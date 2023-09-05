Remoção do tumor com curetagem por sucção ou histerectomia (se a fertilidade não é desejada, especialmente se mulheres > 40 anos)

Avaliação mais profunda para doença persistente e propagação do tumor

Quimioterapia para doença persistente

Contracepção pós-tratamento para a doença persistente

(Ver também National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Gestational Trophoblastic Neoplasia.)

Normalmente, pode-se diagnosticar e tratar qualquer tipo de doença trofoblástica gestacional de maneira bem-sucedida e pode-se preservar a fertilidade. Ao planejar o tratamento da doença trofoblástica gestacional, deve-se discutir o desejo de preservar a fertilidade.

Mola hidatiforme, mola invasiva, tumor trofoblástico de localização placentária e tumor trofoblástico epitelioide são evacuados por curetagem a vácuo. Alternativamente, se a gestação não estiver planejada, poderá ser realizada histerectomia.

Realiza-se radiografia de tórax. Mede-se o beta-hCG sérico em série. Recomenda-se contracepção eficaz enquanto o hCG é monitorado. Se o nível do beta-hCG não se normalizar em 10 semanas, classifica-se a doença como persistente. A doença persistente requer TC do cérebro, tórax, abdome e pelve. Os resultados ditam se a doença é classificada como não metastática ou metastática.

A doença persistente é geralmente tratada com quimioterapia. Considera-se o tratamento bem-sucedido se pelo menos 3 medições consecutivas do beta-hCG em intervalos de 1 semana forem normais. Deve-se evitar a gestação por 6 meses após o tratamento porque ela aumentaria os níveis de beta-hCG, dificultando determinar se o tratamento foi bem-sucedido. Comumente, administram-se contraceptivos orais por 6 meses; alternativamente, pode-se utilizar qualquer método contraceptivo eficaz.

Para a maioria dos tipos de neoplasia trofoblástica gestacional, quimioterapia é o tratamento primário.

A doença metastática de baixo risco pode ser curada, muitas vezes com um único agente quimioterápico [p. ex., metotrexato, actinomicina D (dactinomicina)]. Quimioterapia com múltiplos fármacos é uma alternativa aceitável.

Tanto a actinomicina D como o metotrexato são agentes de primeira linha eficazes; não há consenso em relação a qual agente é mais eficaz e tem a menor morbidade. Uma metanálise envolveu 1.674 pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional de baixo risco e comparou esses 2 agentes. A actinomicina D foi associada a uma resposta completa mais alta (80,2% versus 65,1%; razão de chances 2,15). Náuseas, vômitos e alopecia foram mais frequentes no grupo tratado com actinomicina D, e houve menos toxicidade hepática em pacientes tratados com metotrexato (1).

As diretrizes da National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomendam esquemas multidia com metotrexato ou metotrexato/folato. Se as pacientes têm contraindicações aos esquemas com metotrexato, recomendam-se esquemas com actinomicina D. Monitoram-se os níveis séricos de hCG durante a quimioterapia e após a normalização dos níveis de hCG. Em geral, administram-se ciclos adicionais de terapia de consolidação.

A histerectomia encurta a duração e a quantidade de quimioterapia necessária para a remissão em pacientes com doença de baixo risco. Após a histerectomia, as pacientes ainda exigem quimioterapia e monitoramento dos níveis séricos de hCG.

Se o tratamento é bem-sucedido, os níveis de hCG devem diminuir em ≥ 10% ao longo de três ciclos de tratamento. É necessário um tratamento alternativo no caso de toxicidade significativa ou se os níveis de hCG

Não diminuírem conforme o esperado.

Aumentarem > 10% ao longo de dois ciclos

Para pacientes previamente tratadas com esquemas multidia de metotrexato, recomendam-se 5 dias de actinomicina D.

Todas as pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional de alto risco (classificação de risco da OMS > 6) devem ser encaminhadas a especialistas. A doença metastática de alto risco exige quimioterapia agressiva com múltiplos fármacos porque é provável que as pacientes desenvolvam resistência se for utilizado um único fármaco. EMA-CO é o regime mais amplamente utilizado. Consiste em etoposídeo, metotrexato, mais actinomicina D (EMA), alternando com ciclofosfamida mais vincristina (CO). Cirurgia e/ou radioterapia são frequentemente parte do tratamento primário.

As taxas de sobrevivência em centros especializados excedem 86% (2). Uma metanálise analisou 2.276 pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional de alto risco; os tratamentos incluíram quimioterapia em 99,7%, cirurgia em 35,8% e radioterapia em 4,9%. A resposta completa à quimioterapia primária foi de 79,7% e a taxa de mortalidade foi de 10%. Os esquemas quimioterápicos mais frequentemente utilizados foram EMA/CO ou EMA/EP, que foram associados a menor mortalidade do que outros esquemas quimioterapêuticos (8,1% versus 12,4%, razão de chances 0,42) e maior probabilidade de resposta completa (75,9% versus 60,7%, razão de chances 2,98). O estudo concluiu que a quimioterapia (EMA/CO ou EMA/EP) foi associada a melhores desfechos. A mortalidade foi maior em pacientes com risco ultra-alto, recidiva e doença após gestação a termo (3).

O tratamento da neoplasia trofoblástica gestacional de alto risco resistente à quimioterapia inicial é difícil. As opções incluem

Esquema EMA/EP (etoposida/metotrexato/actinomicina D/etoposida/cisplatina)

Paclitaxel/etoposide alternando com cisplatina/etoposide

Esquemas multidia de etoposídeo/cisplatina

Altas doses de quimioterapia com suporte de células-tronco

O receptor de morte programada 1 (PD-1) está presente em quase todas as lesões por doença trofoblástica gestacional. Algumas pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional resistente a fármacos tiveram algum benefício quando tratadas com inibidores de checkpoint (pembrolizumabe, avelumabe).

As taxas de cura são

Baixo risco: 90 a 95% (4)

Alto risco: 60 a 80% (5)

Determina-se o risco de progressão da doença e resistência à quimioterapia com um único fármaco pelo sistema de estadiamento da FIGO e pelo sistema de classificação de risco da OMS.

Considera-se a doença trofoblástica gestacional de baixo risco se um dos seguintes estiver presente:

Estágio I da FIGO (nível persistentemente elevado de beta-hCG e/ou tumor restrito ao útero)

Estágio II ou III da FIGO com classificação de risco da OMS de ≤ 6

Considera-se a doença trofoblástica gestacional de alto risco se um dos seguintes estiver presente:

Estágios II e III da FIGO com classificação de risco da OMS > 6

FIGO estágio IV

Após a remissão da neoplasia trofoblástica gestacional (normalização dos níveis de hCG), deve-se medir os níveis de hCG em intervalos de 2 semanas durante os 3 primeiros meses, então em intervalos mensais durante pelo menos 12 meses. Após 12 meses, o risco de recorrência é < 1%; o risco é maior para pacientes com doença de alto risco. Em pacientes com doença de alto risco, deve-se medir os níveis de hCG em intervalos de 6 a 12 meses após os primeiros 12 meses de remissão. Recomendam-se contraceptivos orais durante a quimioterapia e nos 12 meses após a remissão.