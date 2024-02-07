Como imobilizar um dedo utilizando um dedo adjacente como tala (buddy-taping)

Inserir gaze ou acolchoamento de algodão entre os dedos que estão sendo imobilizados para evitar maceração da pele entre os dedos. Assegurar que não haja dobras na gaze entre os quirodáctilos.

Aplicar fita em volta de ambos os quirodáctilos para prender o quirodáctilo lesionado contra o quirodáctilo não lesionado.

Utilizar tira de fita adesiva para prender as falanges adjacentes proximalmente entre as articulações metacarpofalângicas e interfalângicas proximais (IFP), deixando as articulações interfalângicas soltas para permitir flexão e extensão.

Utilizar um segundo pedaço de fita adesiva para prender os 2 dedos distalmente entre as articulações IFP e interfalângicas distais (IFD), deixando mais uma vez as articulações interfalângicas soltas para permitir o movimento dessas articulações.