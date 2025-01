Sintomas do complexo da esclerose tuberosa

A intensidade dos sintomas do complexo da esclerose tuberosa varia muito.

A esclerose tuberosa pode afetar o cérebro e causar convulsões, deficiência intelectual, autismo, atraso do desenvolvimento de habilidades motoras ou de linguagem, distúrbios de aprendizagem e problemas comportamentais (como hiperatividade e agressividade).

O primeiro sintoma do complexo da esclerose tuberosa pode ser espasmos infantis, um tipo de convulsão.

A pele é afetada com frequência, o que às vezes causa desfiguração:

Manchas claras com formato de folha podem aparecer na pele durante o estágio de bebê ou a primeira infância.

Manchas salientes e ásperas, semelhantes a cascas de laranja (marcas de shagreen), geralmente nas costas, podem estar presentes ao nascimento ou se desenvolver mais tarde.

Manchas planas na cor marrom médio que são da cor de café com leite (manchas café com leite) podem também se desenvolver.

Nódulos avermelhados formados por vasos sanguíneos e tecido fibroso (angiofibromas) podem surgir na face durante a infância (um quadro clínico denominado adenoma sebáceo).

Pequenas saliências moles (fibromas) podem surgir em redor e embaixo das unhas dos dedos dos pés e mãos (tumores de Koenen) a qualquer momento durante a infância ou no início da idade adulta.

Exemplos de problemas de pele no complexo da esclerose tuberosa Manchas em formato de folha no complexo da esclerose tuberosa Esta fotografia mostra uma placa em formato de folha. Essas placas aparecem em muitas pessoas que têm complexo da esclerose tuberosa. ... leia mais Com permissão do editor. De Puduvalli V: Atlas of Cancer. Editado por M Markman e R Gilbert. Filadélfia, Current Medicine, 2002. Angiofibromas (adenoma sebáceo) no complexo da esclerose tuberosa Esta fotografia mostra nódulos feitos de vasos sanguíneos e tecido fibroso (angiofibromas) na face de uma pessoa com o complexo da esclerose tuberosa. ... leia mais DR M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY Adenoma sebáceo no complexo da esclerose tuberosa Esta fotografia mostra nódulos vermelhos consistindo em vasos sanguíneos e tecido fibroso (angiofibromas) atravessando o meio da face de uma pessoa com o complexo da esclerose tuberosa. ... leia mais Fotografia cedida por cortesia de Dr.ª Karen McKoy. Tumores de Koenen no complexo da esclerose tuberosa Esta fotografia mostra pequenas protuberâncias moles (fibromas) que crescem ao redor e sob as unhas dos dedos dos pés e das mãos (tumores de Koenen) em pessoas que têm complexo da esclerose tuberosa. ... leia mais © Springer Science+Business Media

Tumores benignos no coração, chamados rabdomiomas, podem se desenvolver antes do nascimento. Às vezes, esses tumores causam insuficiência cardíaca em recém-nascidos. Esses tumores costumam desaparecer com o passar do tempo e não causam sintomas posteriormente durante a infância ou a idade adulta.

Em muitas crianças, a superfície dos dentes permanentes fica deteriorada.

Pode ocorrer o desenvolvimento de manchas e de tumores benignos na retina, localizada no fundo do olho. A visão pode ser afetada se as manchas ou tumores estiverem localizados próximos ao centro da retina.

Esses tubérculos no cérebro podem se tornar tumores que, às vezes, se tornam cancerosos e aumentam de tamanho, causando dores de cabeça ou piorando outros sintomas.

Durante a idade adulta, pode haver o desenvolvimento de tumores renais cancerosos, e a doença renal policística pode se desenvolver em qualquer idade. Essas doenças podem causar hipertensão arterial, dor abdominal e sangue na urina.

Áreas sólidas e elevadas (nódulos) podem se desenvolver nos pulmões, sobretudo em garotas adolescentes. Este quadro clínico é chamado de linfangioleiomiomatose.