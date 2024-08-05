Дефицит тиамина

Ранние симптомы дефицита тиамина неспецифичны: усталость, раздражительность, ухудшение памяти, нарушения сна, боль в области сердца, анорексия и абдоминальный дискомфорт.

Различные формы бери-бери вызывают разные симптомы.

Сухая форма бери-бери проявляется в виде периферических неврологических рас­стройств, обусловленных авитаминозом тиамина. Эти расстройства являются двусторонними и достаточно часто сим­метричными, возникая в области кистей и стоп. Оно поражает в основном нижние конечности, начинаясь в виде парестезии в пальцах ног, чувства жжения в стопах (сильно выраженного по ночам), спазмов в икроножных мышцах, болей в ногах и дизествезии в стопах. Слабость икроножных мышц, трудность вставания с корточек и уменьшение вибрационной чувствительности пальцев ног являются ранними признаками заболевания. Наблюдается мышечная атрофия. Длительный дефицит усиливает полиневропатию, которая может в конечном счете привести к поражению рук.

Синдром Вернике–Корсакова, который объединяет энцефалопатию Вернике и корсаковский психоз, наблюдается у некоторых людей, с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, в чьем рационе отсутствуют продукты, обогащенные тиамином. Проявления энцефалопатии Вернике включают задержку психомоторного развития или апатию, нистагм, атаксию, офтальмоплегию, синдром нарушенного сознания и, при отсутствии лечения, кому и смерть. Это, вероятно, является результатом тяжелого и острого авитаминоза, наложенного на хроническую недостаточность. Симптомы психоза Корсакова включают психическое расстройство, дисфонию и конфабуляции с ослабленной памятью на недавние события. Это, вероятно, является ре­зультатом хронической недостаточности и мо­жет развиться после повторных эпизодов энцефалопатии Вернике.

Сердечно-сосудистая ("мокрая") форма бери-бери – заболевание мио­карда, обусловленное дефицитом тиами­на. Первые проявления – вазодилатация, тахикардия, широкие колебания пульсо­вого давления, потливость, теплая кожа и лактацидоз. Позже развива­ется сердечная недостаточность, вызы­вая ортопноэ, отек легких и перифери­ческие отеки. Вазодилатация может про­грессировать, иногда заканчиваясь шоком.

Болезнь Бе́ри-бе́ри в грудном возрасте встречается у детей (обычно в возрасте от 3 до 4 недель), находящихся на грудном вскармливании у матерей, имеющих дефицит тиамина. Типичные симптомы: сердечная недостаточность (которая может возникнуть внезапно), афония и отсутствие глубоких сухожильных рефлексов.

Поскольку тиамин необходим для метаболизма глюкозы, введение глюкозы может ускорить или усугубить симптомы дефицита у людей, испытывающих недостаточность тиамина в организме.