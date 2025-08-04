O período de incubação para coriomeningite linfocítica é 1 a 2 semanas.

A maioria dos pacientes é assintomática ou apresenta sintomas mínimos. Alguns desenvolvem doença semelhante à influenza. Febre, geralmente de 38,5 a 40° C, é acompanhada por calafrios, mal-estar, fraqueza, mialgia (em especial lombar), cefaleia retro-orbitária, fotofobia, anorexia, náuseasn cefaleia, fotofobia, anorexia, náuseas, vômitos e atordoamento. Os pacientes às vezes podem ter dor de garganta, tosse, dor torácica, dor testicular e dor nas glândulas parótidas.

Após 5 dias a 3 semanas, os pacientes podem melhorar por 1 a 2 dias. Muitos apresentam recaídas com recorrência de febre, cefaleia, exantema, edema de articulações metacarpofalângica e interfalagiana proximal, sinais meníngeos, orquite, parotidite, ou alopecia do couro cabeludo.

Meningite asséptica ocorre na minoria dos pacientes. Raramente ocorre encefalite franca, paralisia ascendente, paralisia bulbar, mielite transversa ou outros sintomas neurológicos. Sequelas neurológicas são raras nos pacientes com meningite, mas ocorrem mais frequentemente nos pacientes com encefalite.

A infecção durante a gestação pode provocar anormalidades, incluindo hidrocefalia, coriorretinite e deficiência intelectual. As infecções que ocorrem durante o 1º trimestre podem resultar em morte fetal.