одним из наиболее распространенных в мире дефицитов минеральных веществ. Его могут вызвать следующие причины:

Неадекватное потребление железа, распространенное у младенцев, девочек-подростков и беременных женщин

Мальабсорбция (например, целиакия)

Хронические кровотечения, в том числе обильные менструации и кровотечения при поражениях желудочно-кишечного тракта (например, опухолях)

Серьезной причиной у людей среднего и пожилого возраста является хроническое кровотечение, вызванное раком толстой кишки.

Дефицит железа и железодефицитная анемия распространены среди успешных бегунов и триатлонистов (1).

Хроническая болезнь почек и воспалительное заболевание кишечника также ассоциированы с дефицитом железа. У пациентов с хронической болезнью почек, включая находящихся на гемодиализе, и пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника или другими хроническими воспалительными заболеваниями, синтез гормонов гепсидина в печени увеличивается, что препятствует всасыванию железа и приводит к дефициту железа. Однако хроническое воспаление также повышает уровень сывороточного железа, снижая его использование для образования эритроцитов, что приводит к анемии хронического заболевания и осложняет оценку состояния содержания железа.

При прогрессирующем дефиците железа развивается микроцитарная анемия.

В дополнение к анемии дефицит железа может привести к пикацизму (тяге к поеданию несъедобных веществ), образованию ложкообразных ногтей и быть связан с синдромом беспокойных ног. В редких случаях дефицит железа вызывает дисфагию из-за перстневидной мембраны пищевода.

Дефицит железа может усугубить некоторые виды сердечной недостаточности; в таких случаях пациентам может быть полезна заместительная терапия железом (2).

Дигноз дефицита железа ставят по данным общего анализа крови, определения уровня ферритина и железа в сыворотке, иногда - измерения насыщения трансферрина (железо-связывающей способности). При дефиците уровни железа и ферритина, как правило, низкие, а железо-связывающая способность высокая (3).

Редко, в том случае, когда диагноз дефицита железа остается неопределенным, необходимым может быть исследование костного мозга.

Лечение дефицита железа направлено, если это возможно, на коррекцию причины (например, лечение рака кишечника, который сопровождается кровотечением). Всем лицам с умеренным или тяжелым дефицитом железа и некоторым лицам с легким дефицитом требуется дополнительный прием железа.