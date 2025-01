Em todos os tipos de prostatite que causam sintomas, muitos dos sintomas são causados ​​por espasmos dos músculos da bexiga e da pélvis, especialmente na área entre o escroto e o ânus (o períneo). A dor se desenvolve no períneo, na parte inferior das costas, e muitas vezes no pênis e nos testículos. Os homens também podem precisar urinar frequentemente e com urgência, e urinar pode causar dor ou ardência. A dor pode fazer com que a ereção ou ejaculação sejam difíceis ou mesmo dolorosas. Pode haver constipação, tornando a defecação dolorosa.

Com a prostatite bacteriana aguda, os sintomas tendem a ser mais graves. Alguns sintomas tendem a ocorrer com mais frequência, tais como febre e calafrios, dificuldade em urinar e sangue na urina. A prostatite bacteriana pode resultar em um acúmulo de pus (abscesso) na próstata ou em epididimite (inflamação do epidídimo).