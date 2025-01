Síndrome de Sturge-Weber

A mancha em vinho do porto varia em tamanho e também em cor, de rosa claro a roxo escuro. Em geral, ela aparece na testa e na pálpebra superior de um dos olhos, mas pode incluir também a pálpebra inferior e a face. Caso ambas as pálpebras estejam envolvidas, a pessoa tem mais probabilidade de ter um angioma nos tecidos que recobrem o cérebro.

Mancha cor vinho-do-porto na face Ocultar detalhes Esta fotografia mostra um bebê com uma mancha cor vinho-do-porto na face. © Springer Science+Business Media

As convulsões ocorrem em aproximadamente 75% a 90% das pessoas e normalmente começam até a criança completar um ano de idade. Em geral, as convulsões ocorrem em somente um lado do corpo, do lado oposto ao da mancha de nascença, mas podem afetar todo o corpo. Aproximadamente 25 a 50% das pessoas apresentam fraqueza ou paralisia no lado oposto ao da mancha de nascença. A coordenação pode ser perdida. A fraqueza ou paralisia algumas vezes piora, especialmente se as convulsões não puderem ser controladas.

Cerca de 50% das pessoas apresentam alguma incapacidade intelectual. A incapacidade intelectual é mais grave quando a pessoa começou a ter convulsões antes dos dois anos de idade e não foi possível controlar essas convulsões com medicamentos. O desenvolvimento das habilidades motoras e linguísticas pode estar atrasado.

O glaucoma pode danificar o nervo ótico (que conecta o cérebro ao olho) e causar perda da visão no olho do mesmo lado da mancha de nascença. O globo ocular pode aumentar e se tornar saliente. O glaucoma pode estar presente no nascimento ou se desenvolver mais tarde.