Disfunções da marcha em idosos

Os dispositivos de assistência, como bengalas e andadores, podem ajudar as pessoas a manter a mobilidade e a qualidade de vida. Fisioterapeutas ajudam a selecionar o dispositivo adequado e ensinam as pessoas a usá-lo.

As bengalas são particularmente úteis para pessoas com dor causada por artrite do joelho ou do quadril ou com neuropatia periférica dos pés, pois uma bengala transmite informações sobre o tipo de superfície ou piso para a mão que está segurando a bengala. Uma bengala quádrupla (uma com quatro pés pequenos na parte inferior) pode estabilizar o paciente, mas geralmente retarda a marcha. As bengalas são normalmente utilizadas do lado oposto da perna dolorida ou fraca. Muitas bengalas compradas em lojas são longas demais, mas podem ser ajustadas para a altura correta (consulte a figura Apenas a altura correta).

Os andadores podem reduzir a força e a dor em uma articulação artrítica mais do que uma bengala, em pessoas com força suficiente nos braços e ombros para usá-los. Os andadores oferecem boa estabilidade e proteção moderada contra quedas para a frente, mas pouca ou nenhuma para ajudar a prevenir quedas para trás em pessoas com problemas de equilíbrio. Ao prescrever um andador, um fisioterapeuta considera as necessidades às vezes conflitantes de proporcionar estabilidade e maximizar a eficiência para caminhar. Os andadores com quatro rodas maiores e freios maximizam a eficiência, mas proporcionam menos estabilidade.