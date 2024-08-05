Дефицит тиамина (вызывающий бери-бери) наиболее распространен среди людей, питающихся белым рисом или высокоочищенными углеводами, в странах с высоким уровнем продовольственной безопасности и среди людей с алкоголизмом. Симптомы включают диффузную полинейропатию, сердечную недостаточность с высоким минутным выбросом и синдром Вернике – Корсакова. Тиамин назначается с целью диагностики и лечения недостаточности.
Тиамин широко представлен в пищевых продуктах, особенно в цельных злаках, мясе (особенно в свинине и печени), обогащенных зерновых продуктах, орехах, бобовых и картофеле (см. таблицу Источники, функции и воздействие витаминов [Sources, Functions, and Effects of Vitamins]). Он участвует в метаболизме углеводов, жира, аминокислот, глюкозы и алкоголя, особенно важен для функций центральных и периферических нервных клеток и миокарда.
Тиамин нетоксичен.
(См. также Обзор витаминов (Overview of Vitamins)).
Этиология дефицита тиамина
Первичная недостаточность тиамина вызвана
Недостаточным потреблением тиамина
Это происходит обычно из-за потребления высокоочищенных углеводов (например, полированного риса, белой муки, белого сахара) в странах с высоким уровнем продовольственной безопасности. Она также развивается при недостаточном потреблении других питательных веществ, как это может наблюдаться у молодых людей с тяжелой формой нервной анорексии или у пожилых людей, которые обычно недоедают из-за множества факторов; она часто возникает при дефиците других витаминов группы В.
Вторичная недостаточность тиамина
Увеличение потребности (например, в связи с гипертиреозом, в период беременности и лактации, при физических нагрузках или в связи с повышением температуры)
Нарушение всасывания (например, в связи с длительным поносом)
Нарушение обмена веществ (например, в связи с печеночной недостаточностью)
У людей, имеющих расстройства, связанные с потреблением алкоголя, многие механизмы способствуют возникновению недостаточности тиамина, в т.ч. снижение поступления, нарушение всасывания и использования, увеличенную потребность и, возможно, дефект апофермента.
Патофизиология дефицита тиамина
Недостаточность тиамина вызывает дегенерацию периферических нервов, таламуса, сосцевидных тел и мозжечка. Мозговой кровоток заметно снижается, а сосудистое сопротивление в мозге увеличивается.
Границы сердца расширяются; мышечные волокна набухают, фрагментируются и вакуолизируются, интерстициальное пространство расширено за счет жидкости. Происходит периферическая вазодилатация, которая может привести к отекам стоп и голеней. Увеличивается сброс крови через артериовенозные анастомозы. В конечном счете, наступает сердечная недостаточность с высоким выбросом.
Симптомы и признаки дефицита тиамина
Ранние симптомы дефицита тиамина неспецифичны: усталость, раздражительность, ухудшение памяти, нарушения сна, боль в области сердца, анорексия и абдоминальный дискомфорт.
Различные формы бери-бери вызывают разные симптомы.
Сухая форма бери-бери проявляется в виде периферических неврологических расстройств, обусловленных авитаминозом тиамина. Эти расстройства являются двусторонними и достаточно часто симметричными, возникая в области кистей и стоп. Оно поражает в основном нижние конечности, начинаясь в виде парестезии в пальцах ног, чувства жжения в стопах (сильно выраженного по ночам), спазмов в икроножных мышцах, болей в ногах и дизествезии в стопах. Слабость икроножных мышц, трудность вставания с корточек и уменьшение вибрационной чувствительности пальцев ног являются ранними признаками заболевания. Наблюдается мышечная атрофия. Длительный дефицит усиливает полиневропатию, которая может в конечном счете привести к поражению рук.
Синдром Вернике–Корсакова, который объединяет энцефалопатию Вернике и корсаковский психоз, наблюдается у некоторых людей, с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, в чьем рационе отсутствуют продукты, обогащенные тиамином. Проявления энцефалопатии Вернике включают задержку психомоторного развития или апатию, нистагм, атаксию, офтальмоплегию, синдром нарушенного сознания и, при отсутствии лечения, кому и смерть. Это, вероятно, является результатом тяжелого и острого авитаминоза, наложенного на хроническую недостаточность. Симптомы психоза Корсакова включают психическое расстройство, дисфонию и конфабуляции с ослабленной памятью на недавние события. Это, вероятно, является результатом хронической недостаточности и может развиться после повторных эпизодов энцефалопатии Вернике.
