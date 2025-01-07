Filariose linfática brancoftiana e filariose linfática brugiana

Filariose linfática é a infecção por qualquer uma das 3 espécies do nematoide (verme) Filarioidea . Os sintomas agudos incluem febre, linfadenite, linfangite, epididimite e funiculite (inflamação do cordão espermático). Sintomas crônicos incluem abscessos, hiperceratose, poliartrite, hidrocele, linfedema e elefantíase. Eosinofilia pulmonar tropical com broncospasmo, febre e infiltrado pulmonar é outra manifestação da infecção. O diagnóstico é pela detecção de microfilárias no sangue ou amostras de biópsia de tecido linfático, visualização por ultrassom dos vermes adultos nos vasos linfáticos ou sorologia. O tratamento é feito com dietilcarbamazina.

A filiariase bancroftiana está presente em áreas tropicais e subtropicais da África, da Ásia, no Pacífico e nas Américas, inclusive no Haiti. A filariose causada por Brugia é endêmica no Sul e no Sudeste Asiático.

Em 2000, a Organização Mundial da Saúde lançou o Programa Global para Eliminar a Filariose Linfática (Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis). Como resultado, houve um progresso substancial na interrupção da disseminação da infecção por meio de tratamento anual em larga escala de pessoas elegíveis em áreas em que a infecção estava presente. Em 2018, aproximadamente 51 milhões de pessoas estavam infectadas, o que representa um declínio de 74% desde o início do programa (1). Em 2023, 657 milhões de pessoas em 39 países precisavam de tratamento preventivo anual para interromper a propagação da infecção (1).

Filariose linfática é causada por Wuchereria bancrofti (cerca de 90% dos casos), Brugia malayi ou B. timori. A transmissão ocorre por mosquitos. Larvas infectantes do mosquito migram para as vias linfáticas, nas quais se desenvolvem até vermes adultos no período de 6 a 12 meses. Fêmeas adultas grávidas produzem microfilárias, que circulam no sangue. Fêmeas de W. bancrofti têm aproximadamente 80 a 100 mm de comprimento; machos têm aproximadamente 40 mm de comprimento.

Ciclo de vida do Wuchereria bancrofti Imagem Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

Sinais e sintomas da filariose linfática A infecção pode resultar em microfilaremia sem manifestações clínicas evidentes. Os sinais e sintomas são causados principalmente por vermes adultos. A microfilaremia desaparece de forma gradual depois de a pessoa deixar a área endêmica. A filariose inflamatória aguda consiste em 4 a 7 dias de episódios (na maioria das vezes recorrentes) de febre e inflamação de linfonodos com linfangite, denominando-se adenolinfangite aguda ou epididimite aguda e inflamação de cordão espermático; infecções bacterianas secundárias são comuns. O envolvimento localizado de um membro afetado pode resultar em abscesso, que drena externamente e deixa uma cicatriz. Episódios de adenolinfangite normalmente precedem a doença crônica por ≥ 2 décadas. A filariose aguda é mais grave em imigrantes não expostos anteriormente do que em residentes nativos. A filariose crônica desenvolve-se insidiosamente em muitos anos. Na maioria dos pacientes, ocorre dilatação linfática assintomática, mas respostas inflamatórias crônicas aos vermes adultos e infecções bacterianas secundárias podem resultar em linfedema crônico da área afetada do corpo. Maior suscetibilidade local a infecções bacterianas e fúngicas contribui ainda mais para seu desenvolvimento. Linfedema depressivo crônico dos membros inferiores pode progredir para elefantíase (obstrução linfática crônica). W. bancrofti podem causar hidrocele e elefantíase escrotal. Outras formas de doença filarial crônica são causadas pelo rompimento dos vasos linfáticos ou drenagem anômala das linfas, provocando quilúrias e quiloceles. Filariose linfática (elefantíase) Imagem © Springer Science+Business Media Filariose linfática (espectro de gravidade do linfedema) Imagem © Springer Science+Business Media Os sinais extralinfáticos são hematúria microscópica crônica, proteinúria e poliartrite leve, presume-se que todas resultem da deposição de imunocomplexos. Eosinofilia pulmonar tropical é uma manifestação incomum com broncospasmo recorrente, infiltrado pulmonar transitório, febre de baixo grau e eosinofilia intensa. É mais provável que seja decorrente de reações de hipersensibilidade a microfilárias. O envolvimento pulmonar crônico pode levar à fibrose pulmonar.

