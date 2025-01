Disfunções do envelhecimento acelerado

A síndrome de Hutchinson-Gilford começa no início da infância. Ela é causada por uma anomalia genética, mas normalmente não é herdada. Ou seja, a anomalia genética (mutação) ocorre espontaneamente na pessoa afetada. Ela causa perda de elasticidade e enrugamento da pele, calvície e outros problemas normalmente associados ao envelhecimento (como distúrbios do coração, rins e pulmões e osteoporose). O corpo não cresce normalmente e assim, parece ser muito pequeno para a cabeça. A maioria das crianças com síndrome de Hutchinson-Gilford morre na adolescência. A causa é normalmente um ataque do coração ou um acidente vascular cerebral. A mutação que causa esta doença foi identificada e já existem medicamentos disponíveis para tratar esta doença rara.