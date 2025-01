Doença de von Hippel-Lindau (VHL)

Cirurgia ou, às vezes, radioterapia

No caso de angiomas na retina, terapia a laser ou aplicação de frio extremo

Às vezes, o medicamento belzutifano

Os tumores são removidos cirurgicamente, se possível, antes causarem danos permanentes. Em vez disso, radioterapia de alta dosagem, concentrada no tumor, pode às vezes ser usada. Pessoas com tumores nas glândulas adrenais também podem necessitar de medicamentos para controlar sua pressão arterial. Pessoas com câncer renal avançado podem receber outros medicamentos.

Belzutifano pode ser usado em adultos com câncer renal, tumores no cérebro ou na coluna vertebral, ou tumores no pâncreas que não precisam ser cirurgicamente removidos de imediato. Esse medicamento encolhe tumores e interrompe sua progressão. Ele pode ser usado até que a doença piore ou até que qualquer efeito colateral se torne muito grave.

Normalmente, os angiomas da retina são destruídos usando-se terapia com laser ou aplicação de frio extremo (crioterapia). Esses procedimentos ajudam a preservar a visão.