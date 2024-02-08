Alterações espermáticas

Análise de sêmen

Antes do espermograma, o homem deve evitar ejacular por 2 a 3 dias. No entanto, dados indicam que a ejaculação diária não reduz a contagem de espermatozoides nos homens, ao menos que haja algum problema. Como a contagem de espermatozoides é variável, o teste idealmente requer ≥ 2 amostras obtidas em intervalos de ≥ 1 semana; cada amostra é obtida por meio de masturbação em um frasco de vidro, de preferência no laboratório. Se for necessário armazenar o esperma, o frasco utilizado deve ser estéril. Se esse método for difícil, o homem pode utilizar um preservativo em casa; o preservativo deve estar sem lubrificante ou produtos químicos. Se a primeira análise do sêmen for normal, é pouco provável que haja um distúrbio espermático.

Após a exposição à temperatura ambiente por 20 a 30 minutos, avalia-se o sêmen (ver tabela Análise de sêmen ).

Medições adicionais da mobilidade espermática (p. ex., velocidade linear espermática) são obtidas com o auxílio do computador; entretanto, a correlação com a fertilidade não está clara.

Tabela Análise de sêmen Tabela

Se um homem sem hipogonadismo nem ausência bilateral congênita do ducto deferente tiver volume ejaculatório < 1 mL, deve-se analisar a urina após a ejaculação para verificar a presença de esperma. Um número desproporcionalmente grande de espermatozoides na urina em relação ao sêmen sugere ejaculação retrógrada.