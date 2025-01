Envelhecimento e medicamentos

Muitas das melhorias na saúde e no funcionamento dos idosos durante as últimas décadas podem ser atribuídas aos benefícios dos medicamentos.

As vacinas ajudam a prevenir muitas doenças infecciosas (como influenza e pneumonia) que antes matavam muitos idosos.

Os antibióticos são frequentemente eficazes no tratamento de infecções sérias, incluindo pneumonia.

Os medicamentos para controlar a hipertensão arterial (anti-hipertensivos) ajudam a prevenir acidente vascular cerebral e ataques cardíacos.

Os medicamentos para controlar os níveis de açúcar no sangue (insulina e outros medicamentos anti-hiperglicêmicos) permitem que milhões de pessoas com diabetes levem vidas normais. Esses medicamentos também reduzem o risco de problemas nos olhos e nos rins que são causados pelo diabetes.

Os medicamentos para controlar a dor e outros sintomas permitem que milhões de pessoas com artrite continuem a funcionar.

No entanto, os medicamentos têm efeitos que não são esperados ou desejados (efeitos colaterais). Começando no final da meia-idade, o risco dos efeitos colaterais relacionados ao uso de medicamentos aumenta. Os idosos são duas vezes mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos do que os jovens. Também é mais provável que os efeitos colaterais sejam mais graves, afetando a qualidade de vida e resultando em visitas ao médico e hospitalização.

Os idosos são mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos por várias razões:

À medida que as pessoas envelhecem, a quantidade total de água no corpo diminui e a proporção de tecido adiposo aumenta. Portanto, nos idosos, os medicamentos que se dissolvem em água alcançam concentrações mais elevadas, porque existe menos água para sua dissolução, e os medicamentos que se dissolvem em gordura se acumulam mais, porque há relativamente mais tecido adiposo para armazená-los (consulte Distribuição de medicamentos).

À medida que se envelhece, os rins são menos capazes de excretar os medicamentos na urina, e o fígado é menos capaz de quebrar (metabolizar) muitos medicamentos (consulte Metabolismo dos medicamentos). Portanto, os medicamentos são removidos do corpo mais lentamente (consulte Eliminação de medicamentos).

Os idosos tomam muitos medicamentos e têm muitos distúrbios.

As pessoas que tomam mais medicamentos estão em risco mais elevado de interações medicamentosas.

Poucos estudos têm sido feitos em idosos para ajudar a identificar as doses de medicamentos apropriadas.

Os idosos são mais propensos a apresentarem distúrbios médicos crônicos que podem ser agravados por medicamentos ou que podem afetar o modo como os medicamentos funcionam.

Devido a essas alterações relacionadas com a idade, muitos medicamentos tendem a permanecer no corpo do idoso por muito tempo, prolongando o efeito do medicamento e aumentando o risco dos efeitos colaterais. Por esses motivos, os idosos devem tomar doses menores de certos medicamentos ou até mesmo um número reduzido de doses diárias. Por exemplo, a digoxina, um medicamento às vezes usado para tratar certos distúrbios cardíacos, se dissolve em água e é eliminado pelos rins. Devido à redução de água no corpo e à função menos eficiente dos rins com a idade, as concentrações de digoxina no corpo podem ser aumentadas, resultando em maior risco de efeitos colaterais (como náusea ou ritmos cardíacos anormais). Para prevenir esse problema, os médicos podem usar uma pequena dose. Ou, às vezes, outros medicamentos podem ser usados como substitutos.

Os idosos são mais sensíveis aos efeitos de muitos medicamentos. Por exemplo, os idosos tendem a sentir mais sonolência e são mais propensos a ficar confusos ao usarem determinados medicamentos ansiolíticos (consulte a tabela Medicamentos usados no tratamento dos transtornos de ansiedade) ou soníferos para tratar a insônia. Alguns medicamentos que reduzem a pressão arterial tendem a reduzir a pressão arterial de forma muito mais pronunciada em idosos do que em pessoas mais jovens. Reduções maiores da pressão arterial podem resultar em efeitos colaterais como tontura, sensação de desmaio iminente e quedas. Os idosos que apresentam esses efeitos colaterais devem conversar sobre eles com seu médico.

Tabela Alguns medicamentos particularmente propensos a causar problemas em idosos Tabela

Muitos medicamentos habitualmente usados têm efeitos anticolinérgicos. Esses medicamentos incluem alguns antidepressivos (amitriptilina e imipramina), muitos anti-histamínicos (como difenidramina, contida em soníferos de venda livre, remédios para resfriado e medicamentos para alergia) e muitos antipsicóticos (como clorpromazina e clozapina). Os idosos, especialmente os com comprometimento da memória, são particularmente suscetíveis a efeitos anticolinérgicos, que incluem confusão, visão turva, constipação, boca seca e dificuldade para começar a urinar. Alguns efeitos anticolinérgicos, como redução de tremores (como no tratamento da doença de Parkinson) e a redução de náuseas são desejáveis, ainda que a maioria não o seja.

Anticolinérgicos: O que isso significa?

Um medicamento pode ter um efeito colateral porque interage com

Um distúrbio, sintoma ou quadro clínico que não seja aquele para o qual o medicamento está sendo tomado (interação entre medicamento e doença)

Outro medicamento (interação medicamentosa)

Alimentos (interação entre medicamentos e alimentos)

Uma erva medicinal (interação entre medicamento e erva medicinal)

Uma vez que os idosos tendem a ter mais doenças e tomar mais medicamentos do que os jovens, eles são mais propensos a apresentarem interações medicamentosas e entre medicamento e doença. Em muitas interações entre medicamento e doença, a administração de um medicamento pode piorar um distúrbio, sintoma ou quadro clínico (consulte a tabela Alguns distúrbios e sintomas que podem ser agravados por medicamentos em idosos).

Tabela Alguns distúrbios e sintomas que podem ser agravados por medicamentos em idosos Tabela

Pacientes, médicos e farmacêuticos podem tomar medidas para reduzir o risco de interações medicamentosas e entre medicamento e doença. Já que os medicamentos de venda livre e as ervas medicinais podem interagir com outros medicamentos, as pessoas devem perguntar a seus médicos ou ao farmacêutico sobre o uso combinado desses medicamentos com medicamentos receitados.

Não seguir as orientações do médico ao tomar um medicamento (chamado não adesão) pode ser um risco (consulte Adesão ao tratamento medicamentoso). A idade avançada, por si só, não torna as pessoas menos propensas a tomarem os medicamentos como indicado. No entanto, mais da metade dos idosos não tomam os medicamentos como indicado por seus médicos. Não tomar um medicamento, ou tomar pouco ou muito pode causar problemas. Mesmo que pareça razoável tomar menos doses de um medicamento porque tem efeitos colaterais, as pessoas devem consultar um médico antes de fazer qualquer modificação no modo como se toma um medicamento.