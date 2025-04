O infarto da medula espinal normalmente resulta de isquemia originada em uma artéria extravertebral. Os sintomas são dor intensa e súbita no dorso, seguida imediatamente de fraqueza flácida bilateral rapidamente progressiva dos membros e perda de sensibilidade, em particular térmica e dolorosa. O diagnóstico é por RM. O tratamento quase sempre é de suporte.

(Ver também Visão geral dos distúrbios da medula espinal.)

O suprimento vascular primário do terço posterior da coluna espinal é feito pelas artérias espinais posteriores; nos dois terços anteriores, é feito pelas artérias espinais anteriores. A artéria espinal anterior recebe suprimento sanguíneo apenas de algumas artérias na região cervical superior e de uma artéria maior (a artéria radicular anterior) na região inferior do tórax. As artérias alimentadoras se originam na aorta.

Como a circulação colateral para uma artéria espinal anterior é esparsa em alguns locais, certos segmentos da medula (p. ex., aqueles próximos ao 2º e 4º segmentos torácicos) são especialmente vulneráveis à isquemia. A lesão de uma artéria alimentadora extravertebral ou da aorta (p. ex., dissecção por aterosclerose, clampeamento durante cirurgia) causa infarto com mais frequência do que as doenças intrínsecas das artérias espinais. A trombose é uma causa pouco comum, e a poliarterite nodosa é uma causa rara.

Sinais e sintomas do infarto da medula espinal O primeiro sintoma de infarto da medula espinal geralmente é uma dor súbita nas costas com rigidez que irradia circunferencialmente, seguida em questão de minutos por fraqueza flácida e perda sensitiva segmentar bilateral. Ocorre comprometimento desproporcional das sensações térmica e dolorosa. A artéria espinal anterior é tipicamente afetada, resultando em síndrome medular anterior (ver tabela Spinal Cord Syndromes). As sensações proprioceptiva e vibratória conduzidas nas colunas posteriores e, geralmente, o tato fino são relativamente preservados. Se o infarto for pequeno e afetar preferencialmente os tecidos mais distantes da artéria ocluída (em direção ao centro da medula), também é possível o aparecimento de síndrome medular central (ver tabela Síndromes da medula espinal). Os deficits neurológicos podem sofrer resolução parcial após os primeiros dias.

Diagnóstico do infarto da medula espinal RM Suspeita-se de infarto quando surgirem, subitamente, dor intensa no dorso e os deficits característicos. O diagnóstico do infarto espinal é por RM. Se RM não estiver disponível. Pode-se fazer TC mielográfica. Mielite transversa aguda, compressão medular e transtornos desmielinizantes podem produzir achados semelhantes, mas geralmente são de início mais gradual e são excluídos por RM e por análise do líquido cefalorraquidiano (LCR).

Tratamento do infarto da medula espinal Cuidados de suporte Ocasionalmente, a causa do infarto (p. ex., dissecção da aorta, poliarterite nodosa) pode ser tratada, mas geralmente o único tratamento possível é o de suporte.