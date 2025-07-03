Radiografia de tórax

TC e, às vezes, RM

Às vezes, exame do tecido

Na maioria das vezes, as massas mediastinais são descobertas incidentalmente na radiografia de tórax ou por outros métodos de imagem durante avaliação clínica de sintomas torácicos. Indicam-se exames diagnósticos adicionais, habitualmente métodos de imagem e biópsia, para determinar a etiologia.

TC, com contraste intravenoso, é o método de imagem mais valioso. Com o auxílio da TC torácica, variantes normais e tumores benignos, como cistos repletos de líquido ou lipídio, podem ser distinguidos de outros processos. Faz-se RM se a estrutura for cística. RM pode ser útil para determinar se a massa está comprimindo ou invadindo as estruturas adjacentes.

É possível obter o diagnóstico definitivo de muitas massas abdominais com aspiração ou biópsia por agulha. As técnicas de punção aspirativa por agulha fina geralmente são suficientes para as lesões carcinomatosas, mas deve-se realizar biópsia com agulha cortante para fornecer tecido suficiente para análise diagnóstica sempre que houver suspeita de linfoma, timoma ou massa neural.

Se o tecido ectópico da tireoide for considerado uma causa, o hormônio tireoestimulante é medido.

A excisão cirúrgica é feita quando há alta suspeita de neoplasia com base nos resultados de exames de imagem ou outros testes e quando a ressecção completa pode ser alcançada.