A NF1 geralmente não causa sintomas, mas a maioria das pessoas com NF1 desenvolve as manchas café com leite ou nódulos característicos sob a pele. A pessoa pode não notar essas manchas ou nódulos. Contudo, se o neurofibroma pressionar o nervo rodeado por ele, a pessoa pode sentir formigamento ou fraqueza nas áreas próximas aos nódulos.

Manchas café com leite se desenvolvem em aproximadamente 90% das crianças afetadas. Eles têm uma coloração castanhas médio de café com leite (manchas café com leite) e se desenvolvem na pele do peito, costas, pelve e nas dobras dos cotovelos e joelhos. Essas manchas chatas normalmente existem desde o nascimento ou aparecem durante a infância. Crianças sem neurofibromatose podem ter duas ou três manchas café com leite, mas crianças com NF1 têm seis ou mais destas manchas.

Neurofibromas e manchas café com leite Esta fotografia mostra múltiplos neurofibromas (protuberâncias salientes de coloração rosa ou castanha) e manchas café com leite (manchas planas de coloração acastanhada) nas costas de uma pessoa que tem neurofibromatose.

Neurofibromas Imagem MEDICIMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Os neurofibromas que se desenvolvem na pele são comuns. Entre os 10 e 15 anos de idade, começam a surgir neurofibromas na pele com vários tamanhos e formatos. Pode haver menos de dez desses nódulos ou milhares deles. Elas podem ter a cor da pele ou ter uma coloração rosa ou castanha e, geralmente, não causam outros sintomas.

Os neurofibromas que se desenvolvem sob a pele podem causar anomalias estruturais, como uma curvatura anômala da coluna vertebral (cifoescoliose), deformações nas costelas, aumento dos ossos longos dos braços e pernas e defeitos nos ossos das pernas ou crânio. No caso de o osso ao redor do globo ocular ser afetado, o olho fica saliente. Neurofibromas que se desenvolvem sob a pele também podem afetar os nervos que vão do cérebro para várias partes da cabeça, pescoço e tronco (nervos cranianos).

Os neurofibromas que se desenvolvem nos nervos podem afetar qualquer nervo do corpo. Eles frequentemente crescem nas raízes dos nervos espinhais (as partes do nervo espinhal que emergem da medula espinhal através da coluna). Nesse local eles causam, geralmente, poucos ou nenhum problema. No entanto, caso eles pressionem (comprimam) a medula espinhal, podem causar paralisia ou distúrbios da sensação em diferentes partes do corpo, dependendo de que parte da medula espinhal é comprimida. Se os neurofibromas comprimirem os nervos periféricos, estes podem não funcionar normalmente e pode haver dor, formigamento, dormência ou fraqueza. Os tumores que afetam os nervos na cabeça podem causar cegueira, tontura, falta de coordenação ou fraqueza.

Outros problemas podem surgir. Incluem

Um tumor no nervo ótico (denominado glioma ótico)

Nódulos de Lisch (massas benignas na íris, a parte colorida do olho)

Saliências nas paredes das artérias (aneurismas) ou bloqueio nas artérias

Cabeça ligeiramente aumentada

Distúrbios de aprendizagem

Leucemia

Tumores cancerosos, às vezes situados no cérebro ou ao longo dos nervos periféricos

Às vezes, os gliomas óticos não causam nenhum sintoma ou eles podem ficar grandes a ponto de pressionar o nervo ótico e prejudicar a visão ou até mesmo causar cegueira. Esses tumores normalmente conseguem ser identificados até a criança completar cinco anos de idade e eles raramente aparecem após os dez anos de idade.

Nódulos de Lisch na neurofibromatose Esta fotografia mostra nódulos de Lisch, os tumores de coloração castanha na íris (a parte colorida do olho).

A neurofibromatose em geral progride lentamente. À medida que aumenta o número de neurofibromas, podem surgir mais problemas neurológicos.