Consultas de saúde preventivas para crianças

Em cada consulta, são realizadas diversas medições e procedimentos preventivos e vacinações são aplicadas a depender do cronograma.

A altura e o peso são verificados e a circunferência da cabeça é medida até a criança atingir 36 meses de idade. Um bom crescimento é um dos indicadores de que a criança apresenta uma boa saúde geral. As dimensões da criança em si não são tão importantes quanto o fato de a criança permanecer no mesmo percentil ou próxima a ele nas tabelas de altura e peso em cada consulta. É provável que uma criança que está sempre no percentil 10 esteja bem (ainda que seja menor do que a maioria das crianças da mesma idade), enquanto uma criança que cai do percentil 35 para o percentil 10 pode ter um problema de saúde.

A partir dos três anos de idade a pressão arterial é medida em todas as consultas.

O médico também monitora se houve progressão no desenvolvimento da criança (consulte Desenvolvimento infantil) desde a última consulta. O médico pode, por exemplo, querer saber se uma criança de 18 meses de idade já começou a falar ou se uma criança de 6 anos de idade começou a ler algumas palavras (consulte a tabela Marcos do desenvolvimento dos 18 meses aos 6 anos de idade). De igual modo, os médicos frequentemente fazem perguntas apropriadas à idade da criança sobre o comportamento dela. A criança com 18 meses tem crises de birra? A criança com dois anos dorme durante toda a noite? A criança com seis anos urina na cama à noite? Pais e médicos podem discutir esses tipos de problemas comportamentais e de desenvolvimento durante as consultas preventivas e estabelecer juntos estratégias para qualquer problema existente.

Por fim, o médico realiza um exame físico completo. Além de examinar a criança dos pés à cabeça, incluindo o coração, os pulmões, o abdômen, os órgãos genitais, a coluna, os braços, as pernas, a cabeça, o pescoço, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e os dentes, o médico pode pedir à criança para realizar algumas tarefas adequadas para a idade. Para avaliar as habilidades motoras grosseiras (como caminhar e correr), o médico pode pedir a uma criança de quatro anos que salte em um pé só. Para verificar as habilidades motoras finas (manipulação de pequenos objetos com as mãos), pode-se pedir à criança que faça um desenho ou que copie algumas formas.