Diagnóstico da Filariose Linfática Exame microscópico de amostras de sangue ou biópsia de tecido linfático

Teste de antígeno para W. bancrofti (disponível internacionalmente, mas não nos Estados Unidos)

Testes de anticorpo A detecção microscópica de microfilárias no sangue estabelece o diagnóstico da filariose linfática. Concentrados de sangue filtrados ou centrifugados são mais sensíveis do que gota espessa. Deve-se obter amostras de sangue quando ocorre o pico de microfilaremia — à noite na maioria das áreas endêmicas, mas durante o dia em muitas ilhas do Pacífico. Vermes adultos viáveis podem ser visualizados em linfáticos dilatados por meio de ultrassonografia; seu movimento é chamado de dança filarial. Há vários testes sanguíneos disponíveis: Detecção de anticorpos: testes de ensaio imunoenzimático para IgG1 e IgG4 antifilarioide

Detecção de antígeno: teste rápido imunocromatográfico de para antígenos W. bancrofti Pacientes com infecção filarial ativa tipicamente têm altos níveis de IgG4 antifilarioide no sangue. Mas há reatividade cruzada antigênica significativa entre as filárias e outros helmintos, e uma sorologia positiva não diferencia entre infecção filarial atual e passada. Internacionalmente, utiliza-se teste diagnóstico rápido para detecção do antígeno da W. bancrofti em programas de eliminação da filariose, mas esse teste não está licenciado nos Estados Unidos. Ensaios de reação em cadeia da polimerase (PCR) para W. bancrofti e B. malayi estão disponíveis para pesquisa em laboratórios de pesquisa. Adultos das espécies W. bancrofti e B. malayi podem ser identificados em amostras de biópsia de tecido linfático.

