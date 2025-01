Promoção da saúde e do desenvolvimento saudável em crianças

Os bebês precisam de afeto e estímulo para poderem se desenvolver emocional e intelectualmente. Os pais que chegam para o bebê com um rosto sorridente, fala amável e frequente, contato físico e amor estão apoiando o desenvolvimento do bebê. Uma interação agradável e positiva apreciada pelos pais e pelo bebê é a coisa mais importante e é mais importante do que o tipo ou número de brinquedos ou acessórios em casa.

A promoção de um desenvolvimento saudável em uma criança funciona melhor se for abordado com flexibilidade, levando-se em consideração a idade, o temperamento, a fase de desenvolvimento e o estilo de aprendizagem da criança. Uma abordagem coordenada que envolva pais, professores e a criança geralmente funciona melhor. Durante esses anos, as crianças necessitam de um ambiente que promova a curiosidade e o aprendizado por toda a vida. Livros e música devem ser proporcionados para as crianças. Uma rotina diária de leitura interativa, com os pais fazendo perguntas e também dando respostas, ajuda as crianças a prestar atenção, a ler com compreensão e encoraja o interesse delas em atividades de aprendizagem. O tempo passado em frente a uma tela (por exemplo, televisão, videogames, telefones celulares e outros dispositivos portáteis e o tempo passado no computador em atividades não educacionais) pode resultar em inatividade e obesidade. Limites no tempo que a criança passa usando dispositivos com telas devem começar ao nascimento e ser mantidos durante a adolescência.

Os grupos de recreação e os jardins de infância são benéficos para muitas crianças pequenas. As crianças podem adquirir aptidões sociais importantes, como compartilhar. Além disso, elas podem começar a reconhecer letras, números e cores. Aprender essas habilidades torna a transição para a escola mais fácil. Vale ressaltar que em um ambiente pré-escolar estruturado, os potenciais problemas de desenvolvimento podem ser identificados e abordados precocemente.

Os pais que necessitam de ajuda para cuidar da criança podem se perguntar qual é o melhor ambiente e se ser cuidada por outras pessoas pode ser prejudicial para ela. As informações disponíveis sugerem que crianças pequenas podem ter um bom desenvolvimento tanto recebendo cuidados em casa como fora de casa, desde que o ambiente seja afetuoso e educativo. Observando de perto a reação da criança a um determinado ambiente de cuidado, os pais terão melhores condições de escolher o melhor local. Algumas crianças se desenvolvem melhor num ambiente com muitas crianças; enquanto outras podem se sair melhor na sua própria casa ou em um grupo pequeno.

Quando a criança começa a ir para a escola e a receber tarefas de casa, os pais podem ajudar ao

demonstrar interesse pelo trabalho da criança;

ficar à disposição da criança para ajudar com as perguntas, mas não completar a tarefa para elas;

oferecer um ambiente de trabalho tranquilo para a criança em casa;

comunicar-se com o professor se tiver preocupações.

À medida que os anos escolares passam, os pais devem considerar as necessidades da criança ao selecionar atividades extraescolares. Muitas crianças se desenvolvem bem quando têm a oportunidade de participar dessas atividades, como jogar esportes de equipe ou de aprender a tocar um instrumento musical. Essas atividades também podem proporcionar um espaço para o aperfeiçoamento de aptidões sociais. Por outro lado, algumas crianças ficam estressadas quando são sobrecarregadas e quando se espera que participem de muitas atividades. As crianças precisam ser encorajadas e apoiadas nas suas atividades extraescolares sem que expectativas irreais sejam impostas sobre elas.