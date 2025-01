A diarreia nas crianças

Uma vez que a principal preocupação no que se refere às crianças é a desidratação, o tratamento dá enfoque à reidratação mediante a administração de líquidos e eletrólitos ( see also page Desidratação em crianças). A maioria das crianças com diarreia é tratada de maneira bem-sucedida com líquidos administrados por via oral. Líquidos são dados por via intravenosa somente se as crianças não estiverem ingerindo líquidos, estiverem vomitando muito ou estiverem gravemente desidratadas. Soluções de reidratação oral com o equilíbrio correto de carboidratos e sódio são usadas. Nos Estados Unidos, essas soluções estão amplamente disponíveis sem prescrição médica em farmácias e na maioria dos supermercados. Bebidas esportivas, refrigerantes, sucos e bebidas similares contêm pouquíssimo sódio e carboidratos demais e não devem ser consumidas.

Caso as crianças também estejam vomitando, pequenas e frequentes quantidades de líquido são administradas primeiro. Normalmente, uma colher de chá (cinco mililitros) é administrada a cada cinco minutos. Caso as crianças consigam processar essa quantidade, a quantidade é gradualmente aumentada. Se a criança não estiver vomitando, a quantidade inicial de líquido não precisa ser limitada. Com paciência e motivação, a maioria das crianças consegue tomar líquidos por via oral para evitar a necessidade de líquidos intravenosos. Contudo, as crianças com desidratação grave podem precisar de líquidos intravenosos.