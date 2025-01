Mudanças no corpo com o envelhecimento

(Consulte também Efeitos do envelhecimento no sistema musculoesquelético.)

Os ossos tendem a se tornar menos densos. A perda moderada de densidade óssea é denominada osteopenia e a perda grave de densidade óssea (incluindo a ocorrência de uma fratura devido à perda de densidade óssea) é denominada osteoporose. Na osteoporose, os ossos se tornam mais fracos e mais propensos a se quebrarem. Em mulheres, a perda de densidade óssea se acelera após a menopausa devido à redução na produção de estrogênio. O estrogênio ajuda a evitar que muitos ossos sejam quebrados durante o processo normal de formação, quebra e reformação dos ossos no corpo.

Os ossos ficam menos densos particularmente porque eles contêm menos cálcio (que dá força aos ossos). A quantidade de cálcio diminui porque o corpo absorve menos cálcio dos alimentos. Além disso, os níveis de vitamina D que ajudam o corpo a usar o cálcio diminuem sensivelmente. Certos ossos são enfraquecidos mais do que outros. Aqueles mais afetados incluem a cabeça do fêmur (fêmur) no quadril, as extremidades dos ossos do braço (rádio e cúbito) no pulso, e os ossos da coluna (vértebras).

As mudanças nas vértebras no alto da coluna inclinam a cabeça para frente, comprimindo a garganta. Como resultado, passa a ser mais difícil engolir, e a pessoa pode asfixiar-se mais frequentemente. As vértebras se tornam menos densas e as almofadas de tecido (discos) entre elas perdem líquido e se tornam mais finas, tornando a coluna mais curta. Assim, os adultos mais velhos ficam mais baixos.

A cartilagem que reveste as articulações tende a afinar-se, especialmente por causa do desgaste de anos de movimento. As superfícies de uma articulação não podem deslizar sobre as outras, assim como costumavam fazer, e a articulação pode ser ligeiramente mais suscetível a lesões. As lesões nas cartilagens devido ao uso permanente das articulações ou a lesões contínuas levam frequentemente à osteoartrite, que é um dos distúrbios mais comuns da idade avançada.

Os ligamentos, que ligam as articulações, e os tendões, que ligam os músculos aos ossos, tendem a se tornar menos elásticos, fazendo com que as pessoas sintam as articulações apertadas ou rígidas. Esses tecidos também enfraquecem. Assim, a maior parte das pessoas se torna menos flexível. Os ligamentos e tendões tendem a se romper mais facilmente e, quando eles se rompem, se curam mais vagarosamente. Essas alterações ocorrem porque as células que mantêm os ligamentos e tendões se tornam menos ativas.