Сердечно-сосудистая ("мокрая") форма бери-бери – заболевание миокарда, обусловленное дефицитом тиамина. Первые проявления – вазодилатация, тахикардия, широкие колебания пульсового давления, потливость, теплая кожа и лактацидоз. Позже развивается сердечная недостаточность, вызывая ортопноэ, отек легких и периферические отеки. Вазодилатация может прогрессировать, иногда заканчиваясь шоком.
Болезнь Бе́ри-бе́ри в грудном возрасте встречается у детей (обычно в возрасте от 3 до 4 недель), находящихся на грудном вскармливании у матерей, имеющих дефицит тиамина. Типичные симптомы: сердечная недостаточность (которая может возникнуть внезапно), афония и отсутствие глубоких сухожильных рефлексов.
Поскольку тиамин необходим для метаболизма глюкозы, введение глюкозы может ускорить или усугубить симптомы дефицита у людей, испытывающих недостаточность тиамина в организме.
Диагностика дефицита тиамина
Благоприятная реакция на тиамин
Диагностика недостаточности тиамина обычно основана на благоприятной реакции на лечение тиамином у пациентов с симптомами или признаками его дефицита. Сходные двусторонние поражения нижних конечностей в форме полинейропатий, вызванные иными заболеваниями (например, диабетом, расстройством, связанным с употреблением алкоголя, дефицитом витамина B12, отравлением тяжелыми металлами) не поддаются лечению тиамином. Нейропатии единичного нерва (мононейропатии – например, ишиалгия) и множественные мононейропатии (множественный мононеврит) вряд ли вызваны дефицитом тиамина.
Для исключения других причин необходимо измерение уровней электролитов, включая содержание магния. Для подтверждения в сомнительных случаях можно измерить активность транскетолазы эритроцитов (низкая при дефиците тиамина) и суточную экскрецию тиамина с мочой.
Диагностика сердечно-сосудистой формы бери-бери может быть затруднена, если присутствуют другие заболевания, вызывающие сердечную недостаточность. В таких случаях может помочь терапия тиамином.
Лечение дефицита тиамина
Дополнительный прием тиамина в дозе, которая может быть дана на основании клинических проявлений
Независимо от симптомов важно обеспечить адекватный уровень поступления тиамина с пищей.
Поскольку внутривенное введение глюкозы может усугубить дефицит тиамина, люди с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, и другие лица с риском дефицита тиамина должны получить внутривенно 100 мг тиамина перед внутривенным введением растворов глюкозы.
Здравый смысл и предостережения
Доза тиамина составляет:
При легкой полинейропатии: перорально по 10-20 мг 1 раз в день в течение 2 недель
При умеренной или прогрессирующей нейропатии: 20-30 мг/день (в качестве однократной или разделенной дозы), продолжая лечение в течение нескольких недель после того, как симптомы исчезнут
При отеках и застое в связи с сердечно-сосудистой формой бери-бери: внутривенно по 100 мг 1 раз в день в течение нескольких дней
Это также является средством терапии сердечной недостаточности.
При синдроме Вернике-Корсакова тиамин назначается в течение нескольких дней. Несмотря на то, что нет доказательств преимущества какой-либо одной схемы лечения, наиболее распространенной схемой является инфузия препарата в дозе 500 мг внутривенно в течение 30 минут 3 раза в день в течение 2 дней подряд и 250 мг внутривенно или внутримышечно 1 раз в день в течение дополнительных 5 дней в сочетании с другими витаминами группы В. Анафилактические реакции на внутривенное введение тиамина редки. Симптомы офтальмоплегии могут исчезнуть через день; выздоровление у больных с психозом Корсакова может занять от 1 до 3 месяцев. Неврологическая симптоматика при синдроме Вернике – Корсакова часто устраняется не полностью, как и при других формах дефицита тиамина.
Поскольку дефицит тиамина часто протекает наряду с недостаточностью других витаминов группы B, больным обычно показан многократный прием водорастворимых витаминов в течение нескольких недель. Больные должны продолжать соблюдать питательную диету, принимая дополнительно 1–2 раза в день рекомендуемое количество витаминов. Потребление алкоголя должно быть полностью прекращено.
Основные положения
Риск дефицита тиамина увеличивается у людей, которые питаются высокоочищенными углеводами, такими как полированный рис и белая мука (как это происходит в странах с высоким уровнем продовольственной безопасности) или у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Ранние результаты могут быть неспецифичными; и также могут развиваться периферические неврологические дефекты, сердечная недостаточность с высокой фракцией выброса и синдром Вернике-Корсакова (в основном, у алкоголиков).
Диагностика основывается на клинических данных, в том числе на благоприятной реакции организма на лечение дополнительными дозами тиамина.