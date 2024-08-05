Недостаточность фолата встречается часто. Это может быть результатом недостаточного питания, мальабсорбции или приема различных лекарственных препаратов. Дефицит ведет к мегалобластной анемии (не отличи­мой от дефицита витамина B12). Его дефицит у матери увеличивает риск возникновения врожденных де­фектов нервной трубки. Диагноз требует подтверждения данными лабораторных анализов. Информативным и легко доступным признаком для постановки диагноза является наличие гиперсегментации ядер нейтрофилов. Лечение с назначением перорального приема фолатов обычно бывает успешным.

Фолиевая кислота содержится в большом количестве в различных растительных продуктах и мясе, особенно в сырых зеленых листовых овощах, фруктах, субпродуктах (например, печени), но ее биодоступность выше, когда она содержится в пищевых добавках или обогащенных продуктах, чем когда она естественным образом содержится в пище (см. таблицу Источники, функции и действие витаминов). В США и Канаде многие основные продукты питания (например, злаки, зерновые продукты) обычно обогащаются фолатом, что ведет к снижению риска его недостаточности.

Фолат необходим для созревания эритроцитов и синтеза пуринов и пиримидинов. Он требуется для разви­тия эмбриональной нервной системы. Всасывание фолата происходит в двенадцатиперстной кишке и верхнем отделе тощей кишки. Существует печеночно-кишечная цир­куляция фолата.

Данные не демонстрируют убедительных доказательств того, что добавки фолата защищают от ишемической болезни сердца или инсульта (даже если они снижают уровень гомоцистеина) (1). Текущие данные не подтверждают заявления о том, что фолиевая кислота увеличивает или снижает риск различных видов рака (2). Любые функции при дополнительном использовании фолатов, метилтетрагидрофолата или L-метилфолата, или при исследовании на наличие мутаций в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР) у пациентов с депрессией в настоящее время неясна.

Верхний предел потребле­ния фолатов – 1000 мкг. Более высокие суточные дозы (до 4 мг) рекомендуются женщинам, у которых ребенок родился с дефектом нервной трубки. Фолат совершенно нетоксичен.

Женщинам, принимающим оральные контрацептивы и протиэпилектические препараты, возможно потребуется прием добавок фолата для поддержания эффективности предупреждения беременности.

(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).

Справочные материалы 1. Li Y, Huang T, Zheng Y, Muka T, Troup J, Hu FB. Folic Acid Supplementation and the Risk of Cardiovascular Diseases: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2016;5(8):e003768. Published 2016 Aug 15. doi:10.1161/JAHA.116.003768 2. Wien TN, Pike E, Wisløff T, Staff A, Smeland S, Klemp M. Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2012;2(1):e000653. Published 2012 Jan 12. doi:10.1136/bmjopen-2011-000653

Этиология фолатной недостаточности Наиболее частыми причинами дефицита фолатов являются: Недостаточное потребление (как правило, у пациентов с недоеданием или расстройством, связанным с употреблением алкоголя)

Увеличение потребности (например, в период беременности или лактации)

Нарушение всасывания (например, при целиакии или из-за употребления некоторых лекарственных средств) Дефицит также может быть следствием неадекватной биодоступности и повышенной экскреции (см. Таблицу Причины недостаточности фолата). Таблица Причины недостаточности фолата Таблица Длительный процесс приготовления разрушает фолаты и приводит к неадекватному их потреблению. Поступление лишь иногда соответствует адекватному (например, у алкоголиков). Запасы в печени обеспечивают им лишь на нескольких месяцев. Алкоголь препятствует абсорбции фолата, метаболизму, почечной экскреции и энтеропатической реабсорбции и снижает потребление здоровой пищи. 5-фтороурацил, метформин, метотрексат, фенобарбитал, фенитоин, триамтерен и триметоприм нарушают метаболизм фолатов.

Симптомы и признаки дефицита фолатов Недостаточность фолата может вызвать глоссит, диарею, депрессию и спутанность сознания. Анемия может развиться незаметно и из-за компенсационных механизмов протекать тяжелее, чем проявляются симптомы. Дефицит фолатов во время беременности увеличивает риск дефектов развития нервной трубки у эмбриона и, возможно, иных повреждений головного мозга.

Диагноз причин недостаточности фолата Общий анализ крови и определение уровней витамина B12 и фолиевой кислоты сыворотки крови Общий анализ крови может указывать на наличие мегалобластичес­кой анемии, не отличимой от таковой при дефиците витаминов группы B12. Если уровень сывороточных фолатов < 3 мкг/л или нг/мл (< 7 нмоль/л), то дефицит веро­ятен. Фолат сыворотки отражает статус потребления фолата, если его поступление недав­но не увеличивалось или не уменьша­лось. Если потребление менялось, то уровень фолата в эритроцитах (красных клетках кров) лучше от­ражает его запасы в тканях. Уровень < 140 мкг/л или нг/мл (< 305 нмоль/л) указывает на неадекватный статус. Кроме того, увели­чение уровня гомоцистеина предполага­ет дефицит фолата в тканях (хотя на его уровень также влияют уровни витаминов B12 и B6, почечная недостаточность и гене­тические факторы). Нормальный уровень метилмалоновой кислоты (ММК) може отдифференцировать недостаточность фолата от недостаточности витамина B12, потому что уровни ММA повышаются при недостаточности витамина B12, но не при недостаточности фолата.

Лечение недостаточности фолата Дополнительный прием фолата внутрь Прием фолата в дозе 400–1 000 мкг перорально 1 раз в день пополняет запасы в тканях и обычно помогает, даже если дефицит возник вследствие мальабсорбции. Норма потребления составляет 400 мкг/день. (ВНИМАНИЕ: У пациентов с мегалобластной анемией перед началом лечения фолатами необходимо исключить дефицит витамина B12. Если же дефицит витамина B12 имеет место, то добавка фолиевой кислоты может уменьшить анемию, но неврологические расстройства не только не устраняются, а могут даже усугубиться). Для беременных женщин рекомендуемая суточная норма потребления (РСН) составляет 600 мкг/день. Всем беременным женщинам, которые планируют или могут забеременеть, следует принимать добавки фолиевой кислоты по 400–800 мкг перорально 1 раз в день (1). Для женщин, c беременностью плодом или рождением ребенка с дефектом нервной трубки в анамнезе, рекомендуемая доза составляет 4000 мкг/день, начиная за 3 месяца до зачатия (если возможно) и продолжая до 12 недель беременности (2). Справочные материалы по лечению 1. US Preventive Services Task Force, Barry MJ, Nicholson WK, et al: Folic Acid Supplementation to Prevent Neural Tube Defects: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. JAMA. 2023;330(5):454-459. doi:10.1001/jama.2023.12876 2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Bulletin No. 187: Neural Tube Defects. Obstet Gynecol. 2017 (reaffirmed 2021); 130(6):e279-e290. doi:10.1097/AOG.0000000000002412