Tratamento da filariose linfática Dietilcarbamazina A dietilcarbamazina (DEC) mata as microfilárias e uma proporção variável de vermes adultos. Nos Estados Unidos, a dietilcarbamazina está disponível nos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) após a confirmação laboratorial da filariose. Dicas e conselhos Tratamento da filariose linfática aguda Dietilcarbamazina costuma ser administrada na dose de 2 mg/kg por via oral 3 vezes ao dia durante 12 dias; a alternativa é 6 mg/kg por via oral em dose única. Em geral, o esquema de 1 dose única parece ser tão eficaz quanto o esquema de 12 dias (1). Os efeitos adversos da dietilcarbamazina (DEC) são geralmente limitados e dependem do número de microfilárias no sangue. Os mais comuns são tontura, náuseas, febre, cefaleia e dores musculares ou articulares, que considera-se estarem relacionados à liberação de antígenos filariais. Antes do tratamento com DEC, deve-se avaliar nos pacientes coinfecção por Loa loa (loíase) ou Onchocerca volvulus (oncocercíase) porque a dietilcarbamazina pode causar reações graves nos pacientes com essas infecções. Pode-se administrar uma dose única de albendazol 400 mg por via oral mais ivermectina 200 mcg/kg por via oral em regiões em que a oncocercose é coendêmica; apenas ivermectina não mata os vermes adultos responsáveis pela filariose linfática. A DEC não deve ser utilizada em pacientes com altos níveis circulantes de microfilárias de Loa loa devido ao risco de efeitos adversos potencialmente fatais, incluindo encefalopatia. Doxiciclina 200 mg/dia por via oral durante 4 a 6 semanas reduz a carga de vermes adultos e diminui a patologia em pessoas com doença leve a moderada (2). Doxiciclina elimina as bactérias endossimbiontes Wolbachia dentro da filária, levando os vermes filariais adultos à morte. Pode ser utilizada isoladamente ou em combinação com DEC (3) ou albendazol (4). As crises de adenolinfangite aguda geralmente desaparecem espontaneamente, mas antibióticos podem ser necessários para controlar infecções bacterianas secundárias. Tratamento do linfedema crônico Linfedema crônico requer um cuidado meticuloso com a pele, inclusive uso de antibióticos sistêmicos para tratar infecções bacterianas secundárias; estes antibióticos podem reduzir ou impedir a progressão da elefantíase. Se a terapia com dietilcarbamazina (DEC) previne ou diminui o linfedema crônico continua controverso. Há algumas evidências de que doxiciclina 200 mg/dia por via oral durante 4 a 6 semanas pode reduzir o linfedema, e o tratamento regular é sugerido para pacientes com doença avançada (5). Medidas conservadoras, como bandagem elástica no membro comprometido, reduzem o edema. Descompressão cirúrgica, utilizando derivações nodal-venosos para melhorar a drenagem linfática, oferece algum benefício a longo prazo em casos extremos de elefantíase. Também é possível tratar hidroceles maciças cirurgicamente, mas a recorrência é comum. Tratamento da eosinofilia pulmonar tropical A eosinofilia pulmonar tropical responde à dietilcarbamazina (DEC), 2 mg/kg por via oral 3 vezes ao dia, durante 14 a 21 dias, mas recidivas ocorrem em até 25% dos casos e requerem cursos adicionais da terapia. Referências sobre tratamento 1. Meyrowitsch DW, Simonsen PE, Makunde WH. Mass diethylcarbamazine chemotherapy for control of bancroftian filariasis: comparative efficacy of standard treatment and two semi-annual single-dose treatments. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1996;90(1):69-73. doi:10.1016/s0035-9203(96)90484-8 2. Taylor MJ, Makunde WH, McGarry HF, Turner JD, Mand S, Hoerauf A. Macrofilaricidal activity after doxycycline treatment of Wuchereria bancrofti: a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005;365(9477):2116-2121. doi:10.1016/S0140-6736(05)66591-9 3. Mand S, Pfarr K, Sahoo PK, et al. Macrofilaricidal activity and amelioration of lymphatic pathology in bancroftian filariasis after 3 weeks of doxycycline followed by single-dose diethylcarbamazine. Am J Trop Med Hyg. 2009;81(4):702-711. doi:10.4269/ajtmh.2009.09-0155 4. Gayen P, Nayak A, Saini P, et al. A double-blind controlled field trial of doxycycline and albendazole in combination for the treatment of bancroftian filariasis in India. Acta Trop. 2013;125(2):150-156. doi:10.1016/j.actatropica.2012.10.011 5. Mand S, Debrah AY, Klarmann U, et al. Doxycycline improves filarial lymphedema independent of active filarial infection: a randomized controlled trial. Clin Infect Dis. 2012;55(5):621-630. doi:10.1093/cid/cis486

Prevenção da filariose linfática Evitar picadas de mosquito em áreas endêmicas é a melhor proteção para viajantes [p. ex., utilizando dietiltoluamida (DEET) na pele exposta, roupas impregnadas de permetrina e telas de proteção para camas]. A Organização Mundial da Saúde lançou o Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis em 2000 para mapear áreas endêmicas e tratar populações inteiras em risco. Vários regimes de medicamentos são utilizados (1). Esses esquemas diminuem a microfilaremia e, assim, reduzem a transmissão do parasita pelos mosquitos. Referência sobre prevenção 1. World Health Organization: Alternative mass drug administration regimens to eliminate lymphatic filariasis. 2017. Accessed October 28, 2024.

Pontos-chave A filariose linfática é transmitida por mosquitos; larvas infectantes migram para os vasos linfáticos, onde se transformam em vermes adultos.

Vermes adultos dentro dos vasos linfáticos podem causar inflamação resultando em adenolinfangite ou epididimite aguda ou obstrução linfática crônica que, em alguns pacientes, leva à elefantíase ou hidrocele.

Diagnosticar com base na detecção microscópica de microfilárias em concentrados filtrados ou centrifugados do sangue que é coletado no momento do dia quanto a microfilaremia alcança o pico (varia dependendo da espécie).

Testes de antígeno, anticorpos e DNA do parasita são alternativas ao diagnóstico por microscopia.

Tratar com dietilcarbamazina (DEC) após exclusão da coinfecção por Loa loa e Onchocerca volvulus .

O programa da OMS programa global de eliminação reduziu a transmissão em muitas áreas endêmicas.