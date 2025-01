As brincadeiras em grupo estimulam o desenvolvimento social.

Brincadeiras e exercícios vigorosos em ambientes internos ou externos ajudam a manter a forma física e podem dissipar a energia física acumulada.

Programas de exposição precoce a música, livros, arte e linguagem estimulam o desenvolvimento intelectual e criativo da criança.

Programas que dão às crianças oportunidades para iniciar suas próprias atividades podem ajudar as crianças a desenvolver sua independência.

Alguns programas oferecem refeições ou lanches nutritivos.

Há muitos recursos disponíveis por meio de organizações locais e nacionais que podem ajudar os pais a avaliar a qualidade e segurança dos centros de cuidados infantis. Materiais de apoio da American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria) são fornecidos no website do National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education (Centro Nacional de Recursos para a Saúde e a Segurança em Cuidados Infantis e Educação Fundamental), o que inclui listas de verificação sobre ambientes de cuidados infantis de qualidade.